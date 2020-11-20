 黄之锋庭审周一开始 面临最高5年监禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2020

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时政风云

黄之锋庭审周一开始 面临最高5年监禁

黄之锋案的庭审将从周一（11月23日）开始。如果被控 “煽惑他人参与未经批准的集结”的罪名成立，他将面临最高5年的监禁。他对德国之声表示自己不会放弃抗争。

Hongkong Joshua Wong kurzzeitig festgenommen

（德国之声中文网）香港民运活动人士黄之锋本周五（11月20日）向德国之声表示，如果去年"煽惑他人参与未经批准的集结"的罪名成立，他将面临最高5年的监禁。

在香港政府提出修改《逃犯条例》所引发的民主抗议运动中，黄之锋表现突出。抗议运动导致这项立法计划流产。假如它得以通过，那就意味着香港公民可能被引渡到中国大陆--而黄之锋和其他活动人士认为，那里的公民自由遭到严格限制。

法庭对黄之锋的审判将从下周一（11月23日）开始。尽管可能面临较长时间的监禁，但他表示仍然不愿放弃抗争。

黄之锋说："监狱的铁栏从未阻止我的抗争行动和批判性思考。自去年夏天以来，已经有超过1万名港人被捕，包括我在内的2000人被起诉，但我们仍然要坚持抗争。"

黄之锋对公正审判不抱希望

黄之锋对即将到来的司法审判不抱希望。他说，"香港的法院受到北京当局的干预，法治已经名存实亡。"

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著名的香港民主活跃人士黄之锋交1000港元保释金后被释放。黄之锋周三（9月30日）推文表示，他接受了法庭听证，暂时不受惩罚。

政治时评人邓聿文认为，港版国安法的宗旨是从重从严从狠从宽处罚四类犯罪行为。北京这样做是要警告反对派：我可以放你们一马，但倘若"不识好歹"，继续和我对着干，你们的案底我都捏着，下回重判。

「反送中」运动还没满一周年，北京突然绕过香港立法会推出「港版国安法」。此举被指相当于宣布「一国一制」，香港众志秘书长黄之锋预料将激起新一轮抗争运动，香港人要在中美角力争取最大利益。

9月24日，黄之锋因为涉嫌非法集结与违反《禁止蒙面规例》而遭到逮捕。

在此之前的去年8月，他已经被指控涉嫌"煽惑他人参与未经批准的集结"、"组织未经批准的集结"及"明知而参与未经批准的集结"等三项罪名。

"最大的人权侵犯者"

尽管面临压力，黄之锋并没有表现出任何退缩的迹象。他说，"无论发生什么事情，都要反抗（中国）这个最大的人权侵犯者。这对我们这一代和我们的下一代恢复民主至关重要。"

黄之锋希望，如果他被判刑入狱，人们会继续密切关注香港的事态进展。

"新的（美国）政府要让中国承担责任，这一点非常重要。寻求两党共同的支持很重要，因为支持香港不是左和右的问题，而是对和错的问题。"

"我只希望在我入狱之后，全世界的人都能继续和香港人民站在一起，密切关注事态发展 --无论是取消选举，还是国安法带来的大规模逮捕，以及12港人被拘押在中国。"

上月初，中国正式批准逮捕8月拘押的12名香港活动人士。据称，他们试图逃离香港前往台湾。 12港人的家属本周六赴吉澳的观景台遥望对岸的盐田看守所，并放气球，表达其盼家人早日回港的愿望。

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黄之锋柏林演讲 洪堡大学座无虚席

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