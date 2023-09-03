 麦肯锡：欧洲汽车行业需要新的中国战略 | 科技环境 | DW | 03.09.2023

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科技环境

麦肯锡：欧洲汽车行业需要新的中国战略

咨询公司麦肯锡发布的一份报告指出，欧洲汽车行业需要尽快调整战略，才能缩小与中国竞争对手之间的差距。

2023年4月的上海车展

2023年4月的上海车展

（德国之声中文网）自2019年以来，欧洲汽车制造商已经在中国这个全球最重要的汽车市场失去了约5个百分点的市场份额，而同时中国已占据了全球电动汽车51%的市场份额。管理咨询公司麦肯锡认为，欧洲汽车行业需要一套新的中国战略。

麦肯锡的汽车行业专家在周三（8月30日）发表的一份研究报告中写道，「进一步掌握中国客户的喜好，并大力关注最新技术、互联性、驾驶辅助系统和消费电子产品」有望阻止欧洲汽车品牌在中国市场份额的缩减。

同时，这些制造商们也有必要投入精力在中国进行更多的研究和开发。一辆车从概念到试验阶段必须花掉欧洲制造商四年的时间，而前几名的中国制造商只需要两年。

软件开发、能源成本不敌中美

麦肯锡发布的报告同时指出，欧洲汽车行业中拥有软件知识的劳动力最多只占20%，「但来自美国和中国的挑战者这一比例高达45%」。中国制造商在电动汽车方面具有20%至30%的成本优势，相较之下，欧洲汽车工业的能源成本是中国和美国的两到三倍。

不过，麦肯锡行业专家科内特（Andreas Cornet）说，欧洲汽车业「仍然具有其优势」。欧洲汽车业的营业额是中国汽车制造商的三倍，在对客户的理解、设计和品牌方面都有优势。欧洲汽车行业拥有1400万员工，是创新的驱动力，其研发支出占欧盟总支出的30%。此外，预计欧洲汽车制造商至2030年将推出150多款新型电动汽车。

中国电池巨头宁德时代在德国设有工厂，今年正式进入量产阶段

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依赖中国电池

麦肯锡研究同时警告，当谈到汽车电池时，欧洲对中国的依赖度很高：「中国拥有90%的锂精炼能力，超过70%的电池在中国制造。」麦肯锡的顾问们强调：到2030年，电池供应将存在巨大缺口，「欧洲可能会缺少500 GWh 的本地产能」。为弥补此缺口，欧洲需要投入350亿欧元，新建20家电池工厂。

除了电池之外，还有另一个关键角色——车用芯片。但欧洲的半导体供应也尚未获得保障，报告建议道：「投资1900亿欧元用于兴建37座新工厂可以降低（芯片短缺）风险。」而为了确保驾驶辅助系统和自动驾驶的技术不落人后，麦肯锡指出，欧洲企业应该在数据使用和技术标准定义方面进行更多合作。

上海已成电动之城

（德新社）

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