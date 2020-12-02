 黄之锋、周庭、林朗彦被判监7-13个半月 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2020

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时政风云

黄之锋、周庭、林朗彦被判监7-13个半月

周三（12月2日），香港民主活动人士黄之锋、周庭和林朗彦因去年包围香港警察总部相关的指控被判入狱。被控罪名为煽惑、组织、参与未经批准集结等。

Hongkong Aktivisten Agnes Chow, Ivan Lam and Joshua Wong vor Gericht

周庭、林朗彦、黄之锋(由左至右)

DW.COM

黄之锋对德国《世界报》表示，香港当局「正在等待一个好时机以国安法起诉他」，但就算他被捕，「香港民主运动不会结束」。

着名香港民主运动人士黄之锋、周庭与林朗彦23日在法庭上认了两项罪名，三人随即被还押，裁判官将在12月2日针对案件作出判决。此前，三人将会还押候判。

（德国之声中文网）黄之锋被控组织与参与去年包围警总的抗议活动，他此前已认罪，如今被判处13个半月监禁。周庭此前也已认罪，她被控参与是次抗议，以及“煽惑他人参与”，被判10个月监禁。林朗彦此前认罪“煽惑未经批准集结”，如今被判7个月监禁。

是次包围警察总部的抗议发生于去年6月21日。当时数千人包围了警察总部，以抗议警察对示威者实施的过度暴力，以及反对允许将嫌犯遣送至中国大陆的《逃犯条例修订草案》。该条例后被撤回。黄之锋、周庭和林朗彦当时分别是香港众志秘书长、成员和主席。

美联社分析说，此次三位知名民主活动人士入狱，正值北京在去年香港抗议持续数月后收紧对这座半自治城市控制之际。今年6月，北京实施了《香港国安法》，加大对不同政见的打压力度。

12月2日的判决是23岁的周庭首次被判入狱。24岁的黄之锋和26岁的林朗彦此前已经因民主活动而入狱过。

苗子/李鱼（美联社）

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黄之锋丶周庭与林朗彦还押候判 民众向囚车挥手道别

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