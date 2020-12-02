黄之锋、周庭、林朗彦被判监7-13个半月

（德国之声中文网）黄之锋被控组织与参与去年包围警总的抗议活动，他此前已认罪，如今被判处13个半月监禁。周庭此前也已认罪，她被控参与是次抗议，以及“煽惑他人参与”，被判10个月监禁。林朗彦此前认罪“煽惑未经批准集结”，如今被判7个月监禁。

是次包围警察总部的抗议发生于去年6月21日。当时数千人包围了警察总部，以抗议警察对示威者实施的过度暴力，以及反对允许将嫌犯遣送至中国大陆的《逃犯条例修订草案》。该条例后被撤回。黄之锋、周庭和林朗彦当时分别是香港众志秘书长、成员和主席。

美联社分析说，此次三位知名民主活动人士入狱，正值北京在去年香港抗议持续数月后收紧对这座半自治城市控制之际。今年6月，北京实施了《香港国安法》，加大对不同政见的打压力度。

12月2日的判决是23岁的周庭首次被判入狱。24岁的黄之锋和26岁的林朗彦此前已经因民主活动而入狱过。

苗子/李鱼（美联社）

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