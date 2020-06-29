 黄之锋又被捕 被控非法集结 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2020

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时政风云

黄之锋又被捕 被控非法集结

原香港众志秘书长黄之锋周四再度短暂被拘捕，并被指控涉嫌去年10月参与非法集结。有媒体报道，一家曾為香港警隊提供获取手機資料服務的瑞典公司将撤离香港。

Hong Kong Joshua Wong verlässt das Gericht ARCHIV (Tyrone Siu/Reuters)

（德国之声中文网）据香港多家媒体报道，黄之锋周四(9月24日)到中区警署报到时再被拘捕。他被指去年10月5日涉嫌参与未经批准集结及违反《禁蒙面法》。另外，社运人士古思尧叶因同一事件被拘捕。

香港警方称，去年10月5日，有大批人士在铜锣湾一带集结，并且游行至中环。有关集结并没有按照香港法例第245章《公安条例》所规定通知警务处处长，属於未经批准集结。

警方证实周四拘捕两名涉案男子，年龄分别为23岁及74岁，涉嫌"明知而参与未经批准集结"。其中该名23岁男子也涉嫌在该未经批准集结中违反《禁蒙面法》。警方称两人将获保释。

黄之锋在录取口供后离开中区警署。他将被落案控告相关控罪，案件将于9月30日在东区裁判法院提堂。

港府去年10月4日引用紧急法订立《禁止蒙面规例》，翌日生效。大批港人当天响应网上呼吁，参与港岛的反蒙面法游行。时任香港众志秘书长的黄之锋在社交网站贴出一张戴黑口罩的照片，并配上湾仔游行人群的照片，路线与反蒙面游行相同。

在被捕前一天（9月23日），黄之锋就其区立法会选举提名被裁定无效提出的司法复核申请被香港高院驳回。

曾助港警获手机数据 外商撤出香港

另据彭博社报道，一间为香港警方提供从手提电话数据提取服务的瑞典公司Micro Systemation AB（MSAB），因应美国取消香港特殊地位，将会撤出香港。

MSAB高层还表示，停止公司在中港兩地的所有业务，不再会向香港警方的网络安全及科技罪案调查科(CSTCB)，以及其他政府机构"提供解决方案"。该公司早前也曾因应出口管制而撤出中国。

报道称，该公司的"数据提取产品"(data extraction product)2013年起获得中国内地大量订单，而去年香港警方曾利用其技术，获取前香港众志秘书长黄之锋的手机电话资料。而在港区国安法立法后，港府与该公司的生意往来增加。

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黄之锋:国安法通过成香港噩梦

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维园悼六四24人被控  黄之锋斥为扣护照

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