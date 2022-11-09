 鲍家父子的六四记忆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2022

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时政风云

鲍家父子的六四记忆

1989年6月4日的一场悲剧，让包括中共前总书记赵紫阳秘书鲍彤和他的儿子鲍朴在内，无数中国人的命运发生重大改变；2022年，当年反对武力镇压的鲍彤以90岁高龄离世。鲍家父子2019年接受德国之声专访的内容也成为追忆。

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