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鲍彤

曾担任中国共产党第十三届中央委员会委员、中共中央组织部研究室副主任、国家科学技术委员会办公厅副主任、赵紫阳总理政治秘书、国家经济体制改革委员会副主任、中共中央政治体制改革研讨小组办公室主任、中共十三大文件起草小组组长、赵紫阳总书记政治秘书等职务。

鲍彤在1989年六四事件中反对当局用武力镇压民主运动，支持时任中共中央总书记赵紫阳在民主和法制的轨道上解决问题的思路，但赵紫阳的方针不被当时的实际最高领导人邓小平接受，最终以武力收场。鲍彤也成为当局当时逮捕的中共最高级别官员。

鲍家父子的三十年 04.06.2019

三十年前的一场悲剧，让包括鲍彤鲍朴父子在内无数中国人的命运发生重大改变；三十年后，他们都依然在努力让这段历史不被抹去。
Ein undatiertes Handout zeigt den inhaftierten chinesischen Dissidenten und Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Der Menschenrechtler könnte einer der Kandidaten für den diesjährigen Friedensnobelpreis sein. Foto: Liu Xia (Zu dpa 4160 Friedensnobelpreis nicht für 'Schreibtischtäter' vom 06.10.2010) |

专访: 零八宪章、改革已死与刘晓波的个人代价 09.12.2018

10年前，以自由、民主、宪政为理念，以分权制衡、人权保障等为主张，呼吁国人参与到公民运动中的《零八宪章》问世。起草人之一刘晓波被捕，以煽动颠覆国家政权罪名被判11年监禁。首批签署者303人中，也包括前中共总书记赵紫阳的秘书鲍彤。
China's President Xi Jinping (C) speaks during a meeting with delegates of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) security secretary summit at the Great Hall of the People in Beijing, China, May 22, 2018. REUTERS/Jason Lee/Pool

许章润教授：中国当下的恐惧与期待 01.08.2018

清华大学法学家许章润教授日前在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，至少在两个方面挑战了中国的政治禁区，作者明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待。尽管如此，仍有学者认为，该文没有超过10年前的《零八宪章》。
epa04237242 A picture released 03 June 2014 shows Chinese dissident Bao Tong, a retired aide to former Communist Party leader Zhao Ziyang, pictured at his Beijing home, China, 20 December 2013. Bao, 81, was the highest-ranking Communist Party official jailed following China's 1989 democracy protests, which began in Beijing's Tiananmen Square. He was expelled from the party in 1991 during his seven-year imprisonment. Zhao, who died in 2005, was purged for sympathising with the protesters and opposing the military suppression of the democracy movement. At least 200 people died in Beijing as troops used tanks and live ammunition to end the protests overnight on June 3-4, 1989. Amid a crackdown on activists ahead of the 25th anniversary of the ending of the protests, police took away Bao on Friday for an enforced 'vacation' outside Beijing, his son said. EPA/BILL SMITH +++(c) dpa - Bildfunk+++

专访：鲍彤评“中国是最大民主国家” 20.11.2017

中共中央委员会主办的《求是》杂志刊登题为“中国才是当今世界最大的民主国家”的文章，指“西方无权垄断民主国家的标准”。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤认为，这纯粹是文字游戏。
epa04237242 A picture released 03 June 2014 shows Chinese dissident Bao Tong, a retired aide to former Communist Party leader Zhao Ziyang, pictured at his Beijing home, China, 20 December 2013. Bao, 81, was the highest-ranking Communist Party official jailed following China's 1989 democracy protests, which began in Beijing's Tiananmen Square. He was expelled from the party in 1991 during his seven-year imprisonment. Zhao, who died in 2005, was purged for sympathising with the protesters and opposing the military suppression of the democracy movement. At least 200 people died in Beijing as troops used tanks and live ammunition to end the protests overnight on June 3-4, 1989. Amid a crackdown on activists ahead of the 25th anniversary of the ending of the protests, police took away Bao on Friday for an enforced 'vacation' outside Beijing, his son said. EPA/BILL SMITH +++(c) dpa - Bildfunk+++

