 黄之锋等人书籍遭香港公共图书馆下架 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2020

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时政风云

黄之锋等人书籍遭香港公共图书馆下架

港版国安法通过之后，香港公共图书馆暂停借阅民主派标志性人物出版的书籍。其中包括香港本土派“国师”陈云、前“香港众志”秘书长黄之锋以及公民党立法会议员陈淑庄等人的作品。暂时被下架需“覆检”的书籍数量至少为9本。

Hongkong-Aktivisten Joshua Wong und Denise Ho vor dem US-amerikanischen Kongress (picture-alliance/dpa/J. Martin)

（德国之声中文网）据德新社报道，一系列由香港民主运动代表人物撰写出版的书籍目前在香港公共图书馆无法借阅。图书馆网上搜索系统显示这些书籍目前处于"覆检中"。

据香港01报道，暂时不提供借阅的书籍至少为9本，其中包括岭南大学中文系前助理教授陈云撰写的《香港城邦论》，《香港城邦论2》，《身土不二》，《香港保卫战》，《城邦主权论》及《香港遗民论》；前"香港众志"秘书长黄之锋的《我不是英雄》和《我不是细路：十八前后》；另外还有公民党立法会议员陈淑庄的《边走边吃边抗争》。报道称，"覆检"涉及的9本书在香港各家图书馆中的馆藏总量为400多本。

Hongkong | Klebezettel | Hongkonger werden kreativ gegen das Sicherheitsrecht (AFP/I. Lawrence)

香港一些商铺开始设置留白连侬墙

香港01的报道中还提到，备受关注的《香港民族论》暂时未受到影响，仍可以自由借阅。

《香港民族论》是香港大学学生会于2014年9月出版的政治理论书籍，由官方编辑委员会学苑编著。书本辑录学苑于同年2月就"香港民族 命运自决"专题所发表的四篇文章，另外加上吴叡人、练乙铮、孔诰烽、徐承恩及苏赓哲五位知识分子的撰文，其中主要是试图论证香港民族主义的合理性和必要性。

黄之锋在推特上表示："港版国安法不仅是一种惩罚措施，同时还把中国大陆实施的审查制度强加到国际金融城市（香港）。……根据这项法律，禁书只是一步之遥。"他认为，"香港现在已经变成了21世纪的'奥威尔式的社会'"。

他还在脸书上指出，被覆检的《我不是细路：十八前后》于2013年出版，书中内容不涉及主权宪法问题，当时亦未开始进行国际工作。他认为，"白色恐怖不断弥漫，反映国安法为以言入罪的工具"。

香港康乐及文化事务署表示，"管辖下香港公共图书馆的馆藏发展工作以《联合国教育，科学及文化组织公共图书馆宣言》所订原则为指引，馆藏必须符合香港法律的规定。随着《港区国安法》立法，香港公共图书馆必须确保图书馆藏遵守有关法例的规定，为避免触犯有关规定，香港公共图书馆将覆检某些书籍的内容会否违法，而有关书籍将暂时不会给予公众借阅和作参考用途"。

观看视频 04:01

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路透社报道称，目前尚不清楚香港公共图书馆最终会对多少图书进行"覆检"。诺贝尔和平奖获得者刘晓波生前出版的两本书目前在网上搜索系统中仍可以检索到。

6月30日，中国全国人大常委会全票通过了港版国安法。7月2日深夜，香港特区政府发言人发表声明称，"光复香港 时代革命"口号在今时今日，是有港独、或将香港从中华人民共和国分离出去、改变特区的法律地位、或颠覆国家政权的含义。

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