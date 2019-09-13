黄之锋吁美国在对华贸易协议中加入"人权条款"

（德国之声中文网）香港活动人士黄之锋呼吁美国总统特朗普，在与中国达成的每一份贸易协定中均应含有"人权条款"。在纽约参加了哥伦比亚大学的一次讨论会后，黄之锋对法新社说，在贸易谈判中涉及香港抗议运动是重要的。

黄之锋说，香港当局已威胁实施"类似于战争法"的紧急状态法，因此，必须在贸易谈判中涉及香港局势。他表示担心，中国会向香港派兵。他强调，如果中共不能保障其特区享有经济自由，将损害世界经济。

北京和华盛顿计划于下月继续贸易会谈。去年以来，这两个全球最大经济体对价值数千亿美元的对方商品互征巨额惩罚性关税。

美国政府迄今没有在贸易谈判框架内涉及香港问题。美财长姆努钦本周三（9月11日）表示，香港相关议题由国务院负责，不是商务部。

黄之锋计划下周二前往华盛顿，促美国国会通过《香港人权与民主》法案。他将出席美国国会有关该法案的听证会。

该法案由共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）提交，而黄之锋和鲁比奥预定会面。尚不清楚的是，黄之锋是否还将会晤美国政府成员。

该法案规定，美国给予香港的贸易优惠将定期被审查，一旦确认，这个中国特别行政区的基本自由权利遭到压制，就应取消这一优惠待遇。在港美国企业超过1200家。

前往美国之前，黄之锋访问了柏林，争取国际社会对香港民运的支持。德国外长马斯与黄之锋的会面引发北京政府强烈抗议。为此，北京还召见了德国驻华大使。联邦德国政府则驳回了北京的指控。

凝炼/王凡（法新社、德新社）