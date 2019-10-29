黄之锋或提选举呈请 中官媒警告「乱港份子」

(德国之声中文网) 黄之锋被取消参选资格的后续效应持续延烧。 根据《香港01》报导，黄之锋10月30日在接受香港商业电台节目采访时表示，有其他候选人在被选举主任查问时提到香港有条件成为独立国家，但仍然顺利取得参选资格。 他认为自己是被「迫不得已妥协」，而因此遭选举主任取消参选资格。

他说，自己接下来会积极考虑是否提出选举呈请，但由于呈请通常要等到区议会选举任期一半过后才有结果，所以社会大众对选举呈请不会抱太大期望。

中官媒警告「乱港份子」

另一方面，中国官媒在黄之锋被取消参选资格的消息传出后，纷纷发表快讯或评论。 新华社批评黄之锋肆意诋毁选举主任「于理应当的决定」，强调他试图把法律问题政治化，除了「为自己捞取政治资本自己捞取政治资本」外，也替「反对派在选举中造势」。

新华社在文章中写道：「观黄之锋历年来的所作所为，就是一个彻头彻尾、如假包换的『港独分子』、『叛国分子』。 修例风波爆发后，黄之锋尤其活跃，明目张胆勾结外国势力，疯狂攻击和抹黑『一国两制』，煽动纵容暴徒搞乱香港。 」

新华社也在文章最后重申，香港是中国不可分割的一部份，强调港独在任何情况下都是行不通的。 文章写道：「区议会绝对不是播『独』的舞台，香港民众也不会允许『乱港分子』把暴戾之气传导到社区工作。 黄之锋们，『反中乱港』必有代价！ 」

中央电视台则是针对黄之锋失去参选资格一事发表快讯，批评黄之锋不遗余力的组织他人参与非法集结与「支持暴力乱港势力荼毒香港」，并指控黄之锋「连续窜访美国、德国，勾结反华势力，不断否认『香港是中国的一部分』」， 称他的做法不但违背香港法律，更是公然挑战国家主权与「一国两制」的制度。

央视写道：「黄之锋的下场也给那些鼓吹『港独』的跳梁小丑们敲响了警钟。 任何企图以出卖香港为个人谋取政治资本的图谋都不会得逞。 」

港人发起「求援国际」集会

本周六 (11月2日) 香港人民再度发起主题为「求援国际，坚守自治」的集会，替本集会申请不反对通知书的社运人士刘颕匡表示，由于112是国际求援电话号码，所以才选于当天举办集会。 他强调，香港人民需要一个合法且和平的途径宣泄，并批评香港政府宣布黄之锋失去参选资格的消息只会引起更多民愤，迫使更多人上街。

本周六 (11月2日) 香港人民再度发起主题为「求援国际，坚守自治」的集会，呼吁国际社会一同声援香港，支持香港维护高度自治与争取普选权利。

刘颕匡表示，自己也是失去参选资格的被害人，表示DQ的效应不断蔓延，已波及了很多人。 他说近期参与示威的人数与六月比起来已减少，显示民间的情绪已逐渐缓和，但政府现在的作法却像「助燃剂」一样。 他说：「政府一方面话止暴制乱，一方面又添烦添乱，相信会有更多人出来。 」

本周六集会的目的是要呼吁国际社会一同声援香港，支持香港维护高度自治与争取普选权利。 此外，刘颕匡说港人也希望透过本次集会请求美国国会尽快通过民主人权法案，同时呼吁各国停止向香港警察出售人群管制武器。

杨威廉/夏立民 (综合报导）