黄之锋何韵诗現身华府 促通过《人权与民主法案》

(德国之声中文网) 美国国会及行政当局中国委员会(CECC)定于9月17日星期二上午就香港动荡的局势与美国对策举行听证会，获得美国两党参众议员支持的《香港人权与民主法案》是听证会讨论的焦点。民主运动人士黄之锋与何韵诗受邀出席。

香港歌手何韵诗说: 「在今天的香港，年轻就是犯罪。 香港现在已经呈现「警察社会」(police state)状态，人们活在恐惧之中，担忧被政治清算。 」

警察社会(police state)是政治学上的术语，专指一个政权按照自己的喜好，透过警察执法实行对社会的控制。

黄之锋与她看法一致。 曾被关押数次的香港众志秘书长黄之锋也说，现在香港已经呈现「警察社会」的状态，几乎所有示威都被默认成非法集会，促使警察以暴力手段拘捕民众。 他说: 「香港现在的状态显示出北京完全没有办法理解-更别说是统治-一个自由的社会。 」

黄之锋也认为，不能再继续让北京从香港的金融地位获取利益: 「北京不应该两边都拿: 既可以藉由香港在国际上的金融地位获取经济利益，又可以连根拔除我们的社会政治身分。 」

何韵诗说:「如果香港沦陷，它很容易成为中国极权主义政权的跳板，让中国将它的规则和优先事项推往海外，用经济实力要求他人遵循其共产党的价值观，就像过去22年当中，他们对香港做的一样。 」何韵诗说，包括澳洲、加拿大等国家都因为中国的恐吓而不敢挺身支持香港「反送中」示威。

何韵诗敦促美国国会支持香港。她表示，这不是寻求外国势力干预，也不是呼吁香港独立，而是对普世人权、对民主、对自由的呼吁。

美国议员推法案

《香港人权与民主法案》今年6月由佛罗里达州共和党联邦参议员鲁比奥(Marco Rubio)和新泽西州共和党联邦众议员史密斯(Chris Smith)分别在参众两院提出，得到跨党派议员的联署， 获得许多重量级人物的支持。参众两院的共和党及民主党的领袖都支持该法案的通过。

联名提出《香港人权与民主法案》的佛罗里达州共和党联邦参议员、也是委员会的共同主席的马可·鲁比奥(Marco Rubio)表示，美国有权作出选择:「北京得益于香港的特殊地位。 这个特殊地位是北京对国际社会所做的承诺，也是香港之所以成为国际金融中心的关键原因。 然而北京却想要打破这项承诺。 」

这项法案由参众两院提出，要求美国每年检视华府给予香港的特殊待遇，包括贸易与商业优惠。 该法案也有可能针对伤害香港自主权的中国或香港的官员实施制裁。

上周，麻州的民主党议员麦高文（James McGovern）、新泽西州的共和党议员史密斯（Christopher Smith）以及加州民主党议员坎纳（Ro Khanna）星期二在国会提出《保护香港法案》(PROTECT Hong Kong)，旨在禁止美国向香港出口催泪弹、胡椒喷雾、橡胶子弹等防暴装备。

罗法/夏立民(路透社、美联社、法新社)