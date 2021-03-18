 黄之锋因“非法集结”再获刑4个月 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2021

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时政风云

黄之锋因“非法集结”再获刑4个月

正在监狱服刑的香港前众志秘书长黄之锋，周二因“非法集结”罪名再被判处四个月监禁。

Hongkong-Aktivisten Joshua Wong und Denise Ho vor dem US-amerikanischen Kongress

（德国之声中文网）据香港媒体报道，香港东区裁判法院周二开庭审理黄之锋及社运人士古思尧2019年10月5日在铜锣湾参与非法集结一案。

现年24岁的黄之锋因为正在服刑，由四名惩教人员押解入庭。法院判决两人罪名成立，黄之锋获刑4个月，古思尧则被判5个月监禁。非法集结最最高刑罚是三年有期徒刑。

除了非法集结罪名外，黄之锋还被控“在未经批准集结中使用蒙面物品”。香港Now新闻报道称，黄之锋此前已经承认两项控罪，其代表律师辩护称，黄之锋当时戴口罩不是为了隐藏身份，而是打算接受外国记者访问时表达反对《禁蒙面法》的意见。报道援引法官邓少雄指出，虽然黄之锋案件的规模和程度不及周庭包围警察总部一案，但黄之锋是本案中的标志性人物，期间接受传媒访问，考虑其认罪及两项控罪同期执行，判刑四个月。

立场新闻报道称，黄之锋步入羁留室前曾向公众席高呼“大家辛苦了”，支持者也向其挥手。

Hong Kong Ivan Lam Joshua Wong Aktivisten

2020年12月2日，黄之锋被判刑入狱

黄之锋此前已因在2019年6月21日包围湾仔警察总部，遭控“煽惑、组织及参与未经批准集结”罪名并被判入狱服刑13.5个月。

除了此案外，包括黄之锋、戴耀庭、梁国雄在内的香港泛民主派共47人因涉嫌“串谋颠覆国家政权罪”被起诉。香港警方依据《香港国安法》，指控他们在2020年7月1日至2021年1月7日间，与他人串谋，谋划当选立法会议员会后滥用职权。47名被告所面临的最高刑罚是终身监禁。

去年7月1日生效的《香港国安法》被西方国家认为是对香港自治的严重侵害，违反1997年《中英联合声明》中所承诺的“一国两制”50年不变。多个西方国家指责中国破坏香港民权并压制民主运动。

观看视频 01:14

黄之锋:国安法通过成香港噩梦

张筠青/王凡（路透社等）

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香港53泛民传获保释 黄之锋狱中被捕

香港警方6日大规模拘捕的53名民主派人士，传陆续被保释。但黄之锋却在狱中被捕，这也是他第一次涉及国安法罪名。  

初选触犯香港国安法? 前参选者:目的铲除民主派

53名民主派立法会初选相关人士遭港警拘捕。曾参与初选的流亡者张崑阳认为这是港府要铲除民主派，「键盘战线」前发言人也认为港府想「让香港社会噤声」。  

客座评论:黄之锋被判刑揭示香港人的未来

黄之锋、周廷、林朗彦三人因去年包围警总事件被判刑。香港区议员巫堃泰认为，这显示的是法庭的量刑空间逐渐收窄，香港前途黯淡。  

专访：黄之锋坐牢的日子恐怕还会增加

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狱中受访 黄之锋：关押下继续抗争

黄之锋对德国《世界报》表示，香港当局「正在等待一个好时机以国安法起诉他」，但就算他被捕，「香港民主运动不会结束」。  

黄之锋等被判刑 德政坛人物呼吁政府对北京出手

香港民主活动人士黄之锋被判入狱后，有德国政治人士敦促德国政府对北京采取行动。绿党联邦议院外交政策发言人诺里普尔指出，现在是德国放弃克制的时候了。  

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