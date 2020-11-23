黄之锋等三人当庭认罪 还押等候判决

(德国之声中文网) 前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦23日出庭继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。由于周庭之前已认了煽惑未经批准集结及参与未经批准集结两项罪名，所以黄之锋与林朗彦出庭后也立即认罪。控方则是不对之前指控黄之锋「明知而参与未经批准集结」的罪行提证供起诉。

法庭宣布黄之锋、林朗彦与周庭三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这将会是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。他们将由囚车押走。

三人在入庭前，在法院外接受媒体采访。黄之锋发表了六点声明，表示如果他在案件审理完後立即被关押，他不会对这样的结果感到意外。

黄之锋说：「这个结果会是香港过去几周来，最不荒谬的判决结果。过去三周，总共有23名倡议人士丶记者与区议会议员遭港警逮补。此外，每天都有香港示威者出庭接受审判或是被送往监狱。」

黄之锋在进入法庭前强调，与那些案件相比，自己的案件算是情节较轻微的。他说，在检视控方的证供并与律师讨论後，他跟周庭跟林朗彦将承认所有控罪。他们预计将跳过审讯跟传证人等程序，如果法庭判定三人有罪的话，他们将面临最高5年的刑期。

黄之锋向法庭外的媒体表示：「在港府持续打压香港异议人士的背景下，很多香港年轻人从示威现场进到监狱。为了捍卫香港的自由，他们每个人都做出无声却无悔的牺牲。有些人在过程中被虐待，有些人则是被迫流亡，甚至有些人在高喊示威口号後，结束自己的生命。这也是为何我首次出狱後，便发誓要让外界更重视香港监狱司法的议题。」

「政府无法阻止港人继续倡议」

周庭22日晚间在社交媒体上表示，若23日遭判刑入狱，将会是她人生第一次进监牢。她坦承自己有些害怕。周庭写道：「虽说已有心理准备，但还是有一点点害怕。不过，比起很多朋友们，我所承受的已经很少。一想到这点，便会努力让自己勇敢面对。」

周庭还写道，如果自己能平安渡过23日的审判，她12月2日仍要因《国安法》的案件到警署报导。她表示：「难关一浪接一浪，只希望自己能继续保持坚毅的心志。愿平安。」

黄之锋表示，或许香港当局希望他必须在监牢内服完一个又一个刑期。然而，黄之锋认为不论是监狱刑期丶禁止参选或是政府力量的介入都无法阻止香港人继续倡议。他说：「我们现在要做的，就是透过我们对所爱之人的同情，向世人解释自由的价值，以至于我们愿意牺牲自己的自由。」

黄之锋写道，他希望自己的案件能让全球关注中国政府如何透过施压来破坏香港刑事司法系统原有的公正性，并让刑事司法系统成为一个拥有武断决策权的机构。他说：「不论23日结果如何，我想感谢我的家人与同事对我坚定不移的支持。我每天都为12名被关押在深圳的港人祈祷，希望他们能健康且安全。我也为周庭跟林朗彦祈祷，希望上帝能祝福香港，谢谢。」

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