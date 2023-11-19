文化经纬

麦当娜现身科隆 流行天后风采依旧

不久前刚刚大病初愈的麦当娜显然宝刀未老。本周三在德国科隆举行的演唱会上，65岁的她唱跳自如，舞台造型华丽，为歌迷带来数首耳熟能详的金曲。这是她全球巡演的其中一站。在40多年的职业生涯中，麦当娜向众人展示了她独特而多彩的面貌。让我们一起来回顾这位流行音乐天后的发展历程吧！

麦当娜来了！ 昨晚（11月15日）在德国科隆举行的演唱会上，年逾60的她天后气派十足，除了动人的歌声，多套美艳的造型更是为歌迷带来一场视觉盛宴。这是她在10月开始全球巡演的其中一站。图为巡演伦敦站资料图片。

迟到引发观众不满 麦当娜当晚迟到了1个多小时，晚上大约10点才现身演唱会。这引发了现场观众的不满，其中一个主要原因是，德国火车司机工会宣布自11月16日零时开始罢工。罢工持续20个小时，火车出行因此受限，影响了许多人的回程计划。

病愈复出 她原本计划在夏天举行一场大型世界巡回演出，演唱会共开37场。不过在6月时她因为严重的细菌感染住院治疗，还一度进了重症监护室。巡演也因此延期。今年8月麦当娜迎来了自己65岁生日。在40多年的职业生涯中，麦当娜向众人展示了她独特而多彩的面貌。让我们一起来回顾这位流行音乐天后的发展历程吧！

狂野无束 1984年她的首发单曲《Like a Virgin》一推出，立即成为全美冠军单曲，成功带领她走向超级巨星之路。刚走红的她获邀到MTV音乐奖颁奖典礼演表演，她选唱这首大胆前卫的成名曲《Like a Virgin》，挑战当时保守的民风思想。她穿着新娘礼服出场，煽情地舞动着身姿，还在舞台上翻滚做出暗示性动作。

引领潮流 法国着名时装设计师Jean Paul Gaultier为勇于挑战传统的麦当娜设计了一系列舞台造型，其中最经典的那款锥形紧身胸衣，更是掀起时尚界裡内衣外穿的潮流。

突破演技 麦当娜也尝试过演戏，但并不如演唱来的突出。她甚至曾收到多座代表演技最差的“金酸梅奖”。 不过，她在1990年与沃伦·比蒂(Warren Beatty)一同演出的电影《至尊神探》中，饰演布里斯勒斯·马奥尼(Breathless Mahoney)一角，演技获得肯定。她也为该部电影发行电视原声带《I'm Breathless》，其中的一支舞曲《Vogue》一推出即造成热烈迴响。

性感尤物 麦当娜在成为超级巨星后，仍不懈怠地继续突破自我。 1991年的麦当娜纪录片《真实与挑战：与麦当娜同床》，为观众还原了麦当娜的现实生活形象。 随后她更推出一系列的性感写真集，热销数百万册。

知性的一面 1998年，她以专辑《Ray of Light》获得多项格莱美奖，当中的一首单曲《Frozen》更成为她首支在英国单曲榜夺冠的单曲。 当时的麦当娜，刚生下第一个孩子。少了从前Gaultier的大胆造型、煽情的舞步和情色的暗示，这时候的她表现得比以往任何时候都来得更加沉着。

公众亲吻高手 不过，麦当娜骨子裡就是流着性感的血液。 在2003年MTV视频音乐奖中，她当众与女歌手克里斯蒂娜·阿奎莱拉(Christina Aguilera)及布兰妮·斯皮尔斯(Britney Spears)在台上接吻。2015年，她还播了一段与加拿大说唱歌手德雷克(Drake)的接吻短片。

妻子 麦当娜称她的第一任丈夫演员西恩·潘Sean Penn，是“宇宙中最酷的男人”，还写了一张专辑《True Blue》献给他。这段婚姻维持了四年。 1996年，她带着女儿卢尔兹(Lourdes)，与她的私人教练卡洛斯·利昂(Carlos Leon)走到一起。2000年，她与图中的英国电影製片人盖·里奇(Guy Ritchie)结婚，他们生了一个儿子，彼此的婚姻维持了八年。

乐当母亲 除了亲生的两个小孩外，麦当娜在2006年到非洲的马拉维探访一家孤儿院，并领养13个月大的孤儿David。尽管惹来不少非议，麦当娜 2009年再次回到马拉维，领养女孩Mercy，并于2017年再领养双胞胎Estere和Stella。

慈善大使 2006年，麦当娜创办援助马拉维基金会，致力帮助当地贫穷居民。她投入上百万美元在教育和健康项目，近期她也在当地资助开设小儿外科及加护中心。

乐坛天后 麦当娜一路走来风风雨雨，历经不少丑闻与批评。尽管如此，她总是能以全新的姿态回归舞台，并带给观众惊奇的音乐作品。图为2015年的巡回演唱会Rebel Heart Tour。

