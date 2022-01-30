鸟思兽想——动物世界的智慧

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它们会计算，会识别语言，会在镜子里认出自己。从鸽子到海豚，动物到底有多聪明？
鸽子被人蔑称为 "空中的老鼠"，意思是它们笨头笨脑。然而，研究表明，这种鸟类的大脑可以学会阅读，甚至能识别单词拼写错误，还能在一堆毕加索的画作中挑选出莫奈的作品，并且可以比人类更迅速地完成多重任务。鸽子的大脑可能比我们的要小得多，但是每立方毫米拥有六倍于人类的神经细胞。
当科学家们谈论智力时，一般指的是解决问题和识别关联的能力。基于既有经验来创造性地解决问题的动物被认为是相当聪明的。提前计划在动物世界中也被认为是高级能力。
乌鸦和灵长类动物一样聪明——至少在寻找隐藏在帽子下的食物时是这样。它们还能计算、使用工具和实施战略性行动。如果它们在藏匿食物时被发现了，会在确信没有人盯住的时候，回来把食物转移到一个更安全的地方。乌鸦甚至能在镜子里认出自己——这可能表示它们有一定程度的自我意识。
一些猿猴、喜鹊和海豚可以认出镜子里的自己。但是鱼呢？小小的隆头鱼首先试图与它们在镜子中的影像打一架，然后似乎通过表演倒立游泳等技巧来测试它们。最后，它们利用镜子擦去了科学家在它们无法看到的身体部位上留下的痕迹。也许它们终于明白了镜子的用途。
隆头鱼的镜子测试研究是有争议的，也许不仅仅是因为我们对于鱼类的智力的偏见。最近的一项研究认为，陆地上更复杂的环境可能让动物发展出复杂的策略和计划能力，而海洋生物可以更多地依赖一套预设的反应。
不过，水中的生命也不可小看。人类以为长得像自己的动物最聪明，但章鱼颠覆了这种偏见。章鱼有一个甜甜圈形状的大脑，而八只灵巧的手臂上布满了神经元。它可以使用工具，完成复杂的任务，识别不同的人。在珊瑚礁的复杂地形中狩猎可能是章鱼发展出非凡智力的一个原因。
海豚具有高度的社会性，善于交流和游戏，长期以来被称为最聪明的动物之一。它们甚至似乎有自己的名字，通过独特的口哨来彼此呼唤。然而，一些科学家声称，海豚的智力是一个神话。他们说，虽然鲸类动物的大脑相对于它们的体型来说确实很大，但其中很大部分只是用来为神经中枢保暖。
可能会让香肠爱好者们感到不适的是，在一些智力测试中，猪胜过了狗。它们可以听懂命令，对给予自己的名字做出反应，并理解复杂的因果互动。学习操作之后，猪可以理解鼠标的移动和屏幕上的光标之间的抽象关系。
爱狗人士和爱猫人士长期以来争论不休：到底谁更聪明？狗可以区分不同的人类语言，通过名称识别不同的物体，并协助牧民完成复杂的任务。但是，比较猫和狗谁更聪明并不容易，因为狗很愿意配合人类玩测试游戏，猫则对此毫无兴趣。
大象被认为情商很高，是一个非常有同理心的物种。肯尼亚安博塞利国家公园的大象也被认为能够区分威胁。当这些大象看到或听到可能猎杀它们的马萨伊人的声音时，它们会选择防御、逃跑，但当坎巴人的农业社区成员接近时，它们则保持平静。
在复杂的环境中成长，其社会性被认为是促进智力进化的因素。和狗一样，马伴随人类生活了几千年。因此，它们能理解人类的表达并不奇怪。马可以分辨出人类的面部表情是友好还是敌意。和山羊等其他群居动物一样，马可以从同伴的叫声中了解彼此的情绪状态。
马看起来比山羊更聪明，也许只是受益者人类的评判标准。灵长类动物学家瓦尔（Frans de Waal）说："研究倾向于用人类的术语来评估智力。"例如，人类总是将智力的定义建立在计算能力上。但是对于许多动物来说，在它们的生活环境中，数数毫无用处。
人所共知，我们与黑猩猩共享98%以上的DNA。人类的大脑与体重比是黑猩猩的三倍。但是，真正的区别在于，人类能够相互学习，传承知识，完善、扩充和建立思想，创造复杂的、不断发展的文化。
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