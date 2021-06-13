 鸿海和台积电获准洽购疫苗 蔡英文:“越快越好” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

鸿海和台积电获准洽购疫苗 蔡英文:“越快越好”

在疫苗紧缺的背景下，台湾行政院周五宣布，已经批准鸿海永龄基金会和台积电分别出面，向德国Biontech公司洽购各500万剂新冠疫苗，并捐赠给政府。蔡英文当日会见台积电董事长刘德音和鸿海创始人郭台铭，对其“热心义举”表示感谢。

蔡英文资料照片

蔡英文：越快越好！

（德国之声中文网）据台湾总统发言人张惇涵在周五傍晚举行的新闻发布会上介绍，蔡英文会见了鸿海集团创始人郭台铭和台积电董事长刘德音。会谈进行了一个半小时，“气氛良好”。发言人称，蔡英文和刘、郭分别用4个字形容此事，郭台铭提「全岛一命」，刘德音提到「团结合力」，蔡英文则强调「越快越好」。

相关新闻发布会以线上直播的形式举行，其间媒体发问，若郭台铭透过上海复星代理买疫苗，是否可以？张惇涵强调，相关法律豁免权只能给原厂，提供豁免权是政府的责任。今天的三方会谈中，达成高度、一致共识，希望「原厂制造、原厂包装、直送台湾」。他也说，任何国家人民的健康与安全，都不应该有政治考量。

台北的新冠测试站

台北的新冠测试站

行政院正式授权郭台铭和台积电洽购疫苗

台湾行政院周五宣布，政府已经授权，同意鸿海集团创办人郭台铭的永龄基金会和台积电分别出面，向德国Biontech公司洽购各500万剂新冠疫苗。

DW.COM

台湾卫福部长承认复星医药拥有德国BioNTech疫苗代理权，但他强调，即便如此，复星“也不要干扰到台湾购买疫苗”。台湾名嘴彭文正指蔡英文已“偷打BioNTech疫苗”。总统府怒斥“谣言”。

台湾因疫苗供应量仍不足，现阶段尚未开放全民施打疫苗，大陆国台办称，已经有6.2万台湾人在大陆接种疫苗。台媒则报导，去美国的人数暴增，赴美打疫苗的询问度也非常高。几名赴大陆以及赴美国打疫苗的台湾人告诉德国之声，为何他们决定出境打疫苗？

台湾正急迫盼望透过疫苗缓解疫情，却有官员丶企业高层及名人靠特权接种疫苗引发争议。公卫专家警告，插队打疫苗恐影响台湾疫情结束时间及疫苗数量。

在台湾本土疫情持续延烧之际，总统蔡英文的信任度也自2019年11月以来首次低於50％。专家分析，这波疫情带来的政治效应，恐怕会延续至2022的地方选举。

行政院发言人罗秉成表示，此前Biontech公司表示，疫苗只会卖给政府，不会卖给私人或者企业。因此，"为解决民间企业购买疫苗遭遇的问题，政府将进行特殊采购安排，并发函授权台积电、永龄基金会代表政府洽谈，购买各500万剂德国原厂BNT疫苗，送抵台湾捐赠"。

这位发言人还强调，政府没有鼓励台积电购买疫苗，是台积电自愿捐赠，而且是没有任何附带条件，将500万剂BNT疫苗无保留的捐赠给政府，由政府统筹运用。

他还透露，政府在德国政府协助下，正积极与BNT原厂洽谈沟通，针对民间企业的洽谈义举，非常感谢，也会提供所有必要协助。此外，政府在捐赠契约中将给予制造商免责声明并承担后续处理工作，「这包括代理商」。

此前台湾疫情控制中心总指挥陈时中曾经表示，上海复星医药拥有BNT疫苗的代理权，但是希望对方不要影响到台湾采购疫苗。至于郭台铭和台积电在洽购过程中，是否会与作为代理商的上海复星联系，尚不得而知。

24万剂莫德纳送抵台湾

据中央社报道，台湾疫情指挥中心周五证实，约有24万剂莫德纳（Moderna）新冠疫苗当日下午运抵台湾，该批次疫苗的有效期到今年12月15日。

台湾方面是直接从厂家采购了505万剂莫德纳疫苗，此前5月28日已经获得首批交货约15万剂。据悉，本批次交货的疫苗共有65万剂，周五运抵的24万剂是其中的第一批，下一批的41万剂也将在近期送抵台湾。

根据官方统计的数据，台湾6月18日新增本土确诊病例187例，此外还有1例境外输入病例。从疫情爆发至今，台湾累计确诊感染新冠病毒的人数（包含境外输入）已经达到13771例。

在疫情背景之下，台湾急需大量新冠疫苗。目前施打的阿斯利康（AZ）疫苗因为关于副作用的新闻不断，导致民众仍有疑虑。据中央时报报道，截至6月18日，全台湾施打AZ疫苗之后发生猝死的案例累计已经达到35例。

中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳表示，施打疫苗之后出现的一些症状，难以区别是疫苗或其他疾病的表征，无法靠这个就认定为疫苗副作用。近期天气炎热，他建议老年人如果原本身体状况、慢性病不稳定也不急着施打，更不要大老远送至很远的诊所施打，造成老人身体承受压力过大。

据自由时报报道，台湾平均每百万人次施打AZ疫苗之后有19.6个死亡个案，其它同样施打了该款疫苗的国家中，只有挪威和英国的每百万人死亡个案数量更高（分别是44.6和24.2），德国的相关数字是6.5。

（中央时报、联合新闻、自由时报等）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Taiwan Taipeh Chen Shih-Chung

陈时中承认复星医药手握BNT疫苗代理权 13.06.2021

台湾卫福部长承认复星医药拥有德国BioNTech疫苗代理权，但他强调，即便如此，复星“也不要干扰到台湾购买疫苗”。台湾名嘴彭文正指蔡英文已“偷打BioNTech疫苗”。总统府怒斥“谣言”。

Taiwan Covid-19

何处寻疫苗？萧美琴争取美国 郭台铭放眼德国 29.05.2021

鸿海创始人郭台铭表示，鸿海下属慈善机构将委托合格厂商申请进口500万剂德国BNT疫苗，直运台湾。台湾驻美代表萧美琴则在美台高层会谈中向美方表达了对疫苗的急迫需求。目前，台湾正设法缓解染疫数量激增的局面。

COVID-19 Taiwan

台北医院医生工会警告“医疗崩溃在即” 26.05.2021

台北市医院工会在脸书上警告台北“医疗即将崩坏”。市长柯文哲也表示，跟印度相比，台湾死亡人数可能才要开始。台湾卫福部长陈时中声称，中国“没在打的（疫苗）我们有点兴趣，他们在打的，我们不敢用”。 蔡英文则提到疫苗签约因“中国的介入”而延迟。

广告

媒体看中国

Symbolbild Beziehungen China - NATO

德语媒体：北约不应过度聚焦中国

北约峰会闭会声明中10次提及中国，这是北约历史上从未有过的事情。这足以说明，北京与日俱增的影响力以及遍布全球的扩张行为，已经引起了北约盟友的警觉。  