鹰派退役准将或将主导美国对华外交

白宫方面周三表示，特朗普总统将提名空军退役准将史迪威出任主管亚太事务的助理国务卿。该职位此前已经空缺了大约一年半。史迪威早年曾是空军战斗机飞行员，掌握中文、韩文，还略通日文。
(德国之声中文网) 史迪威(David Stilwell)获得总统提名后，还需要国会参议院的批准方可正式上任。不过，分析人士指出，史迪威很有可能获得参议院的广泛支持。目前，美国的亚太外交事务，正面临对华贸易战、朝鲜半岛问题谈判停滞不前等问题的挑战。
2017年四月，即特朗普就任总统三个月后，担任了亚太事务助理国务卿将近四年的拉塞尔(Daniel Russel)宣布辞职。当时，朝鲜半岛危机愈演愈烈，丝毫无缓和迹象；而美中贸易纠纷则刚刚开始浮出水面。
然而，这一职位却一直空缺，其日常事务由资深外交官董云裳(Susan Thornton)代理。她立场相对温和，由前任国务卿蒂勒森任命。主张对华、对朝强硬的特朗普总统原顾问、首席策略师班农(Stephen Bannon)曾经强烈反对董云裳代理这一要职。今年8月，董云裳退休。
史迪威在1980年以韩文专家的身份加入美国空军，起初分配到语言培训部门。后来，史迪威在美国空军军官学院、夏威夷大学求学，先后取得了亚洲史本科学位与中文研究的硕士学位。到了90年代初，他成为了战斗机飞行员，曾经被多年派驻在韩国以及日本。2011年至2013年间，他还曾出任美国驻华大使馆武官。2015年，他从美国空军退役。此后，他在夏威夷的美军印太司令部担任中国战略研究小组的主任，以平民的身份开展研究工作。
鹰派立场
前任亚太助理国务卿拉塞尔对史迪威的任命持支持态度。他在一封电子邮件中赞赏道："我曾经与史迪威共事，相当了解他。特朗普总统任命这位经验丰富的亚洲专家担当要职，我感到很高兴。"
分析人士预计，史迪威上任后，将会对中国持强硬的"鹰派"立场，并且积极拉拢日本、韩国等美国传统盟友。《华盛顿邮报》今年7月底曾经在一篇分析文章中指出，史迪威的立场与特朗普的国家安全顾问博尔顿(John Bolton)、国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)颇有相似之处，即认为美国需要更加积极主动地应对中国崛起。
文山/达扬/(路透社、美联社等)