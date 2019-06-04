曾担任中国共产党第十三届中央委员会委员、中共中央组织部研究室副主任、国家科学技术委员会办公厅副主任、赵紫阳总理政治秘书、国家经济体制改革委员会副主任、中共中央政治体制改革研讨小组办公室主任、中共十三大文件起草小组组长、赵紫阳总书记政治秘书等职务。

鲍彤在1989年六四事件中反对当局用武力镇压民主运动，支持时任中共中央总书记赵紫阳在民主和法制的轨道上解决问题的思路，但赵紫阳的方针不被当时的实际最高领导人邓小平接受，最终以武力收场。鲍彤也成为当局当时逮捕的中共最高级别官员。