黄之锋：德国总统国庆贺词怎能不提香港？

（德国之声中文网）黄之锋向《图片报》表示："这是一个很大的错误，也让我们非常失望，偏偏是德国总统施泰因迈尔觉得没有必要在中国国庆70周年的贺词中提及香港局势。在中国秀军力的同时，在香港，首次有一名示威者遭到枪击。"

施泰因迈尔在贺词中表示，德国希望同中国维护和扩展双方"长期和密切的伙伴关系"，没有提到北京针对香港的行动。

自民党也对施泰因迈尔表示不满，自民党（FDP）秘书长泰特贝格（Linda Teuteberg）向《星期日图片报》表示："某些人分不清礼貌和奉承的区别……他对香港发生的暴力及镇压只字不提，这与我们的价值观并不相符。"

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施泰因迈尔在贺词中说："我们希望两国在气候保护、尊重人权和公民权利以及维护开放的世界贸易秩序等等全球性挑战上，为实现双方互利共赢继续密切合作和发展良好的伙伴关系。"

黄之锋认为这远远不够，他表示："我问自己，在这种情况下，一位德国总统怎能不提香港？怎么会在写给中国的信中仅有寥寥几句涉及人权的话？是因为德国的商业利益吗？我们希望看到施泰因迈尔总统认真对待侵犯人权行为以及香港正在发生的事情，正如德国外长马斯（Heiko Maas）和我在柏林讨论局势时说的那样。"

上个月黄之锋到访柏林，在柏林联邦议会的屋顶餐厅出席德国媒体《图片报》酒会活动时与马斯见面，这场会面引发德中外交风波。中国外交部谴责了这次会面，德国驻华大使也被中国外交部召见。德国外交部则驳斥了中方的批评，强调外长与各国公民社会的代表会晤是正常行为。

文木 / 任琛（《图片报》等）