鸟思兽想——动物世界的智慧

章鱼的手臂也是大脑？

不过，水中的生命也不可小看。人类以为长得像自己的动物最聪明，但章鱼颠覆了这种偏见。章鱼有一个甜甜圈形状的大脑，而八只灵巧的手臂上布满了神经元。它可以使用工具，完成复杂的任务，识别不同的人。在珊瑚礁的复杂地形中狩猎可能是章鱼发展出非凡智力的一个原因。