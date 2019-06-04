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曾担任中国共产党第十三届中央委员会委员、中共中央组织部研究室副主任、国家科学技术委员会办公厅副主任、赵紫阳总理政治秘书、国家经济体制改革委员会副主任、中共中央政治体制改革研讨小组办公室主任、中共十三大文件起草小组组长、赵紫阳总书记政治秘书等职务。
鲍彤在1989年六四事件中反对当局用武力镇压民主运动，支持时任中共中央总书记赵紫阳在民主和法制的轨道上解决问题的思路，但赵紫阳的方针不被当时的实际最高领导人邓小平接受，最终以武力收场。鲍彤也成为当局当时逮捕的中共最高级别官员。
三十年前的一场悲剧，让包括鲍彤鲍朴父子在内无数中国人的命运发生重大改变；三十年后，他们都依然在努力让这段历史不被抹去。
10年前，以自由、民主、宪政为理念，以分权制衡、人权保障等为主张，呼吁国人参与到公民运动中的《零八宪章》问世。起草人之一刘晓波被捕，以煽动颠覆国家政权罪名被判11年监禁。首批签署者303人中，也包括前中共总书记赵紫阳的秘书鲍彤。
清华大学法学家许章润教授日前在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，至少在两个方面挑战了中国的政治禁区，作者明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待。尽管如此，仍有学者认为，该文没有超过10年前的《零八宪章》。
中共中央委员会主办的《求是》杂志刊登题为“中国才是当今世界最大的民主国家”的文章，指“西方无权垄断民主国家的标准”。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤认为，这纯粹是文字游戏。
诺贝尔和平奖得主刘晓波生前的好友、前中共中央总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤认为，身为中国国家主席的习近平宣称依法治国，而通过《零八宪章》推动依法治国、要求实施宪法的刘晓波却因为“颠覆政权”而被判重刑，最后死在狱中。
中共十八届六中全会闭幕后发布会议公报，首次正式提出“习核心”，引发中外舆论广泛关注。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤表示，“核心体制就是一个人说的算”，而所谓的集体领导只是虚晃一枪。
六四27周年纪念日临近，中国当局再次祭出“强力维稳”的手段，包括“天安门母亲”丁子霖、知名媒体人高瑜等多名活动人士被严格监控或“被旅游”。
2005年，前中共中央总书记赵紫阳逝世。这位中国改革政策最为关键的制定者和执行者之一，最后因为六四事件而遭到罢黜，软禁至死。中国官方至今对赵紫阳讳莫如深，但有关他的讨论却始终未曾停息。
本周六(1月17日)，中国中共前总书记的赵紫阳逝世10周年当天，数百名民众前往赵紫阳北京家中悼念。
中国媒体“财经网”昨日发出深度报道，披露被称为“铁路大亨”的辽宁商人王春成涉“军中大老虎”徐才厚案，于今年4月被军事检察机关带走调查，此案目前移送华北一家地方检察院。
就北京政府刚刚发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书，曾任中共前总书记赵紫阳政治秘书的知名民主人士鲍彤撰文，指出白皮书篡改了“一国两制”的定义。
中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤，今日被警察带离北京，家人不知其去向。鲍彤在1989年六四前夕被以“泄密”罪名遭当局逮捕，后被判刑七年，获释后一直遭软禁。
记者高瑜被刑拘的消息引起了广泛关注。案件的焦点集中在中国当局对“国家秘密”的定义。法律界人士指出，按照中国现行法律，高瑜并未犯法。同时，中国大陆网络舆论要求对高瑜用重刑的呼吁也逐渐成为主流。
美国西时间4月14日，“六四事件”后遭中国当局通缉，后流亡美国的原中国经济体制改革研究所所长陈一谘病逝。去年德国之声曾采访病重的他，他表示“‘六四’是中国人心中永远的伤痛。”
备受瞩目的新公民系列案在中国春节前密集审理，1月22日上午， 许志永案在北京一中院开庭，当局严密布控；许志永及辩护律师在法庭上以沉默抗议不公审理。
12月30日，知名旅美作家郑义和王康，以召集人身份，宣告设立“刘宾雁良知奖”，郑义在接受德国之声采访时表示，希望刘宾雁的精神成为成为社会重建的精神资源。
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