专访：“他是为宪法说话的” 13.07.2017

诺贝尔和平奖得主刘晓波生前的好友、前中共中央总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤认为，身为中国国家主席的习近平宣称依法治国，而通过《零八宪章》推动依法治国、要求实施宪法的刘晓波却因为“颠覆政权”而被判重刑，最后死在狱中。
Bildunterschrift:BEIJING, CHINA - SEPTEMBER 30: Chinese President Xi Jinping gives a toast during the National Day reception marking the 65th anniversary of the founding of the People's Republic of China at The Great Hall Of The People on September 30, 2014 in Beijing, China. China celebrates its 65th founding anniversary on October 1, which marks the beginning of the Golden Week National Day holidays. (Photo by Feng Li/Getty Images)

核心体制，“就是一个人说了算” 28.10.2016

中共十八届六中全会闭幕后发布会议公报，首次正式提出“习核心”，引发中外舆论广泛关注。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤表示，“核心体制就是一个人说的算”，而所谓的集体领导只是虚晃一枪。
ARCHIV -Die frühere Professorin Ding Zilin, die an der Spitze des Netzwerks «Mütter von Tian'anmen» steht (Archivfoto vom 21.05.2009). Erstmals seit der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung vor 22 Jahren in China ist einigen Hinterbliebenen finanzielle Entschädigung angeboten worden. Das genannte Netzwerk der Familien berichtete am Dienstag (31.05.2011), es habe sich offenbar um einen ersten Versuch der Behörden gehandelt, ob sich die Probleme stillschweigend mit Zahlungen lösen ließen. EPA/BILL SMITH dpa (zu dpa 0725) +++(c) dpa - Bildfunk+++

六四将临 北京严密监控活动人士 31.05.2016

六四27周年纪念日临近，中国当局再次祭出“强力维稳”的手段，包括“天安门母亲”丁子霖、知名媒体人高瑜等多名活动人士被严格监控或“被旅游”。
FILE - In this Jan. 11, 1984 file photo, China's Premier Zhao Ziyang smiles at a reception when he shakes hands with Vice President George Bush in Washington. At the height of the student-led democracy movement in 1989, party chief Zhao went to Tiananmen Square on May 19 and tearfully appealed to student hunger strikers to go home, saying “I came too late.” The next day, the government declared martial law and Zhao disappeared. After the June 3-4 military crackdown on protesters, speculation was rife that Zhao had been stripped of power. His fate became known more than a month later, when the party fired him. Purged for supporting the demonstrations, Zhao lived in Beijing under house arrest until his death in 2005. He was occasionally spotted playing golf in the suburbs and touring the provinces, though state media never reported on him. (Foto:File/AP/dapd)

从“改革先驱”到“国家囚犯” 17.01.2015

2005年，前中共中央总书记赵紫阳逝世。这位中国改革政策最为关键的制定者和执行者之一，最后因为六四事件而遭到罢黜，软禁至死。中国官方至今对赵紫阳讳莫如深，但有关他的讨论却始终未曾停息。
Mourners burn incenses in front of a portrait of Zhao Ziyang on the 10th anniversary of his death at his house in Beijing January 17, 2015. More than 100 mourners gathered on Saturday at the Beijing home of Zhao, the Chinese Communist party chief purged in 1989 for opposing a military crackdown on pro-democracy protesters, to commemorate the 10th anniversary of his death. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: POLITICS ANNIVERSARY)

赵紫阳逝世10周年 民众前往其故居悼念 17.01.2015

本周六(1月17日)，中国中共前总书记的赵紫阳逝世10周年当天，数百名民众前往赵紫阳北京家中悼念。
a man wearing a suit, with handcuffs in his wrists

