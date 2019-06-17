黄之锋出狱专访："这是一场持久战"

德国之声：今天抗议的主要诉求是什么？为什么要求林郑月娥现在下台？

黄之锋：在只有700万人口的香港，已经有200万人加入游行示威，要求林郑月娥下台。香港领导人应该撤回修改逃犯条例的计划。与此同时，不能逮捕和起诉任何示威民众。尤其是我们看到，在过去几天里，人们对于将香港人引渡到中国的《逃犯条例》表示高度不满和反对，但她漠视人民的声音。现在是林郑月娥承担政治责任的时候，她没有能力担任香港领导人，她无法代表民众意见。她只是共产党政权的傀儡，听从北京的指令。

德国之声：林郑月娥已经宣布暂緩修例，同时做出解释并发表声明致歉，为何你们仍然不满意？

黄之锋：暂缓恶法是不够的，因为我们不确定何时又会重新启动。这也是我们要求全面撤回的理由。道歉也是不够的，因为她命令和容许警方向民众开枪。这正如1989年北京政府的做法，她在香港這個如此现代化的城市，复制了类似天安门屠杀的事情。她已经不再适任。一位政府领导人怎能允许警察射击民众？这是非常糟糕的事情。

德国之声：您认为抗争运动下一步会如何发展？

黄之锋：在200万人游行17个小时后，特首林郑月娥依然保持沉默、消失无踪，不召开新闻发布会。与此同时，民众正在特首办外面集会。也许是时候问问林郑月娥，什么时候会露面召开新闻发布会。我想，提出这个问题的不仅仅是我们，市民、记者甚至世界各国领导人都在问，究竟发生了什么事情。在二十国峰会即将举行，中美贸易谈判陷入乱局的时刻，林郑月娥已经成为"习皇帝"的政治包袱。她必须付出代价，结束政治生涯。

观看视频 01:24 香港特首林鄭月娥的眼淚

德国之声：您是否有信心，香港民众的力量最终能够战胜北京对香港日益加強的打压？

黄之锋：这是一场持久戰。我对政權不抱希望，但是对香港民众怀有希望。我相信，当100万甚至三分之一的香港市民加入这场抗争，政府就无法视而不见。我们正在期待一个奇迹，将不可能变为可能。

德国之声：您认为抗议者下一步应该做什么以继续向政府施压？

黄之锋：示威、抗议、游行，这些就是方法。我们继续向拒绝露面的香港领导人施加压力。

德国之声：我们知道您在监狱服刑期间，从新闻中得知百万港人走上街頭，你当时的感受如何？

黄之锋：当我在监狱中收看德国之声新闻节目时，我了解到国际社会如此关注香港，这确实令人感动。同时也显示出香港人多么尽力希望让世界知道，我们不会在习近平的强硬统治下保持沉默。这真的很令人感动。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 清早人群聚集 6月12日上午八时多，立法会大楼旁的龙汇道、添美道、立法会道就已经完全占满人，未见警方积极驱离。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 立法会延后二读 立法会因被示威群众完整包围，将原定8点半举行的工务小组会议取消。人潮到中午也没有散去，因此立法会也将原定11时进行《逃犯条例》修订的二读大会延后。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 防暴警察待命 示威民众聚集在金钟的立法会大楼周围，蔓延至添马公园。防暴警察在立法会大楼、政府总部外围戒备待命

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 立法会议员与警方交涉 头戴头盔、手撑雨伞的民众与配备长盾的警方在添华道和夏愨道交界对峙，公民党立法会议员杨岳桥和谭文豪在中间调停。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 示威者自备头盔、面罩 这次「反送中」罢工、罢课、罢市的「三罢行动」，参与群众以年轻人居多，大部份都戴上口罩，有的还会加上头盔、护目镜。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 警民隔着铁马对峙 示威者于金钟力宝中心外架设铁马，挡住金钟道两条行车线。下午，防暴警察开始用胡椒喷雾驱离民众。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 官方定义为「暴动」 下午开始，大批警员出动橡胶弹、布袋弹、催泪弹和催泪水剂等抗暴手段驱赶民众。香港警方甚至出动凖军事化的特遣镇暴警察「速龙小队」加入清场。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 警方施放催泪弹 12日下午约3点开始，警察展开清场动作，一边劝告民众不要和警方冲撞，一边高举「警告:催泪烟」标语，并且朝群众发射催泪弹。示威民众节节后退，没有强力反抗，互相用清水冲洗眼睛。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 警盾与雨伞 防暴警察配备的防暴盾分为长方形和圆形两种。长方形的盾牌可以构建成一座流动的高墙，让警方推进防线；圆形盾牌方便携带，有利于警察一手持武器、一手持盾牌防御。相对而言，示威民众要防御催泪烟雾或是警方的其他攻击，只有雨伞可以用。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 香港特首谴责「暴动」 傍晚，香港行政长官林郑月娥透过电视发表讲话，形容在金钟一带的场面令人痛心，谴责「破坏社会安宁、妄顾法纪的暴动行为...已经不是和平集会，而是公然、有组织地发动暴动，亦都不可能是爱护香港的行为。」

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 「不排除任何可行方法控制情况」 下午4点半，香港警务处处长卢伟聪见记者，指示威者使用危险武器，可以杀人，呼吁民众不要进入金钟，以「骚乱」形容事件。警方发言人说，预计动用警棍、胡椒喷雾、手掷催泪弹等驱赶民众。当他被记者问及会不会使用真枪，他表示不会排除任何可行的方法控制情况。晚上6点，警方发布公告，以「暴乱」形容示威。

香港群众包围立法会 警方出动催泪烟清场 破碎的宁静 在警方的密集驱离之下，大部份民众都已经散去，原先的上万民众只剩下不到百人。13日，立法会附近街道恢复通行，但是垃圾纸屑仍然散落各处，一片狼藉。



德国之声：这次"反送中"运动被视为香港民主运动的一个分水岭。您觉得这次运动与雨伞运动有何不同？我們看到雨伞运动中有领袖带领群众，但到了今时今日，香港社会运动的形态是否已经改变？

黄之锋：与雨伞运动和反国教运动不同，我们不是这次运动的组织者。民众这次更多是自发行动，靠自己显示出民众的力量。香港人变得更为投入，愿意做出更多牺牲，我们民众的声音开始让政权感到惧怕。

德国之声：林郑月娥周日晚间已经通过政府声明的方式表示道歉，你依然觉得不足以平息抗议？如果她坚决不下台，您会如何应对？

黄之锋：就算林郑月娥道歉也毫无用处，因为在她支持警方对示威者开枪时，已经造成伤害。现在她应该辞职下台，承担政治责任，撤回任何对活动人士和组织者的起诉，这就是我们的要求。

德国之声：您在狱中错过了两次香港规模最大的游行示威，有否感到遗憾？您現在会马上重投运动吗？

黄之锋：错过了两次意义重大的遊行示威，不仅仅感到遗憾。入狱服刑是我必须面对和承担的重担，不过我已经成功克服了这一关。在200万人大游行后刑满出狱，或许是一个好的时机，所以我现在马上回到这里投入运动。

德国之声：概括而言，您有什么话想对香港市民说？

黄之锋：感谢热爱家园的香港市民，展現承担和全情投入，努力尝试将不可能变为可能。我们距离全面胜利还有一段距离，但是我认为，我们能在主权移交22年周年（7月1日）之前达到目标和获得胜利。

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