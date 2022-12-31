麦卡锡6轮投票后仍未当选美众议院议长

（德国之声中文网）周三美国众议院选举议长时，又有20名共和党极右翼议员拒接把票投给凯文·麦卡锡（Kevin McCarthy），他们认为后者立场太过中间，对前总统特朗普不够忠诚。这已是第6轮投票，同一剧目，同样收场。现年57岁的麦卡锡没有得到议员过半数支持，因此尚未当选众议院议长。周四当地时间18点举行第5轮投票。

自1923年以来，美国众议院议长选举不过是有个过场，而今，麦卡锡几经失败，是共和党制造的闹剧，对他个人而言，既尴尬又无奈。

拜登总统称共和党的做法"丢脸"，"给人留下不好的印象"，他希望共和党能够求同存异，共度时艰。

他们反对什么？连特朗普的话都不听

周三的投票开始前，前总统特朗普呼吁共和党议员将票投给麦卡锡，他在自己的社媒Truth Social上写道，"不要把你们的伟大胜利变成巨大、令人羞愧的失败"。共和党在今年11月的中期选举中击败民主党重新夺回众议院多数议席。不过，20名共和党"哗变"议员对特朗普的呼吁置若罔闻。

据悉，麦卡锡已同特朗普沟通，后者称转而支持麦卡锡，而麦卡锡为当选议长也将提出一个妥协方案。

在议长产生之前，众议院出于瘫痪状态，连新当选议员的宣誓仪式都无法举行。共和党原计划掌管众议院之后，推动包括对拜登总统调查等优先事项。而更让共和党内部的温和派不解的是，反对者"究竟反对什么"。

（法新社、德新社）

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