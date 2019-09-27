 黄之锋：德国总统国庆贺词怎能不提香港？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2019

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时政风云

黄之锋：德国总统国庆贺词怎能不提香港？

香港抗议运动代表人物之一黄之锋接受德媒采访时对德国总统施泰因迈尔提出批评，指责后者在祝贺中国70周年国庆时对香港问题只字未提。

Hongkong-Aktivisten Joshua Wong und Denise Ho vor dem US-amerikanischen Kongress (picture-alliance/dpa/J. Martin)

（德国之声中文网）黄之锋向《图片报》表示："这是一个很大的错误，也让我们非常失望，偏偏是德国总统施泰因迈尔觉得没有必要在中国国庆70周年的贺词中提及香港局势。在中国秀军力的同时，在香港，首次有一名示威者遭到枪击。"

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德国外长马斯见黄之锋引发的德中外交争端，依然是德语报刊评论版的焦点。《威斯特法伦新闻报》赞扬德国政府敢于向北京展现棱角。《巴登报》认为，香港僵局的根源在于北京从来没有与民主社会互动的经验。《商报》则刊登了正反两方的评论，探讨外长马斯此举的得失。 (13.09.2019)

黄之锋与何韵诗是在香港「反送中」运动中，频繁出现在国际媒体上的面孔。在黄之锋拜访完台湾与德国、何韵诗参加完奥斯陆自由论坛之后，两人在华府再度聚首，呼吁美国通过法案，捍卫香港自由。 (18.09.2019)

施泰因迈尔在贺词中表示，德国希望同中国维护和扩展双方"长期和密切的伙伴关系"，没有提到北京针对香港的行动。

自民党也对施泰因迈尔表示不满，自民党（FDP）秘书长泰特贝格（Linda Teuteberg）向《星期日图片报》表示："某些人分不清礼貌和奉承的区别……他对香港发生的暴力及镇压只字不提，这与我们的价值观并不相符。"

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黄之锋柏林演讲 洪堡大学座无虚席

施泰因迈尔在贺词中说："我们希望两国在气候保护、尊重人权和公民权利以及维护开放的世界贸易秩序等等全球性挑战上，为实现双方互利共赢继续密切合作和发展良好的伙伴关系。"

黄之锋认为这远远不够，他表示："我问自己，在这种情况下，一位德国总统怎能不提香港？怎么会在写给中国的信中仅有寥寥几句涉及人权的话？是因为德国的商业利益吗？我们希望看到施泰因迈尔总统认真对待侵犯人权行为以及香港正在发生的事情，正如德国外长马斯（Heiko Maas）和我在柏林讨论局势时说的那样。"

上个月黄之锋到访柏林，在柏林联邦议会的屋顶餐厅出席德国媒体《图片报》酒会活动时与马斯见面，这场会面引发德中外交风波。中国外交部谴责了这次会面，德国驻华大使也被中国外交部召见。德国外交部则驳斥了中方的批评，强调外长与各国公民社会的代表会晤是正常行为。

 

文木 / 任琛（《图片报》等）

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