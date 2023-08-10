 麻生太郎談嚇阻台海戰爭 中國向日本提出交涉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

麻生太郎談嚇阻台海戰爭 中國向日本提出交涉

日本前首相麻生太郎在台北談到，各方若想要阻止台海衝突，重點在對中國產生足夠的嚇阻能力。對此，中方表示強烈抗議。

日本前首相麻生太郎8日在台北發表演說

日本前首相麻生太郎8日在台北發表演說

（德國之聲中文網）日本前首相、自民黨現任副總裁麻生太郎週二（8月8日）在台北演講時強調，避免台海戰爭要依靠嚇阻能力，並要做好打仗的心理準備。對此，中國外交部發言人和駐日使館週三（9日）對麻生太郎的說法提出抗議，並向日方嚴正交涉。

中國駐日本大使館9日以發言人的名義發表聲明指出，麻生太郎在台灣提出的「立足於戰，強化威懾」的說法是不自量力，胡言亂語；同時，這些說法干涉中國內政，破壞台海穩定，中方已向日方提出嚴正交涉。

聲明說，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題完全是中國內政。如果日方一些人執意把中國內政事務同日本的安全保障捆綁在一起，將再次把日本帶入歧途」。

同日，中國外交部發言人也發表聲明稱，日本個別政客不顧中方堅決反對，執意「竄訪」台灣並大放厥詞，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，粗暴干涉中國內政，「此舉嚴重違背一個中國原則和中日4個政治文件精神」。

中國外交部和中國駐日使館都向麻生太郎的言論表達不滿，圖為中日兩國國旗示意圖（資料照）

中國外交部和中國駐日使館都向麻生太郎的言論表達不滿，圖為中日兩國國旗示意圖（資料照）

麻生太郎說了什麼？ 

台灣中央社報導，麻生太郎8日在台北「凱達格蘭論壇」發表演說時表示，要阻止台海發生戰爭必須需要靠嚇阻能力，包含實際軍備上的「嚇阻能力」；其次是「執行能力」，亦即動用武力的意志必須得到人民認同；此外，還需把有能力嚇阻的事實讓對手充分了解 。

麻生太郎說，與台灣有緊密關係的鄰居日本應率先表態，向包括中國在內的國際社會發出嚇阻訊息。他還表示，維護和平不能光說不練；從俄烏戰爭看來，外界無法預期以武力片面改變現狀的事件何時會在印太發生。

路透社指出，台灣總統蔡英文也在該論壇上表示，台灣並不把其安全夥伴的支持視為理所當然，也致力增強台灣防禦能力。

蔡英文說：「我們不會尋求軍事對抗，並希望與周邊國家在和平、穩定且互惠的原則下共存，但我們隨時準備好捍衛我們的民主和生活方式。」

（綜合報導）

麻生太郎此次的台灣行備受關注，圖為8月7日他到台灣前總統李登輝的墓前致意（資料照）

麻生太郎此次的台灣行備受關注，圖為8月7日他到台灣前總統李登輝的墓前致意（資料照）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Japan's Former Prime Minister and current Vice-President of the ruling Liberal Democratic Party, Taro Aso, speaks during the Ketagalan Forum in Taipei, Taiwan August 8, 2023. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

日本前首相麻生太郎訪台 中方低調 08.08.2023

日本前首相麻生太郎睽違12年後再度訪台，中方目前對此行並未做出正面回應，但由於台灣將於明年1月舉行總統大選，麻生太郎此行會見到誰，這項行程背後又有哪些意義，備受各界關注。

Japan's Former Prime Minister and current Vice-President of the ruling Liberal Democratic Party, Taro Aso, speaks during the Ketagalan Forum in Taipei, Taiwan August 8, 2023. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

客座評論：台灣有什麽自我防衛的本錢？ 09.08.2023

日本前首相麻生太郎在台灣發表演説，指出台灣需要表現强烈的防衛決心、才能嚇阻對手避免戰爭，雖然被台灣的在野黨批評是「極爲挑釁」，但是也顯示台灣要靠什麽來展現「自我防衛的決心」是一個不可迴避的課題？

28.09.2019 SAKHALIN REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 28, 2019A aerial view of the town of Kurislk on Iturup Island. Sergei Krasnoukhov/TASS

中国将成为日俄领土之争的最后赢家？ 06.08.2023

过去几十年来，东京和莫斯科一直就千岛群岛的主权归属争执不下。而俄乌战争的爆发，也让一些日本人看到了重新收回千岛群岛主权的希望。那么，中国又在这场领土争端中扮演着怎样的角色呢？

广告

媒体看中国

KuKa Industrieroboter

德语媒体：向中国输出技术须谨防“军民融合”

中国以其庞大的市场和雄厚的资金，一向对德国企业有着强大的吸引力。但毕竟中国政治正在同西方渐行渐远，继续向中国输出技术，很有可能对西方国家构成威胁。