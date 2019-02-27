麦当娜将在特拉维夫串场欧洲歌唱大赛

（德国之声中文网）在很长时间里不过是谣传，但如今成了官方消息。全球最大音乐现场活动承办公司Live Nation力邀麦当娜在此献艺，由麦当娜的一名铁粉亚当斯（Sylvan Adams）出资，他是一名加拿大以色列双料亿万富翁和。媒体报道称，麦当娜此次短暂出场费约为130万美元。

据《耶路撒冷邮报》的报道，麦当娜将同一支65人组成的演出团队一起前往特拉维夫，并逗留4天。亚当斯对麦当娜愿意出场大为高兴。在周一晚间的一次新闻会上，他表示，他深信，麦当娜在数十名舞蹈演员助兴下参加此次盛会，将为欧洲歌唱大赛的成功和以色列扩大其在世界上的声誉作出宝贵的贡献。他说，他非常重视力争让这名流行音乐偶像去特拉维夫。他称，他毫不怀疑，人们将经历到一个终生难忘的历史性时刻。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 珊蒂·萧 以现在的审美来看，英国歌手珊蒂·萧（Sandie Shaw）的服饰并无不妥，走得是甜美少女风。但1967年她穿这身登台演唱《琴弦上的木偶》（Puppet On A String）却被议论纷纷：居然穿迷你连衣裙，还敢赤脚上场。尽管如此，她是这届比赛的冠军得主。之后的ESC比赛中，多次出现选手光脚演唱的情况，比如2017年代表德国出场的莱温娜（Levina）也赤脚演唱，但这并没有给她带来好运——那一年她名次倒数第二。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 阿巴乐队 阿巴乐队（ABBA）1974年参加欧歌赛的出场服装，堪称是一组失败的狂欢节礼服大集合的典范。不过当年这个穿着天鹅绒、涤纶和闪闪马靴的瑞典乐队获得了观众热情的欢迎，《滑铁卢》（Waterloo）一曲夺冠，阿巴ABBA也从此一炮而红，迎来事业的巅峰。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 妮可 吹风机吹出蓬蓬的发型、夸张大垫肩、鲜艳大胆的用色都是80年代的时尚元素。在这种背景下，德国代表妮可（Nicole）1982年在英国的出场造型可谓是一股清流：她身穿一件简单的带有白色蕾丝领的黑色连衣裙，手中拿吉它，静静地唱了一首《一点点和平》（Ein bisschen Frieden），并拿到了当年的冠军。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 奇多·霍恩 1998年代表德国的选手画风是这样的。奇多·霍恩（Guildo Horn）身穿一件蓝绿色天鹅绒外套，唱了一首搞笑歌曲《奇多爱你们》（Guildo hat euch lieb）。这首歌由德国知名电视节目主持人施特凡·拉布（Stefan Raab）做曲。从成绩上来看，奇多的表演显然获得了一些观众的喜爱，他这一年获得了第7名。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 达纳国际 同一年的比赛中，与以色列变性歌手达纳国际（Dana International）在台上的华丽造型相比，奇多的天鹅绒显得有些暗淡无光。她以单曲《歌姬》（Diva）发出了宽容和开放的呼吁，达纳国际最终拿到了冠军。她上场时穿的紧身黑色长裙和手臂上艳丽的羽毛装饰出自服装大师让·保罗·高提耶（Jean-Paul Gaultier）之手。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 施特凡·拉布 将奇装异服进行到底！这次名嘴施特凡·拉布自己上场，2000年的欧歌赛上，他戴着一幅夸张的眼睛，白色衣服上也嵌着黄色星星和耀眼的金色亮片。任性地演唱了一首歌词怪诞的曲子《你肿么了》“Wadde hadde dudde da"，居然拿到了第5名的成绩。此后，拉布等了10年，终于将自己发掘的新人送上冠军宝座，小将雷娜（Lena Meyer-Landrut）2010年凭借歌曲《卫星》（Satellite）获得了第一名。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 鲁斯兰娜 乌克兰歌手（Ruslana）2004年在伊斯坦布尔的表演激情四射：皮革、铆钉、鞭子、短裙，一首《狂野之舞》（Wild Dance）热力四射、现场的火爆气氛几乎要掀翻屋顶。她也夺得了这届的冠军。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 妖怪乐团 许多欧歌赛的粉丝和专家可能都不想让扮相怪异的芬兰另类乐队参加比赛。不过重金属摇滚“妖怪乐团”（ Lordi）却征服了大批观众的心，凭借歌曲《重金属哈利路亚》（Hard Rock Hallelujah）获得了2006年欧歌赛冠军，得票数量之高，远远把其他选手甩在后面。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 萨尔都什卡 一年后，舞台上又出现了辣眼睛的选手。来自乌克兰的男歌手萨尔都什卡（Verka Serduchka）在舞台上扮成变装皇后（Drag Queen），他唱的《Dancing Lasha Tumbai》是一首几乎毫无意义的神曲，但许多人觉得歌曲的背后隐喻了“再见俄罗斯”的意思。他穿者银光闪闪的服饰，重复唱着：“7、7、埃噜噜，7、7、1、2”，这支神曲居然在赫尔辛基欧歌赛上获得了第二名。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 3 + 2 2010年的奥斯陆：代表白俄罗斯参赛的有三名女歌手和两名男歌手，他们上台后唱了一首平淡的《蝴蝶》（Butterflies），唱到高潮部分，三名女歌手背后突然展开了漂亮的蝴蝶翅膀。不过绚丽的舞台效果并没有带来多大效用，他们排名倒数第二。这一年的冠军得主是德国的雷娜，她上场时穿的裙子设计相当简单，也许这反而为她加了分。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 布拉诺沃老奶奶 2012年俄罗斯派出6位大妈参加在巴库举行的比赛。萌萌的阿嬷穿着自己织的棉线袜和毛鞋，穿上传统服饰在舞台上唱了一首动感乐曲《每个人的狂欢》（Party for Everybody），最终民间组合"布拉诺沃老奶奶"(Buranovskiye Babushki)获得了第二名的好成绩。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 摩恩 摩尔多瓦女歌手摩恩（Aliona Moon）2013年在台上的表现可谓是唯美的典范。美丽是要有代价的，穿上长裙的她被固定在舞台上，一动不能动，否则显不出灯光效果。她的歌曲《一百万》（A Million）当年排名第11。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 肯奇塔 2014年的哥本哈根，奥地利变性歌手肯奇塔·武斯特（Conchita Wurst）身穿晚礼服，留着大胡子，以一曲《象凤凰一样崛起》荣获欧洲歌唱大赛冠军。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 尼娜 2016年，尼娜（Nina Kraljic）这身奇怪的衣服被评为欧歌赛最差着装奖(Barbara Dex Award)。这个非正式奖项是欧歌赛粉丝评选出来的。这名克罗地亚女歌手当年的名次是第23。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 杰米·李 同一年，18岁的杰米·李（Jamie-Lee）代表德国参赛，但她的造型并未收获许多共鸣。不知道是否是没穿对还是什么其他的原因，她这年垫底，只拿到最后一名。

