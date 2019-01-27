麦家廉被辞职 中加余波荡漾

（德国之声中文网）加拿大外交部长方慧兰(Chrystia Freeland)当地时间周一（1月28日）表示，一名大使的核心任务是精确表达本国政府的立场。她认为，麦家廉（John McCallum）没有遵循这一原则，这也是他无法继续担任驻华大使的原因所在。这也是加拿大政府首次就麦家廉离职事件给出官方解释。

方慧兰与加拿大总理特鲁多曾一再强调，华为首席财政管孟晚舟目前所涉及的案件并非政治案件。但麦家廉在多次接受采访时的表示显然与渥太华政府立场不同。

美国政府希望从加拿大引渡孟晚舟，让她在美国接受法庭审讯。美方指控孟晚舟的罪名包括对误导银行，隐瞒华为在伊朗的业务活动等。

但是，麦家廉在上周五接受加拿大媒体采访时却表示，如果美国放弃引渡请求，对加拿大就"太棒了"。

而就在前一天，他还发表声明说在之前的采访中"失言"。此前他曾表示，孟晚舟可能有强力证据说服法官不将她引渡到美国。

麦家廉的一再"失言"让许多人深感不解，也引发外界猜疑，是否渥太华政府试图用这样的方式向北京释放信号，以求缓和两国之间的紧张关系。

美国司法部已经对孟晚舟及华为公司提出23项指控

中方力挺"盟友"？

在麦家廉被炒鱿鱼后，中国外交部表现谨慎，仅仅表示这是加拿大内部事务，不予评论。与此相比，《环球时报》和《中国日报》等官方媒体的表态则要直白的多。《环球时报》在标题为"加拿大撤驻华大使，政治干预越描越黑"的评论中将麦家廉称为"讲真话的驻华大使"，"童言无忌、道出皇帝没穿衣服的小男孩"，并认为"他之所以受到围攻并且最终被炒鱿鱼，关键还是他的话在当下的加拿大'政治不正确'。"《中国日报》也在评论中表示，麦家廉只是说出了事情真相。

对于中国官媒力挺麦家廉的做法，《外交政策》资深编辑詹姆斯·帕尔默（James Palmer）在接受加拿大《星报》（The Star）采访时表示，这可能恰恰给人留下了"麦家廉是中方盟友"的印象："他们显然将麦家廉视为一项资产，因此现在（因为他被撤职而）感觉受到了伤害或蒙受了损失。"帕尔默曾在中国生活15年，并在2009年至2016年间担任《环球时报》英文版编辑。

职业政客是否适合当大使？

麦家廉的一再"失言"直至最后被解除职务，这也在加拿大引出了另一个话题：职业政治人物是否适合担任外交家？曾担任加拿大驻阿富汗大使的克里斯托弗·亚历山大（Christopher Alexander）对《星报》表示，从事外交活动所需要的技巧与担任政治人物完全不同，"外交中所传达的讯息比政治活动中要更为循规蹈矩"。亚历山大认为，类似麦家廉这样的资深政治人物可能更倾向于认为自己在公共关系和沟通领域所学到的知识已经够多，不需要更多学习。

在出任驻华大使之前，麦家廉曾担任国会议员十多年，并曾多次出任内阁部长。

曾在2012年至2016年间担任加拿大驻泰国、柬埔寨和老挝大使的菲尔·卡尔维特（Phil Calvert）则表示，在一些与加拿大文化差异不太大的国家，比如美国，选派资深政界人士担任外交官可能会有好处。"但在北京这样的地方，情况完全不同。我认为（麦家廉的离职）确实显示出任命前政治人物、前部长在中国这样复杂而又敏感的国家担任高级别大使职务的潜在风险。"

卡尔维特表示，外交人员接受严格训练，其发言必须与本国政府官方讯息保持一致。他们同时也要学会传达对方可能不太愿意听到的讯息，并且是以"直接、具有建设性而且符合文化礼仪的方式"。