 黄之锋宣布参选香港立法会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2020

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黄之锋宣布参选香港立法会

在民主派阵营此前举行的非官方初选中，黄之锋是高票获得者之一。民主派阵营的目标是在9月举行的正式选举中获得共70个席位的立法会中的多数。但是，当局可能援引港版国安法取消一些候选人的资格。

Joshua Wong (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

（德国之声中文网）香港民主派活动人士黄之锋（Joshua Wong）周一（7月20日）宣布参选即将举行的香港立法会选举。但是，新近实施的港版国安法可能会阻止反对派候选人获得立法会的席位。

黄之锋在推特上宣布了这一消息，并公布他在最近的初选中获得了3万多张选票。他写道："在中国的镇压之下，我们用选票发出声音。"

在民主派阵营此前举行的非官方初选中，黄之锋是高票获得者之一。民主派阵营的目标是在9月举行的正式选举中获得70个立法会席位中的多数。

立法会选举将于9月6日举行。目前立法会由忠诚于中央政府的建制派把持，民主派希望能夺回一些地盘，但只有一半的席位由直接选举产生。政治分析人士预计，当局将援引全国人大6月底通过的港版国安法来取消一些候选人的资格，黄之锋可能名列其中。

黄之锋对媒体表示，我们希望让国际社会看到，面对中国打压，我们选择不投降，不磕头。

黄之锋说："在可能面临无期徒刑的情况下，我仍然希望通过参选得到人民的授权，并让世界知道，我们将继续战斗，直到生命最后一息。"

今年23岁的黄之锋因为参与争取民主的抗议运动两次被监禁。黄之锋还经常公开批评中国政府强化对香港的控制，并多次会晤外国议员和政界人士。他曾表示支持没有约束的公投，让人民决定香港的未来。

张平/凝炼 （美联社）

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