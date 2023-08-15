麦当娜，65岁生日快乐！

妻子

麦当娜称她的第一任丈夫演员西恩·潘Sean Penn，是“宇宙中最酷的男人”，还写了一张专辑《True Blue》献给他。这段婚姻维持了四年。 1996年，她带着女儿卢尔兹(Lourdes)，与她的私人教练卡洛斯·利昂(Carlos Leon)走到一起。2000年，她与图中的英国电影製片人盖·里奇(Guy Ritchie)结婚，他们生了一个儿子，彼此的婚姻维持了八年。