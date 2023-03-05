 麥卡錫證實改在美會蔡英文 台灣：規劃中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2023

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麥卡錫證實改在美會蔡英文 台灣：規劃中

據彭博消息，美國眾院議長麥卡錫已證實將在美國會見台灣總統蔡英文。此前英媒引述消息指，兩人改在加州而非台北會面，是為了避免刺激北京。此舉能否有效緩解兩岸潛在衝突？

圖為今年1月，美國共和黨議員麥卡錫當選眾院議長之後發表演說。

圖為今年1月，美國共和黨議員麥卡錫當選眾院議長之後發表演說。

（德國之聲中文網）英國《金融時報》週二（ 3月7日）報導，台灣總統蔡英文已經說服有意訪台的美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），將雙方會晤地點由台北改於美國加州，以避免中國予以軍事回應。

8日，彭博社報導稱，麥卡錫7日晚間證實將在美國會見蔡英文，而且這跟他未來是否造訪台灣無關，暗示他仍不排除訪台。稍後，台灣總統府也做出回應，稱「總統受邀出訪各國行之有年，正就相關行程溝通規劃中，定案後正式對外說明」。

《金融時報》報導引述匿名知情人士說法，稱蔡英文計劃將於4月初訪抵美國加州和紐約，作為其出訪中美洲的其中一項行程。消息另指，她已受邀在加州的里根總統圖書館發表演說，並可能於當地與麥卡錫會面。知情人士向透露，蔡英文和麥卡錫同意在美國會面，是因為台灣的安全問題。

路透社指出，令台美雙方都深感不安的是，台灣明年1月將舉行總統大選，屆時若麥卡錫訪台，將嚴重加劇台灣海峽的緊張局勢。路透社日前報導，台灣民眾黨黨主席、該黨總統候選人柯文哲也將於4月8日赴美，展開為期21天的訪問

一位台灣匿名高官則表示，蔡英文政府已經向麥卡錫的團隊提供了「關於中國共產黨最近在做什麼，以及他們構成何種威脅的情報」，而中國現階段「情況不妙」，若麥卡錫也訪台，「可能會有比過去更不理性的政策從北京傳出」。

圖為台灣總統蔡英文於1月發表「強化全民國防兵力結構調整方案」，將台灣義務兵役役期恢復延長為1年。

圖為台灣總統蔡英文於1月發表「強化全民國防兵力結構調整方案」，將台灣義務兵役役期恢復延長為1年。

去年8月，前任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，是25年來美國首次有國會議長出訪台灣。隨後，北京舉行了大規模實彈環台軍演，並在台灣附近發射彈道導彈。

該名官員補充道：「如果我們能一起努力控制這一點，各方面臨的風險就能得到更好的控制。」

而另一位台灣官員則透露，在麥卡錫表達了他的觀點，即台灣對北京潛在的軍事反應感到擔憂是「合理的」之後，蔡英文政府曾提議：「我們為什麼不利用（在美國）停留的機會會面？」

至截稿前，麥卡錫辦公室婉拒了《金融時報》的置評請求，中國駐美大使館也尚未回應置評請求。路透社報導，台灣國防部長邱國正7日接受媒體訪問時表示，對此安排並不知情。不過「里根總統基金會暨研究所」向媒體證實，該機構已邀請蔡英文於訪美期間發表演說。

專家：仍可能遭中國報復

《金融時報》報導，台海地區被視為世界上最危險的衝突爆發點之一，美國正致力於加強對台海地區的應變計劃。更改會晤地點的決定，顯示中國為限制及破壞台灣「事實獨立」而採取的軍事姿態，確實發揮了作用。

美國企業研究所（AEI）亞洲專家塞耶爾斯（Eric Sayers）說，麥卡錫支持台灣的最佳方式是在美國會見她。 「這將達到麥卡錫的目的，即表明他願意與她（蔡英文）會面，但若會面地點在美國而非台灣，會使北京難以像佩洛西訪台時一樣，用同樣的挑釁方式予以回應。」

美眾院議長麥卡錫有意訪台，台灣人歡迎嗎？

不過部分專家分析，蔡英文再次高調訪美，也可能如同麥卡錫訪台一樣招致中國的報復。但蔡英文政府官員認為，台北決不能讓中國的脅迫行為得逞。

「我們對自己的人民有責任」，一位台灣高官告訴《金融時報》：「來自北京的風險與日俱增，但我們必須一絲不苟地管理這種風險。使現狀倒退並不是一個好辦法。」

台灣國防部長邱國正6日在立法院接受質詢時表示，中國一直在尋找「師出有名」的藉口，例如外國高官訪台，或台灣與他國進行軍事交流等。此外，中國更宣布今年的國防預算增長7.2%，台灣必須提高警戒。

他表示，雖然去年中國的對台軍演，並沒有進入台灣的毗連區，即離海岸24海浬的區域，然而一旦找到藉口，中國軍隊可能「突入」到24海浬，甚至接近12海浬的領海區域，侵犯台灣主權水域或領空。

（英國《金融時報》、路透社）

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