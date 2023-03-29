麥卡錫將見蔡英文 北京：傷害中國民族感情

（德國之聲中文網）法新社報導，美國共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）週一（4月3日）表示，他將於週三（5日）在加州會見台灣總統蔡英文，中國稱此舉將是一種「挑釁」。

麥卡錫辦公室在一份聲明中宣布：「4月5日，議長麥卡錫將在羅納德-里根總統圖書館主持一場與台灣總統的兩黨會談。」

據台灣中央社報導，台灣總統府發言人林聿禪已證實此事。林聿禪3日說，台灣與民主國家交流是2300萬台灣人民的權利，「中國沒有置喙的餘地」。

針對麥卡錫將會晤蔡英文一事，中國駐洛杉磯領事館3日發布聲明，批評麥卡錫「無視前車之鑑，執意打台灣牌」，嚴重違反「一中原則」，不僅不符合中美兩國利益，也「極大傷害14億中國人民的民族感情」。

此前，中國外交部曾稱若麥卡錫與蔡英文會面，中國將採取反制措施。3日的中國外交部記者會上，法新社記者提問所謂反制措施是否包含軍演，對此發言人毛寧並未正面回覆，僅重申中國一貫的立場，強調「中方將採取堅決措施維護主權和領土完整」。

蔡英文3月29日出訪中南美洲，展開為期十天的訪問行程，拜訪國家包含台灣友邦危地馬拉與貝里斯，並預計分別「過境」美國東岸與西岸。當時台灣中央社即報導，蔡英文將於4月5日過境洛杉磯。

中國外交部發言人汪文斌上個月以「竄美」形容此事發生的潛在可能，譴責蔡英文「過境是假，謀求突破、宣揚台獨是真」，表示「中方堅決反對任何形式的美台官方往來」，並已就此向美方提出嚴正交涉。

對此，美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）同日稱，蔡英文此次的訪問是「個人的、非官方的」，強調台方以前就曾進行類似的出訪，「以前發生過，很可能再次發生」，認為中國沒有理由反應過度。

3月初，英國《金融時報》曾報導，蔡英文已說服有意訪台的麥卡錫將雙方會晤地點由台北改於美國加州，以避免中國予以軍事回應。彭博社先前也報導，麥卡錫3月7日證實將在美國會見蔡英文，並暗示這跟他未來是否訪台無關。稍後，台灣總統府也做出回應，稱「總統受邀出訪各國行之有年，正就相關行程溝通規劃中，定案後正式對外說明」。

此前，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）便以「過境」（transit）描述蔡英文赴美，而非使用「訪問」（visit）一詞；法新社指出，此舉顯示美國支持台灣，卻並未承認台灣。普萊斯表示：「台灣高層官員過境美國，跟美國長期的政策、美台之間強勁的非官方關係，是保持一貫的。」

普萊斯補充道，蔡英文自2016年上任至今已過境美國6次，她此行並不是新鮮事，並沒有開先例，而是完全符合現狀。

為什麼改在美會晤？

《金融時報》報導引述匿名知情人士說法，稱蔡英文計劃將於4月初訪抵美國加州和紐約，作為其出訪中美洲的其中一項行程。消息另指，她已受邀在加州的里根總統圖書館發表演說，並可能於當地與麥卡錫會面。知情人士透露，蔡英文和麥卡錫同意在美國會面，是因為台灣的安全問題。

路透社指出，令台美雙方都深感不安的是，台灣明年1月將舉行總統大選，屆時若麥卡錫訪台，將嚴重加劇台灣海峽的緊張局勢。路透社日前報導，台灣民眾黨黨主席、該黨總統候選人柯文哲也將於4月8日赴美，展開為期21天的訪問。

一位台灣匿名高官則表示，蔡英文政府已經向麥卡錫的團隊提供了「關於中國共產黨最近在做什麼，以及他們構成何種威脅的情報」，而中國現階段「情況不妙」，若麥卡錫也訪台，「可能會有比過去更不理性的政策從北京傳出」。

去年8月，前任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，是25年來美國首次有國會議長出訪台灣。隨後，北京舉行了大規模實彈環台軍演，並在台灣附近發射彈道導彈。

該名官員補充道：「如果我們能一起努力控制這一點，各方面臨的風險就能得到更好的控制。」

而另一位台灣官員則透露，在麥卡錫表達了他的觀點，即台灣對北京潛在的軍事反應感到擔憂是「合理的」之後，蔡英文政府曾提議：「我們為什麼不利用（在美國）停留的機會會面？」

上个月，台湾外交部長吳釗燮與國家安全會議秘書長顧立雄在駐美代表蕭美琴陪同下抵達美國在台協會（AIT）位於維吉尼亞州華盛頓總部，與美方高層舉行閉門對話。美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、AIT台北辦事處長孫曉雅也抵達現場。外界猜测，吴钊燮一行的任务之一就是对蔡英文访美一事与美方进行协商安排。

「里根總統基金會暨研究所」向媒體證實，該機構已邀請蔡英文於訪美期間發表演說。

美眾院議長麥卡錫有意訪台，台灣人歡迎嗎？

專家：仍可能遭中國報復

《金融時報》報導，台海地區被視為世界上最危險的衝突爆發點之一，美國正致力於加強對台海地區的應變計劃。更改會晤地點的決定，顯示中國為限制及破壞台灣「事實獨立」而採取的軍事姿態，確實發揮了作用。

美國企業研究所（AEI）亞洲專家塞耶爾斯（Eric Sayers）說，麥卡錫支持台灣的最佳方式是在美國會見她。 「這將達到麥卡錫的目的，即表明他願意與她（蔡英文）會面，但若會面地點在美國而非台灣，會使北京難以像佩洛西訪台時一樣，用同樣的挑釁方式予以回應。」

不過部分專家分析，蔡英文再次高調訪美，也可能如同麥卡錫訪台一樣招致中國的報復。但蔡英文政府官員認為，台北決不能讓中國的脅迫行為得逞。

「我們對自己的人民有責任」，一位台灣高官告訴《金融時報》：「來自北京的風險與日俱增，但我們必須一絲不苟地管理這種風險。使現狀倒退並不是一個好辦法。」

台灣國防部長邱國正6日在立法院接受質詢時表示，中國一直在尋找「師出有名」的藉口，例如外國高官訪台，或台灣與他國進行軍事交流等。此外，中國更宣布今年的國防預算增長7.2%，台灣必須提高警戒。

他表示，雖然去年中國的對台軍演，並沒有進入台灣的毗連區，即離海岸24海浬的區域，然而一旦找到藉口，中國軍隊可能「突入」到24海浬，甚至接近12海浬的領海區域，侵犯台灣主權水域或領空。

中国外交部：严重关切

中国外交部发言人毛宁周三（3月8日）在例行记者会上对蔡英文与麦卡锡计划在加州会见一事做出回应时说，中方对此表示“严重关切”。她说：“我们已向美方提出严正交涉，要求他们对此作出澄清。”

她说：“中国坚决反对美国和台湾之间任何形式的官方交流。任何人都不应低估中国政府和人民维护国家主权和领土完整的坚强决心。”

她还表示，美方有关议员应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不要做影响中美关系、破坏台海和平稳定的事情。

（綜合報導）

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