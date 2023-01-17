麥卡錫傳今春訪台 美國準備好應對台海衝突？

（德國之聲中文網）美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）週一（1月23日）報導，美國國防部正在為聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）「訪台行」做準備，並計畫在春季成行。

「酒杯新聞」引述拜登政府的知情官員指出，五角大廈正在為麥卡錫的外國訪問行程進行初期規劃，包含可能會在今年稍後訪台的行程。

報導指出，拜登政府官員預期，麥卡錫將在春季某個時點訪台，因為共和黨眾院議員想以反制中國為主要焦點。

報導稱，對美國國防部來說，規劃麥卡錫的訪台行程是個艱鉅任務，除了要考量安全後勤，還要考慮到北京當局的回應。對此，美國國防部與麥卡錫的辦公室拒絕置評請求。

美國眾院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，中國不僅在台灣周邊舉行軍演，還禁止進口台灣眾多食品業者的產品。此次麥卡錫若成行，外界擔心可能加劇台海的外交、軍事及經貿關係緊張。

这些年 去过台湾的各国政要 美国前众议长金里奇 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。1997年4月金里奇访问台湾，此前他在北京拜会了时任中共总书记江泽民。

这些年 去过台湾的各国政要 美众议院院长佩洛西 2022年8月2日晚22时40分，佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。中国外交部深夜发表声明指佩洛西访台是向“台独”分裂势力发出的严重错误信号，称美方企图搞以台制华是“十分危险的玩火行动，玩火者必自焚”。佩洛西离开台湾后，中国人民解放军在台岛周边开始实弹军演。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外委会亚太小组主席马基 继美国众议院议长佩洛西访台后，美国参议院外委会亚太小组主席马基（Ed Markey）8月14日率跨党派国会议员团开始对台湾进行两天的访问。马基在推文发文写道：“我率领跨党派国会代表团访问台湾，是要重申美国对台支持，鼓励台湾海峡的稳定及和平。”民主党党籍的马基是目前美国国会少数曾于1979年参与《台湾关系法》立法的国会议员。

这些年 去过台湾的各国政要 美参院台湾连线成员布莱克本 美国参议员布莱克本（Marsha Blackburn）8月25至27日乘军机访台，她是继美众议院议长佩洛西、参议院外委会亚太小组主席马基(Ed Markey)之后，第三位无视北京反对、坚决亲访台湾的美国国会议员。共和党籍的布莱克本是美参院“台湾连线”成员，对台一向友好。2020年12月时，她曾发帖称“中国拥有5000年的欺诈盗窃史”引发争议。此次她再发帖称中国是“新的邪恶轴心”、“永远不会向中共磕头”以及“习近平吓不倒我”等内容。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外交委员会主席 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国卫生部长阿扎尔 2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

这些年 去过台湾的各国政要 捷克议长维斯特奇尔 欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克参院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

这些年 去过台湾的各国政要 欧洲议会副议长贝尔 在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

这些年 去过台湾的各国政要 立陶宛经济部副部长内利乌普西内 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



智庫：美應對台海衝突準備不足

根據華盛頓智庫戰略與國家研究中心（CSIS）的最新報告指出，俄烏戰事及中美關係緊張加劇，美國不再處於和平環境。另外，美國的國防工業基地還沒有為台海危機做好準備，一旦衝突爆發，美國將在不到一週的時間內耗盡關鍵的遠程精確制導武器及彈藥。

該智庫在名為《戰時環境中的空箱子：美國國國防工業基礎的挑戰》的報告中，提到俄烏戰事反映美國國防工業基礎的嚴重缺陷，戰爭耗盡了美國的武器系統以及彈藥庫存，例如：刺針地對空導彈、155毫米榴彈炮和彈藥、標槍反坦克導彈系統。

CSIS高級副總裁兼國際安全項目主任瓊斯（Seth Jones）寫道：「正如烏克蘭戰爭所表明的那樣，大國之間的戰爭很可能是一場曠日持久的工業式衝突，它需要一個強大的國防工業，能夠生產足夠的彈藥和其他武器系統，以便在威懾失敗後進行持久的戰爭。」

他認為，考慮到工業生產的準備時間，「如果戰爭發生而不發生重大變化，國防工業很可能來不及提高生產。」報告指出，美國補充武器庫的速度緩慢，國防工業基礎以更適合和平時期環境的節奏運作。這亦暗示著美國國防工業無法為下一場重大戰爭做好萬全準備，比如：中國在台灣海峽的戰爭。

台灣老百姓如何應對中國軍演？

報告亦稱，在可能的台海戰爭中，美軍面臨的恐怕不單單只有彈藥數量的問題。

「與烏克蘭不同，它的西部邊境對武器運輸敞開大門不同，而台灣是一個島嶼」，報告說。因此，一旦戰爭開始，中國的封鎖和遠程火力能力將使武器系統和彈藥難以——甚至不可能進入該地區。

報告點出，這意味印太地區的戰爭可能需要更多遠程彈藥，戰區內亦需更多彈藥庫存。報告建議美國重新評估軍火需求總量及需求，建立戰略彈藥儲備，確定可持續的彈藥採購計劃以滿足當前和未來的需求。

（「酒杯新聞」、CSIS等）

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