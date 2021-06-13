鸿海和台积电获准洽购疫苗 蔡英文:“越快越好”

（德国之声中文网）据台湾总统发言人张惇涵在周五傍晚举行的新闻发布会上介绍，蔡英文会见了鸿海集团创始人郭台铭和台积电董事长刘德音。会谈进行了一个半小时，“气氛良好”。发言人称，蔡英文和刘、郭分别用4个字形容此事，郭台铭提「全岛一命」，刘德音提到「团结合力」，蔡英文则强调「越快越好」。

相关新闻发布会以线上直播的形式举行，其间媒体发问，若郭台铭透过上海复星代理买疫苗，是否可以？张惇涵强调，相关法律豁免权只能给原厂，提供豁免权是政府的责任。今天的三方会谈中，达成高度、一致共识，希望「原厂制造、原厂包装、直送台湾」。他也说，任何国家人民的健康与安全，都不应该有政治考量。

台北的新冠测试站

行政院正式授权郭台铭和台积电洽购疫苗

台湾行政院周五宣布，政府已经授权，同意鸿海集团创办人郭台铭的永龄基金会和台积电分别出面，向德国Biontech公司洽购各500万剂新冠疫苗。

行政院发言人罗秉成表示，此前Biontech公司表示，疫苗只会卖给政府，不会卖给私人或者企业。因此，"为解决民间企业购买疫苗遭遇的问题，政府将进行特殊采购安排，并发函授权台积电、永龄基金会代表政府洽谈，购买各500万剂德国原厂BNT疫苗，送抵台湾捐赠"。

这位发言人还强调，政府没有鼓励台积电购买疫苗，是台积电自愿捐赠，而且是没有任何附带条件，将500万剂BNT疫苗无保留的捐赠给政府，由政府统筹运用。

他还透露，政府在德国政府协助下，正积极与BNT原厂洽谈沟通，针对民间企业的洽谈义举，非常感谢，也会提供所有必要协助。此外，政府在捐赠契约中将给予制造商免责声明并承担后续处理工作，「这包括代理商」。

此前台湾疫情控制中心总指挥陈时中曾经表示，上海复星医药拥有BNT疫苗的代理权，但是希望对方不要影响到台湾采购疫苗。至于郭台铭和台积电在洽购过程中，是否会与作为代理商的上海复星联系，尚不得而知。

24万剂莫德纳送抵台湾

据中央社报道，台湾疫情指挥中心周五证实，约有24万剂莫德纳（Moderna）新冠疫苗当日下午运抵台湾，该批次疫苗的有效期到今年12月15日。

台湾方面是直接从厂家采购了505万剂莫德纳疫苗，此前5月28日已经获得首批交货约15万剂。据悉，本批次交货的疫苗共有65万剂，周五运抵的24万剂是其中的第一批，下一批的41万剂也将在近期送抵台湾。

根据官方统计的数据，台湾6月18日新增本土确诊病例187例，此外还有1例境外输入病例。从疫情爆发至今，台湾累计确诊感染新冠病毒的人数（包含境外输入）已经达到13771例。

在疫情背景之下，台湾急需大量新冠疫苗。目前施打的阿斯利康（AZ）疫苗因为关于副作用的新闻不断，导致民众仍有疑虑。据中央时报报道，截至6月18日，全台湾施打AZ疫苗之后发生猝死的案例累计已经达到35例。

中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳表示，施打疫苗之后出现的一些症状，难以区别是疫苗或其他疾病的表征，无法靠这个就认定为疫苗副作用。近期天气炎热，他建议老年人如果原本身体状况、慢性病不稳定也不急着施打，更不要大老远送至很远的诊所施打，造成老人身体承受压力过大。

据自由时报报道，台湾平均每百万人次施打AZ疫苗之后有19.6个死亡个案，其它同样施打了该款疫苗的国家中，只有挪威和英国的每百万人死亡个案数量更高（分别是44.6和24.2），德国的相关数字是6.5。

（中央时报、联合新闻、自由时报等）

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