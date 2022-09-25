鲍彤逝世：对这块土地仍充满希望

（德国之声中文网）“如果可以选择，我愿意选择和平改良，和平演变”，这是鲍彤2012年处于软禁时，在“中国到底该怎么办”一文中的表述。他当时在给德国之声这份稿件中指出：台湾老百姓用压力帮助了蒋经国， 把他和他的同道们逼成一群伟大的历史人物。大陆人也应该用压力，帮助逼出一群大政治家来。

如今鲍彤先生带着这个夙愿离去。他走的时候，曾经愿景中的“大政治家”没有在中国出现。倒是不久前闭幕的中共二十大期间，中国国家主席习近平像预期中的一样，史无前例的进入了国家最高领导人的第三个任期。还在二十大代表的众目睽睽之下，从政治前辈胡锦涛手中夺过文件，看着手下的栗战书安排人员把年事已高的胡锦涛强制带离会场。

二十大闭幕式 胡锦涛中途被“请出”会场

不知道当时还有几天就过90岁生日（11月5日）的鲍彤，有没有看到这一幕。这位1932年生人，祖籍浙江海宁，曾任中共最高领导人赵紫阳秘书的政治人物，是八九年六四学运时期中国当局当时逮捕的最高级别官员。当时的国家领导人赵紫阳主张和学生进行对话，但时任总理李鹏主张镇压，最终得到了实际在幕后掌权的邓小平的支持。赵紫阳随后被撤销一切职务，仅保留党籍并被软禁。赵紫阳被软禁约一周后，秘书鲍彤在北京被捕。

鲍家父子的六四记忆

“人是天地之间一个非常渺小的历史的存在”

2019年接受德国之声专访时，儿子鲍朴表示在中共当局开枪射杀学生之前，父亲就预测到学生坚持抗议下去就会流血。也正是因为对学生的同情，鲍彤被逮捕近三年后，于1992年3月被撤销中央委员职务，并被开除党籍。同年7月，他因“泄露国家秘密罪”和“反革命宣传煽动罪”两项罪名被判处有期徒刑7年。1996年5月刑满释放。此后，鲍彤一直生活在中共当局的软禁之中。

独立记者高瑜11月9日发推文称，鲍彤先生于今晨患骨髓异常性增生综合症病逝。鲍彤的女儿鲍简同日发推文悼念：“我敬爱的爸爸于今早7:08安详离开这个世界。他对这块土地仍然充满希望。正如他4天前90岁生日时所言：‘人是天地之间一个非常渺小的历史的存在……我的90不90不重要，重要的是我们大家要争取的未來、要争取的今天，要在今天做自己能够做、应该做、必须做的事情，并把它做好’。爸爸到另一个世界去陪妈妈了”

就在鲍彤去世的大约两个半月前，妻子蒋宗曹于8月21日因患癌症去世，同样是享年90岁。追悼会8月25日在北京八宝山革命公墓举行。自由亚洲电台就此报道称：北京当局严格限制出席告别式的人数，熟悉鲍彤夫妇的异议人士全数缺席。

针砭时弊

鲍彤的软禁生活得到一定程度放松后，曾积极参与有关中国时政话题的讨论，时有接受包括德国之声、纽约时报中文网、自由亚洲电台等媒体采访，并撰文针对中国政局发表个人观点。社交网络上也流传着许多他和朋友在聚会时针对中国政治的鲜明表态。

鲍彤在其推特账户上的最后一次发言停留在了2022年10月4日对关注多时推友“mengsunII”推文的转发评论。该文写道：“今日今月今年今世金句：天下大势东升西降；中俄策应上不封顶。自力更生一枝独秀；封城清零管住人民。急急如律令，呔！呔！呔！”，鲍彤转发评论时表示：“句句是真理”。

2019年，鲍彤在最后一次接受德国之声采访时表示：“（六四之后）开除我党籍，就是解放我了。把我嘴巴也解放了，把我脑袋也解放了。”2012年1月，在“我看新民主主义”一文中，指出：“中国在生病，应该靠民主主义起死回生”。2013年3月，鲍彤在与德国之声谈及习近平当年访问俄罗斯抛出“鞋子合脚论”时表示：“鞋子合不合脚，脚有权利发表意见”。2013年4月，鲍彤在评论中纪委会议上没有官员支持“财产申报”制度时表示：“中国不敢公布财产的没有一个是男儿”。2014年6月为德国之声撰文评价中国官方对一国两制的态度时，指出“ 不管是谁，不谈一国两制则已，要谈，必须以中英联合声明为唯一的法律根据，因为这是香港回归的基础，是中英两国昭告世人并且必须信守不渝的准则。”

鲍彤的种种个人表态，也早已经让他成为中国审查机关屏蔽封锁的目标。如今在中国的新浪微博上输入“鲍彤”，得到的搜索结果是：“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示。”百度百科的词条上，有关他逝世的消息也没有得以更新。对他的描述停留在：1996年5月，刑满释放。

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