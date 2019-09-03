黄之锋在香港机场被逮捕

（德国之声中文网）据多家港媒报道称，香港众志秘书长黄之锋周日（9月8日）在香港机场过关时被逮捕。而此前几天，黄之锋一直在台湾访问，参加了不同政治团体组织的一系列活动，呼吁台湾民众继续支持香港。按照此前的行程安排，黄之锋将于下周访问德国、在柏林墙发表演讲。访德后，他也计划前往美国、接受访问。

据中国官媒环球网报道称，其记者证实了黄之锋再次被拘捕的消息，称其被捕原因是"违反保释条件"。《中国日报》中文网则直接使用"乱港分子黄之锋又双叒叕被抓了！"作为标题。

据NOW TV等港媒报道称，黄之锋虽然计划8日出发前往德国，但相关法庭文件的出境日期错写成9月12日，这导致他"违反保释条件"。

据《星岛日报》报道，黄之锋透过其律师回应称，"相信是法庭手误，预计周一早9时半聆讯澄清后可获释"。黄之锋还称，相信这次事件并非刻意针对他本人，但是"今次显然只属行政程序问题，但警方仍然决意将我通宵扣留"，他认为这极度不合理。

黄之锋此前因被指控"煽惑参与未经批准集结、组织未经批准集结以及参与未经批准集结"等而在8月30日遭拘捕。不过，法庭当天批准他保释以及参加指定的外访活动。