奇葩大会：欧歌赛历届选手的雷人造型 卡利萨斯 卡利萨斯（Darije Kalezic）是去年欧歌赛最差着装奖的得主。来自黑山共和国的选手被一些网民称为“黑山辫子男”，这名男歌手的黑色透明衣相当吸睛，虽然衣着乍眼，但他的歌曲《空间》（Space）表现平平，并未进入决赛。 作者: Silke Wünsch



"对参赛者们不公平"

众多歌唱大赛粉丝们恰好在这一点上看法迥异。除了拉扎列夫（Sergey Lazarev）等少数例外，其他参赛者即使是在本国亦均不甚有名。不少粉丝群体和博客表示不满说，在比赛期间，出现像麦当娜这样的大名人，对参赛者来说至为不公。一名叫做马丽波萨（Mariposa）网友欧洲歌唱大赛博客"esc-kompakt.de"上写道："休息期间的献演人比赛手们不知要著名多少倍，我觉得这是不公平的。"

再者，很多人认为，歌唱大赛的赛手们的歌唱天分要远超美国的这位超级明星。不乏恶意言论的网络上，有人不无讽意地问道：麦当娜届时是否会使用助步车登台？

宁愿看到主办国艺术家

另一个批评点是麦当娜与欧洲歌唱大赛之间并无关系：一项欧洲艺术活动与一名美国歌星何干？同样的意见在2016斯德哥尔摩欧洲歌唱大赛上便已有之：当年，美国超级明星贾老板（Justin Timberlake）就曾在决赛期间客串出场过。

有网民在推特上一针见血地指出：贾老板的瑞典出场已令人犯了尴尬癌，麦当娜至少应该搜索一下#ESC。

众多粉丝宁愿在比赛休息期间欣赏到主办国艺术家的表演。去年，葡萄牙法朵（Fado）歌后Mariza在里斯本的献艺情景还深深印入很多人的脑海，同样道理，人们今年也更愿意看到更多以色列音乐人的出场，而不是一名位美国明星。

不过是替麦当娜新歌集打广告？

同麦当娜的合同已然签订，而且，她还可能携另两位著名客人同行。不过，这两人到底是何方神圣尚被严格保密。能确定的是，她将演唱两首歌。其中一首是老Hit，另一首来自她的新专辑。年届60的这位歌星将在欧洲歌唱大赛前夕推出新专辑，即4月底、5月初。届时，她也将启动全球巡回演出。