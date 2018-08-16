麦凯恩去世 小布什、奥巴马、特朗普同表哀悼

（德国之声中文网）"美国和自由精神失去了一位最重要的捍卫者，……而我失去了一位最亲爱的朋友和导师"，美国共和党参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）在麦凯恩去世消息传来后这样表示。参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）说，这对于美国来说是"悲伤的一天"。美国前总统小布什也向麦凯恩致敬，称其是"最高级别的爱国者"。

约翰·麦凯恩被认为是美国一位极具影响力的政治人物。他是共和党重量级人物，去世前是亚利桑那州资深联邦参议员。他于2000年与2008年两次竞选美国总统（2000年在共和党内提名角逐时败给小布什，2008年在大选中败给奥巴马）。他2017年7月被确诊脑癌，此后接受放疗和化疗。2018年8月24日在他去世前一天，其家人发声明，表示将放弃治疗。25日下午，他在在亚利桑那州的家中去世。

国防、外交领域的领军人物

麦凯恩是一位鹰派代表人物，一贯主张强硬的对外政策。他曾参加越战，其间被俘虏并被关押5年之久，这给他留下创伤，但也让其成为美国家喻户晓的人物，为其进入政坛铺路。在多年的国会议员生涯中，麦凯恩成为他这一代人在国防和外交问题上的领军人物。去年，他因为"一生的奉献和服务"被授予美国国家宪法中心的自由勋章。

越战中受伤的麦凯恩

"麦凯恩是20世纪和21世纪一位最有才华的（美国）国会议员，"约翰霍普金斯大学的安全专家卡林（Mara Karlin）说，卡林曾经为五位国防部长提供咨询。"在冷战结束后以及911事件之后，他的领导力为让美国保持正轨发挥了关键作用"，卡林说。

麦凯恩一直是北约坚定的支持者。而作为鹰派人物，他在外交政策问题上经常寻求军事干预作为解决方案--例如在面对普京执政下俄罗斯军事再次崛起、吞并克里米亚的背景下，也主张对俄制裁。

批评特朗普

然而耐人寻味的是，麦凯恩作为美国参议员的一个也许最为重要的决定却与外交、安全政策无关：在2017年夏天--当时特朗普已上任半年、麦凯恩自己被诊断出脑癌，他在国会投出了反对废除"奥巴马医改"（Obamacare）关键性的一票。麦凯恩的此举，对共和党领导层和特朗普带来了严重打击。

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在投票后的一份声明中，麦凯恩斥责了自己所在的共和党，称其只是"废旧"但没"立新"，没有给出更好的新选择。他说，"我们要做那些公民们期待我们做的事，做那些为公民服务的事。"而对于奥巴马政府，麦凯恩曾提出诸多批评。

在特朗普宣布参加2016年美国大选后，麦凯恩因不满这位商界大亨的言论而宣布不支持特朗普。两人关系此后进一步交恶。在特朗普当选后，麦凯恩也在演讲中警告美国正走向"不成熟的、虚假的民族主义"，并在其回忆录中毫不掩饰对这位当今美国总统的批评。

特朗普、奥巴马表哀悼

据CNN、CNBC等美国媒体报道，麦凯恩明言表示，不希望总统特朗普参加自己的葬礼。

不过，这位总统还是在推特上对麦凯恩辞世表达了哀悼。特朗普写道："我对参议员麦凯恩的家人表示最深切的同情和敬意。我们的心和祈祷与你们同在！"

比较特朗普的寥寥数语，前总统奥巴马发了更长的声明，其中写道："麦凯恩和我是两代人，背景完全不同，在政治最高层曾是竞争关系。然而我们都对某种更高层面的理想保持忠诚，那就是美国几代人还有移民为之奋斗过、示威过、牺牲过的那个理想。……我们中很少有人经历过约翰（麦凯恩）那样的考验，或者被要求展现出他所表现出的那种勇气。但我们所有人都渴望有勇气将更大的利益放在个人利益之上。约翰尽全力向我们展示了，这意味着什么。因此，我们都应该感激他。"