麻生太郎談嚇阻台海戰爭 中國向日本提出交涉

（德國之聲中文網）日本前首相、自民黨現任副總裁麻生太郎週二（8月8日）在台北演講時強調，避免台海戰爭要依靠嚇阻能力，並要做好打仗的心理準備。對此，中國外交部發言人和駐日使館週三（9日）對麻生太郎的說法提出抗議，並向日方嚴正交涉。

中國駐日本大使館9日以發言人的名義發表聲明指出，麻生太郎在台灣提出的「立足於戰，強化威懾」的說法是不自量力，胡言亂語；同時，這些說法干涉中國內政，破壞台海穩定，中方已向日方提出嚴正交涉。

聲明說，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題完全是中國內政。如果日方一些人執意把中國內政事務同日本的安全保障捆綁在一起，將再次把日本帶入歧途」。

同日，中國外交部發言人也發表聲明稱，日本個別政客不顧中方堅決反對，執意「竄訪」台灣並大放厥詞，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，粗暴干涉中國內政，「此舉嚴重違背一個中國原則和中日4個政治文件精神」。

麻生太郎說了什麼？

台灣中央社報導，麻生太郎8日在台北「凱達格蘭論壇」發表演說時表示，要阻止台海發生戰爭必須需要靠嚇阻能力，包含實際軍備上的「嚇阻能力」；其次是「執行能力」，亦即動用武力的意志必須得到人民認同；此外，還需把有能力嚇阻的事實讓對手充分了解 。

麻生太郎說，與台灣有緊密關係的鄰居日本應率先表態，向包括中國在內的國際社會發出嚇阻訊息。他還表示，維護和平不能光說不練；從俄烏戰爭看來，外界無法預期以武力片面改變現狀的事件何時會在印太發生。

路透社指出，台灣總統蔡英文也在該論壇上表示，台灣並不把其安全夥伴的支持視為理所當然，也致力增強台灣防禦能力。

蔡英文說：「我們不會尋求軍事對抗，並希望與周邊國家在和平、穩定且互惠的原則下共存，但我們隨時準備好捍衛我們的民主和生活方式。」

（綜合報導）

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