辽宁铁路大亨王春成涉徐才厚案被查 28.07.2014

中国媒体“财经网”昨日发出深度报道，披露被称为“铁路大亨”的辽宁商人王春成涉“军中大老虎”徐才厚案，于今年4月被军事检察机关带走调查，此案目前移送华北一家地方检察院。
Hong Kong Chief Executive Leung Chun-ying (L) takes oath in front of Chinese President Hu Jintao during the inauguration of the new government in Hong Kong July 1, 2012, the day marking the 15th anniversary of the territory's handover to Chinese sovereignty from British rule. New Hong Kong leader Leung was sworn into office on Sunday by Chinese President Hu for a five-year term in which he will confront challenges ranging from human rights to democracy after a tumultuous year of transition and protest. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: POLITICS ANNIVERSARY TPX IMAGES OF THE DAY)

鲍彤：一国两制的法定义和白皮书的篡改义 13.06.2014

就北京政府刚刚发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书，曾任中共前总书记赵紫阳政治秘书的知名民主人士鲍彤撰文，指出白皮书篡改了“一国两制”的定义。
bao tong Umgang mit einem Tabu - das verordnete Schweigen zu Tiananmen

鲍彤被带离北京，家人不知其去向 30.05.2014

中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤，今日被警察带离北京，家人不知其去向。鲍彤在1989年六四前夕被以“泄密”罪名遭当局逮捕，后被判刑七年，获释后一直遭软禁。
Ausschnitt: In this June 9, 2012 photo, Chinese journalist Gao Yu, right, who was imprisoned for nearly 6 year in the 1990s on charges of leaking state secrets, holds a camera besides Chinese author Yao Jianfu, left, during an opening ceremony of Chinese artist Liu Xia's photo exhibition in Hong Kong. Prominent Chinese journalist Gao Yu has been criminally detained just weeks ahead of the 25th anniversary of the Tiananmen Square crackdown for allegedly leaking state secrets to a foreign news site, the state news agency Xinhua reported Thursday, May 8, 2014. (AP Photo/Kin Cheung)

高瑜案关键词：“国家秘密” 09.05.2014

记者高瑜被刑拘的消息引起了广泛关注。案件的焦点集中在中国当局对“国家秘密”的定义。法律界人士指出，按照中国现行法律，高瑜并未犯法。同时，中国大陆网络舆论要求对高瑜用重刑的呼吁也逐渐成为主流。
Chen Yizi, früherer Berater von Zhao Ziyang Überschrift: Memoiren von Chen Yizi erscheint Zeit: 24.05.2013 Ort: HongKong Zugeliefert von Erning Zhu

曾被李鹏下令通辑的学者陈一谘病逝 15.04.2014

美国西时间4月14日，“六四事件”后遭中国当局通缉，后流亡美国的原中国经济体制改革研究所所长陈一谘病逝。去年德国之声曾采访病重的他，他表示“‘六四’是中国人心中永远的伤痛。”
Chinese rights advocate Xu Zhiyong speaks during a meeting in Beijing, in this handout photo dated March, 30, 2013. Through his online essays and Twitter account, Xu criticised the government's efforts at fighting corruption and prescribed democracy and the rule of law as the solution. Xu, 40, on Wednesday will stand trial on a charge of gathering a crowd to disturb public order that could result in a prison sentence of up to five years. His case is likely to spark criticism from Western governments concerned about Beijing's renewed crackdown on dissent. REUTERS/Xiao Guozhen/Handout via Reuters (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW) ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA (eingestellt von qu)

许志永案：“哑巴辩护”现庭审 22.01.2014

备受瞩目的新公民系列案在中国春节前密集审理，1月22日上午， 许志永案在北京一中院开庭，当局严密布控；许志永及辩护律师在法庭上以沉默抗议不公审理。
Author and journalist Liu Binyan takes part in a discussion on human rights in China , Tuesday Oct. 28, 1997 at Amnesty International in Washington. Binyan presented to the orgnization, a statement on dissidents in China. (AP Photo/Ruth Fremson)

“刘宾雁良知奖”设立：愈远愈亮的星辰 31.12.2013

12月30日，知名旅美作家郑义和王康，以召集人身份，宣告设立“刘宾雁良知奖”，郑义在接受德国之声采访时表示，希望刘宾雁的精神成为成为社会重建的精神资源。
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