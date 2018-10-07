麦当娜与柏林墙：20世纪80年代的德国

（德国之声中文网）如今年届50岁的人，一定都还记得80年代流行的奇怪的发型、衣袖上的垫肩和如同霓虹灯般鲜艳的衣服颜色，也不会忘记那个年代的和平运动、森林的死亡以及首次进入联邦议院的绿党代表。

在核能和可能爆发核战争的威胁面前，80年代的德国庆祝了许多大大小小的革命。直到今天，人们还能感觉到这个时代的文化遗产。

奥尔登堡文化艺术史博物馆目前正在举办80年代德国文化展。展览的题目就叫"麦当娜、曼塔车、柏林墙倒塌-80年代的联邦德国"（Madonna, Manta, Mauerfall. Die achtziger Jahre in der Bundesrepublik）。

科幻小说成真

80年代的无线电话，在当时几乎是一个奇迹。现在我们看到当年的首部无线巨型手机可能会感到很好笑，但对于那个时代的人来说，这一技术革新就如同科幻小说成为现实。原来被认为仅在研究实验室或情报机构中使用的电子计算机也被引入平常百姓家。

无线电话在80年代几乎是一个奇迹

电脑和通讯技术也是这次奥尔登堡80年代文化展的重要组成部分，有些设备仍然能够使用。参观者可以坐在这些老式电脑和游戏机前，体验一下当年的技术进步。

政治和"涅磐"

策展人赖恩伯德（Michael Reinbold）说，此次展览还有会在新闻界引起轰动的展品，例如康拉德·库耀（Konrad Kujau）伪造的希特勒日记。

展品中还包括乌多·林登贝格（Udo Lindenberg）曾赠送给前东德党和国家领导人埃里希·昂纳克（ Erich Honecker）的一件皮夹克，以及"涅磐"（Nirvana）乐队1989年在奥尔登堡举行演唱会时的物件。

80年代的流行趋势

锥子库、垫肩、护头套、宽腰带，而且全部是鲜艳刺眼的霓虹灯或金属色调，还有妇女烫的大波浪发型。除此之外是风靡一时的德国新浪潮运动中的流行音乐、朋克音乐，或者国际巨星迈克·杰克逊、麦当娜或者王子等人。

展品或者来自私人收藏，或者是公共文化设施、博物馆的收藏。在奥尔登堡宫殿举行的该展览将从2018年11月25日开始至2019年2月24日结束。