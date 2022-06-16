 鸿海投资中企未经批准 台经济部将开罚 | 经济纵横 | DW | 15.07.2022

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经济纵横

鸿海投资中企未经批准 台经济部将开罚

由于鸿海对紫光集团的投资没有经过台湾政府机构事先批准，台湾经济部表示，此举确实已经违反法规，将对鸿海提出裁罚。

Taiwan | Foxconn Zentrale in Taipeh

鸿海未提交申请，透过子公司间接投资紫光集团，台湾经济部对此表示将开罚

（德国之声中文网）台湾电子代工企业鸿海集团本周宣布，旗下的子公司工业富联以人民币53.8亿元间接投资紫光集团。紫光集团曾被视为中国半导体产业的领头羊，但由于庞大的债务问题，在2021年7月宣布破产重整。

鸿海公告指出，此次投资由工业富联转投资事业兴微基金，以人民币53.8亿元转投资晟粤广州，再转投资北京智广芯控股。智广芯先前透过司法重整取得紫光集团100%股权。文件显示，鸿海集团对智广芯持股20.04%。

投资敏感技术需审批

不过，为避免关键产业技术外流，台湾法规对于企业在中国的投资设有诸多限制，这些产业包括晶圆制造、积体电路设计、封装测试和面板等。相关的投资计画皆必须先经由台湾经济部投审会审核批准，但鸿海此次投资并未在事前提出申请。

Taiwan High Tech | High-Tech/Halbleiter-Ingenieure

晶圆制造、积体电路设计、封装测试和面板等产业在台湾被视为关键产业

投审会14日表示已提醒鸿海，若投资计画内容涉及敏感技术领域，就须依规定提出申请。投审会也指出，根据法规，若台湾事业单位对大陆地区的投资事业个案累计投资金额逾5000万美元，亦须经投审会核准。

根据台湾《联合报》报导，经济部官员证实，由于先投资后补件，确实已经违反法规，将对鸿海提出裁罚。但由于罚锾计算方式复杂，尚无法确定总金额。

若未通过则需撤回投资

路透社报导，投审会副执行秘书吕贞慧称，如果鸿海违反规定，可能会被处以最高2500万元新台币罚款。鸿海则向路透社表示，近期将依规定向投审会递送关于关本次投资案的申请文件。

一位熟悉此事的人士告诉路透社，鸿海在进行投资之前没有事先寻求台湾政府的批准，现在鸿海事后补上申请书，「有可能会得到批准。如果没有，鸿海将不得不撤回投资。」

（路透社、联合报、南华早报等）

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