黄之锋否认“请求德国”介入香港问题

（德国之声中文网）香港民主运动人士黄之锋周五（7月3日）否认自己请求德国介入香港问题。此前一天，德国《图片报》发表采访文章称黄之锋做出了此番表态。

根据7月1日生效的颇具争议的港版《国安法》，《图片报》报道中指出的黄的表态可能会让他面临逮捕。根据该报的报道，黄之锋表示："我请求德国政府看看香港发生了什么事，并为不公正发声。"

然而，黄之锋在推特上否认在过去一周内接受过《图片报》的采访，并称他从来没有在接受外媒采访时使用"不公正"（英文injustice/德语Unrecht）一词形容港版国安法。

这位23岁的活动人士写道："有人告诉我，我在一次媒体采访中向德国政府发出请求。但是，该报道的内容并不准确，因为我在过去一周内并没有接受《图片报》的采访。"

他补充道："我感谢所有愿意冒着人身安全受威胁的风险为香港发声的活动人士。" "我相信准确的报道也是捍卫香港自由的关键之一。"

德国之声英德网站撤文

多家媒体援引了《图片报》发表的文章，德国之声英文德文网站也在其列。如今德国之声的网站已撤下相关文章。《图片报》拒绝回应德国之声的置评请求。

《图片报》于5月22日在其网站发布的另一篇对黄之锋的采访文章指出，黄之锋表示："我呼吁德国政府以及总理默克尔与香港站在一起。"

出于担心自己会成为港版《国安法》的"主要目标"，黄之锋已于周二宣布辞任香港众志秘书长的职务，同一天该组织也宣布解散。

批评人士认为，港版《国安法》侵犯了香港居民的人权。本周早些时候，数百名抗议者因参加多为和平抗议的活动而被捕。

根据有争议的《国安法》，反北京的活动人士将面临监禁或罚款。另一位知名香港民主运动人士罗冠聪周三离开了香港。黄之锋和罗冠聪是一年前开始的民主抗议活动的关键人物。