麦克莱恩案：一名医护人员被判五年监禁

（德国之声中文网）在一起罕见的对医护人员的起诉案中，美国科罗拉多州法院周五（3月1日）判处对麦克莱恩(Elijah McClain）注射氯胺酮的西丘尼耶克（Peter Cichuniec）五年监禁。

陪审团于去年12月判定西丘尼耶克和同事库珀（Jeremy Cooper）犯有刑事过失杀人罪，因为他们向被警察按住的黑人青年麦克莱恩注射了氯胺酮，最终导致这位手无寸铁的23岁男子死亡。

西丘尼耶克还因未经同意或不具有合法医疗目对人施用药物而被判处二级袭击罪。

周五，法官华纳（Mark Warner）作出判决，西丘尼耶克因袭击罪监禁五年，并因过失杀人罪监禁一年，两者同时执行。

现年51岁的西丘尼耶克因上述罪行可能被判决的最长刑期为16年。

麦克莱恩之死

2019年8月，奥罗拉市警方接到报告称，一名“可疑”黑人男子在街上“举止怪异”，并戴着滑雪面具，几名警察前往将麦克莱恩拦下。

当时麦克莱恩戴着耳机在听音乐，似乎没有看到警察走近。

在警察试图限制和拘押他的过程中，麦克莱恩挣扎了大约20分钟，并一度被掐住脖子。随后赶来的医护人员对他注射了500毫克氯胺酮。

被捕后不久，麦克莱恩在救护车上心脏骤停，三天之后脱离生命维持系统。

麦克莱恩的家人后来告诉媒体，当时他外出购买冰茶。因为患有贫血症，所以经常戴着面具保暖。

麦克莱恩之死是多起黑人在被警方控制的过程中或者拘留期间死亡的案件之一。2020年5月，弗洛伊德（George Floyd）被警察跪压脖颈致死，引发全国性的抗议活动。

麦克莱恩的死亡以及其他一些案件也引发了人们对警方使用氯胺酮制服嫌疑人的质疑，而检方对西丘尼耶克和库珀的起诉则在全美医护人员中引起震动。

涉案的奥罗拉市前警官Randy Roedema被判犯有过失杀人罪

此案的其他判决

周五宣判后，麦克莱恩的母亲希尼恩（Sheneen）在离开法庭时高举拳头。她在之前的听证会上也曾做出过这样的举动。

在宣判前，西丘尼耶克说，他对希尼恩痛失爱子感到“非常抱歉”。

西丘尼耶克的同事库珀的案件将在4月宣判。

这两名医护人员的合并受审是麦克莱恩案三项审判中的最后一项。

今年1月，一名当事警察被认定犯有过失杀人罪，判处14个月监禁，另外两名当事警察则被判无罪。

（法新社、美联社、路透社）

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