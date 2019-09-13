 黄之锋吁美国在对华贸易协议中加入″人权条款″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2019

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时政风云

黄之锋吁美国在对华贸易协议中加入"人权条款"

目前身处美国的香港民主活动人士黄之锋忧虑香港局势，他呼吁华盛顿使用贸易这个强大的武器，在香港问题上向北京施压。

USA Joshua Wong in der Columbia Law School in New York (Getty Images/AFP/T. Clary)

黄之锋周五抵美后赴哥伦比亚大学演讲

（德国之声中文网）香港活动人士黄之锋呼吁美国总统特朗普，在与中国达成的每一份贸易协定中均应含有"人权条款"。在纽约参加了哥伦比亚大学的一次讨论会后，黄之锋对法新社说，在贸易谈判中涉及香港抗议运动是重要的。

黄之锋说，香港当局已威胁实施"类似于战争法"的紧急状态法，因此，必须在贸易谈判中涉及香港局势。他表示担心，中国会向香港派兵。他强调，如果中共不能保障其特区享有经济自由，将损害世界经济。

北京和华盛顿计划于下月继续贸易会谈。去年以来，这两个全球最大经济体对价值数千亿美元的对方商品互征巨额惩罚性关税。

美国政府迄今没有在贸易谈判框架内涉及香港问题。美财长姆努钦本周三（9月11日）表示，香港相关议题由国务院负责，不是商务部。

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“香港眾志”秘書長黃之鋒目前正積極在海外遊說，为港人抗争爭取國際支持。在他訪問柏林期間，德國之聲與他討論了反送中運動的不同層面，包括中港關係、外國所扮演的角色以及示威者的暴力問題。 (14.09.2019)

香港反抗运动的领袖之一黄之锋警示“香港就是新的柏林”。时评人长平认为，虽然柏林墙倒塌已有三十年，但是冷战从来没有结束， “昂纳克寓言”正在上演。 (10.09.2019)

黄之锋计划下周二前往华盛顿，促美国国会通过《香港人权与民主》法案。他将出席美国国会有关该法案的听证会。

该法案由共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）提交，而黄之锋和鲁比奥预定会面。尚不清楚的是，黄之锋是否还将会晤美国政府成员。

该法案规定，美国给予香港的贸易优惠将定期被审查，一旦确认，这个中国特别行政区的基本自由权利遭到压制，就应取消这一优惠待遇。在港美国企业超过1200家。

前往美国之前，黄之锋访问了柏林，争取国际社会对香港民运的支持。德国外长马斯与黄之锋的会面引发北京政府强烈抗议。为此，北京还召见了德国驻华大使。联邦德国政府则驳回了北京的指控。

凝炼/王凡（法新社、德新社）

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黄之锋柏林演讲 洪堡大学座无虚席

 

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