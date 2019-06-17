黄之锋出狱专访："这是一场持久战"

香港「反送中」抗争运动出发两次史无前例的百万人遊行，至今仍然未結束。特首林郑月娥周日通过政府声明表示道歉，并暂停修例计划。但抗议者依然要求林郑下台，包括刚刚出狱的雨伞运动领袖黄之锋。他在离开监狱后后随即重新投入这场运动，并在位于金钟的香港政府总部外抗议现场接受德国之声专访。
德国之声：今天抗议的主要诉求是什么？为什么要求林郑月娥现在下台？
黄之锋：在只有700万人口的香港，已经有200万人加入游行示威，要求林郑月娥下台。香港领导人应该撤回修改逃犯条例的计划。与此同时，不能逮捕和起诉任何示威民众。尤其是我们看到，在过去几天里，人们对于将香港人引渡到中国的《逃犯条例》表示高度不满和反对，但她漠视人民的声音。现在是林郑月娥承担政治责任的时候，她没有能力担任香港领导人，她无法代表民众意见。她只是共产党政权的傀儡，听从北京的指令。
德国之声：林郑月娥已经宣布暂緩修例，同时做出解释并发表声明致歉，为何你们仍然不满意？
黄之锋：暂缓恶法是不够的，因为我们不确定何时又会重新启动。这也是我们要求全面撤回的理由。道歉也是不够的，因为她命令和容许警方向民众开枪。这正如1989年北京政府的做法，她在香港這個如此现代化的城市，复制了类似天安门屠杀的事情。她已经不再适任。一位政府领导人怎能允许警察射击民众？这是非常糟糕的事情。
德国之声：您认为抗争运动下一步会如何发展？
黄之锋：在200万人游行17个小时后，特首林郑月娥依然保持沉默、消失无踪，不召开新闻发布会。与此同时，民众正在特首办外面集会。也许是时候问问林郑月娥，什么时候会露面召开新闻发布会。我想，提出这个问题的不仅仅是我们，市民、记者甚至世界各国领导人都在问，究竟发生了什么事情。在二十国峰会即将举行，中美贸易谈判陷入乱局的时刻，林郑月娥已经成为"习皇帝"的政治包袱。她必须付出代价，结束政治生涯。
德国之声：您是否有信心，香港民众的力量最终能够战胜北京对香港日益加強的打压？
黄之锋：这是一场持久戰。我对政權不抱希望，但是对香港民众怀有希望。我相信，当100万甚至三分之一的香港市民加入这场抗争，政府就无法视而不见。我们正在期待一个奇迹，将不可能变为可能。
德国之声：您认为抗议者下一步应该做什么以继续向政府施压？
黄之锋：示威、抗议、游行，这些就是方法。我们继续向拒绝露面的香港领导人施加压力。
德国之声：我们知道您在监狱服刑期间，从新闻中得知百万港人走上街頭，你当时的感受如何？
黄之锋：当我在监狱中收看德国之声新闻节目时，我了解到国际社会如此关注香港，这确实令人感动。同时也显示出香港人多么尽力希望让世界知道，我们不会在习近平的强硬统治下保持沉默。这真的很令人感动。
德国之声：这次"反送中"运动被视为香港民主运动的一个分水岭。您觉得这次运动与雨伞运动有何不同？我們看到雨伞运动中有领袖带领群众，但到了今时今日，香港社会运动的形态是否已经改变？
黄之锋：与雨伞运动和反国教运动不同，我们不是这次运动的组织者。民众这次更多是自发行动，靠自己显示出民众的力量。香港人变得更为投入，愿意做出更多牺牲，我们民众的声音开始让政权感到惧怕。
德国之声：林郑月娥周日晚间已经通过政府声明的方式表示道歉，你依然觉得不足以平息抗议？如果她坚决不下台，您会如何应对？
黄之锋：就算林郑月娥道歉也毫无用处，因为在她支持警方对示威者开枪时，已经造成伤害。现在她应该辞职下台，承担政治责任，撤回任何对活动人士和组织者的起诉，这就是我们的要求。
德国之声：您在狱中错过了两次香港规模最大的游行示威，有否感到遗憾？您現在会马上重投运动吗？
黄之锋：错过了两次意义重大的遊行示威，不仅仅感到遗憾。入狱服刑是我必须面对和承担的重担，不过我已经成功克服了这一关。在200万人大游行后刑满出狱，或许是一个好的时机，所以我现在马上回到这里投入运动。
德国之声：概括而言，您有什么话想对香港市民说？
黄之锋：感谢热爱家园的香港市民，展現承担和全情投入，努力尝试将不可能变为可能。我们距离全面胜利还有一段距离，但是我认为，我们能在主权移交22年周年（7月1日）之前达到目标和获得胜利。
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