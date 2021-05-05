 鹿特丹反封锁抗议活动演变为暴力事件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2021

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时政风云

鹿特丹反封锁抗议活动演变为暴力事件

11月19日晚间，荷兰鹿特丹发生数百人参加的反对政府疫情封锁措施的示威活动，随后演变成暴力事件。当地警方发射了水炮并鸣枪警告驱散施暴者。到目前为止，至少有7人受伤，20人被逮捕。

Rotterdam | Protest gegen die Corona-Maßnahmen im Zentrum

（德国之声中文网）周五（11月19日）晚上，荷兰第二大城市鹿特丹聚集了数百人的示威活动演变成暴力事件，骚乱者放火焚烧汽车，并与防暴警察发生冲突。

当地警方表示，他们发射了水炮并鸣枪警告驱散施暴者。到目前为止，至少有7人受伤，20人被逮捕。

警方发言人韦塞尔斯（Patricia Wessels）告诉路透社："我们鸣枪示警，也有直接开枪的情况，因为情况危及生命。"

警方没有对受伤者的状况发表意见，但表示也有警察受伤。

据荷兰NOS广播公司报道，至少有一辆警车被点燃，还有其他警车遭到损坏。一些警察和消防员被人投掷物体砸伤。

社交媒体上发布的图片显示，汽车着火，烟花燃放，街上有杂物和垃圾桶燃烧着，而暴乱者正在向警察投掷石块和烟花。

当局暂停了该市的公共交通，关闭了主要的火车站，并命令人们回家。

当地政党安居鹿特丹党（Leefbaar Rotterdam）在推特上谴责了暴力事件，称 "我们美丽城市的中心今天晚上变成了一个战区"。推文写道："鹿特丹是一个你可以有不同意见的城市，但暴力永远永远不是解决之道。"

Niederlande I Proteste gegen Corona-Beschränkungen

示威活动开始时，鹿特丹市中心人群聚集。

鹿特丹市长阿布塔莱伯（Ahmed Aboutaleb）说，骚乱是一场 "暴力的狂欢"。他告诉记者，暴力迫使警察 "最后拔出警用武器来保护自己"。

一些组织发起了示威活动，抗议政府计划在室内公共场所实施出入限制措施。

上周，荷兰部分地重新实施了封锁措施，因为每天的感染人数达到了疫情开始以来的最高水平。

去年1月，当荷兰实行宵禁时，几个城市发生骚乱，造成了数百万欧元的损失。

(路透社、美联社、德新社、法新社)

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