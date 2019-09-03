 黄之锋在香港机场因“违反保释条件”被拘 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

黄之锋在香港机场因“违反保释条件”被拘

香港众志秘书长黄之锋在周日访问台湾结束、准备前往德国于香港机场过关时被拘捕，原因是他“违反保释条件”。黄之锋本人透过律师表示，这次被捕是因为法庭文件日期写错而导致的。

Joshua Wong (Reuters/J. Silva)

DW.COM

正在台湾访问的香港众志秘书长黄之峰呼吁台湾民众，在面对中国大陆不断加码的压力之下，也向对岸发出示威的声音，声援香港抗争运动。 (03.09.2019)

周二（8月13日）晚间，香港机场传出的暴力画面令人震惊。此前北京也不断对香港发出日益强硬的信号。“反送中”抗争将往何处去？北京是否会出手干涉？德国之声专访民主派政党“香港众志”秘书长黄之锋。 (14.08.2019)

（德国之声中文网）据多家港媒报道称，香港众志秘书长黄之锋周日（9月8日）在香港机场过关时被逮捕。而此前几天，黄之锋一直在台湾访问，参加了不同政治团体组织的一系列活动，呼吁台湾民众继续支持香港。按照此前的行程安排，黄之锋将于下周访问德国、在柏林墙发表演讲。访德后，他也计划前往美国、接受访问。

据中国官媒环球网报道称，其记者证实了黄之锋再次被拘捕的消息，称其被捕原因是"违反保释条件"。《中国日报》中文网则直接使用"乱港分子黄之锋又双叒叕被抓了！"作为标题。

据NOW TV等港媒报道称，黄之锋虽然计划8日出发前往德国，但相关法庭文件的出境日期错写成9月12日，这导致他"违反保释条件"。

黄之锋在推特上发布消息，他透过律师回应称，法庭在保释时已经准许他前往德国、美国，相信这次只是保释文件出现手误，预计周一早9时半聆讯澄清后可获释。

黄之锋还称，相信这次事件并非刻意针对他本人，但"今次显然只属行政程序问题，但警方仍然决意将我通宵扣留"，他认为这极度不合理。

黄之锋此前因被指控"煽惑参与未经批准集结、组织未经批准集结以及参与未经批准集结"等而在8月30日遭拘捕。不过，法庭当天批准他保释以及参加指定的外访活动。

 

相关内容

Honkong nach Ausschreitungen

黄之锋访台争取支持：港台共命运 03.09.2019

正在台湾访问的香港众志秘书长黄之峰呼吁台湾民众，在面对中国大陆不断加码的压力之下，也向对岸发出示威的声音，声援香港抗争运动。

Hongkong Proteste Demonstration

零和博弈？社运人士被捕 游行上诉遭驳 30.08.2019

在民阵收到警方反对831游行集会发出的通知书后，香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋與香港眾志成員周庭相继被捕。此外，民阵的相应上诉也于30日早上被驳回。有专家分析称，冲突双方毫无信任，香港局势已经成为零和博弈。

Hongkong | Fernsehübertragung einer Pressekonferenz von Carrie Lam auf einem Bildschirm in Hongkong

林郑月娥电视讲话：回应五大诉求 提出四项行动 04.09.2019

林郑月娥本周三（9月4日）向全港市民发表讲话，除了宣布撤回《逃犯条例》修订草案之外，她如何回应示威者的其他几大诉求？作为香港特首，她又将出台何种措施打破困局呢？

广告

媒体看中国

Hongkong | Fernsehübertragung einer Pressekonferenz von Carrie Lam auf einem Bildschirm in Hongkong (Getty Images/C. McGrath)

墙外文摘：“撤回”无关宏旨 定性或可反复

有评论认为，香港这个血腥夏季的宏旨，乃是政治僵局而揭露的深层次问题；如同中共对待“六四”镇压一样，香港当局对抗议运动的定性乃是掩耳盗铃、自相矛盾，也会根据需要反复。  