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1989年6月4日的一场悲剧，让包括中共前总书记赵紫阳秘书鲍彤和他的儿子鲍朴在内，无数中国人的命运发生重大改变；2022年，当年反对武力镇压的鲍彤以90岁高龄离世。鲍家父子2019年接受德国之声专访的内容也成为追忆。
曾疾呼“中国在生病，应该靠民主主义起死回生”的政治人物鲍彤11月9日逝世，享耆寿90岁。这位曾任中共最高领导人赵紫阳秘书的被“软禁”者，直到生命的最后一段，还针砭时弊，为中国的民主政治发声。
习近平执政十年，其最重要的调整是将“保江山“置于最高的政治位阶。他所要保的是带有原教旨色彩的“红色江山”，打造一个汲取了邓式改革中某些元素的毛式的2.0 升级版的管制型体制。
从邓小平时代到习近平时代，中共从戈尔巴乔夫改革总结了怎样的“教训”？时评人长平认为，苏共与中共的路径区别，跟激进改革与渐进改革没有关系，真正的改革必然导致“亡党亡国”。
六四天安門事件雖然當年被國民黨政府形容為「屠殺」，但是隨著時光的流逝，如今在台灣，紀念六四卻成爲非主流的活動。
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