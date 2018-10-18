鹰派退役准将或将主导美国对华外交

(德国之声中文网) 史迪威(David Stilwell)获得总统提名后，还需要国会参议院的批准方可正式上任。不过，分析人士指出，史迪威很有可能获得参议院的广泛支持。目前，美国的亚太外交事务，正面临对华贸易战、朝鲜半岛问题谈判停滞不前等问题的挑战。

2017年四月，即特朗普就任总统三个月后，担任了亚太事务助理国务卿将近四年的拉塞尔(Daniel Russel)宣布辞职。当时，朝鲜半岛危机愈演愈烈，丝毫无缓和迹象；而美中贸易纠纷则刚刚开始浮出水面。

然而，这一职位却一直空缺，其日常事务由资深外交官董云裳(Susan Thornton)代理。她立场相对温和，由前任国务卿蒂勒森任命。主张对华、对朝强硬的特朗普总统原顾问、首席策略师班农(Stephen Bannon)曾经强烈反对董云裳代理这一要职。今年8月，董云裳退休。

史迪威在1980年以韩文专家的身份加入美国空军，起初分配到语言培训部门。后来，史迪威在美国空军军官学院、夏威夷大学求学，先后取得了亚洲史本科学位与中文研究的硕士学位。到了90年代初，他成为了战斗机飞行员，曾经被多年派驻在韩国以及日本。2011年至2013年间，他还曾出任美国驻华大使馆武官。2015年，他从美国空军退役。此后，他在夏威夷的美军印太司令部担任中国战略研究小组的主任，以平民的身份开展研究工作。

鹰派立场

前任亚太助理国务卿拉塞尔对史迪威的任命持支持态度。他在一封电子邮件中赞赏道："我曾经与史迪威共事，相当了解他。特朗普总统任命这位经验丰富的亚洲专家担当要职，我感到很高兴。"

分析人士预计，史迪威上任后，将会对中国持强硬的"鹰派"立场，并且积极拉拢日本、韩国等美国传统盟友。《华盛顿邮报》今年7月底曾经在一篇分析文章中指出，史迪威的立场与特朗普的国家安全顾问博尔顿(John Bolton)、国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)颇有相似之处，即认为美国需要更加积极主动地应对中国崛起。

文山/达扬/(路透社、美联社等)