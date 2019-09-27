鲁比奥再出招 要求美委员会调查抖音收购案

（德国之声中文网）在一封致函美国财政部长姆努钦的声明中，鲁比奥表示中国政府正在利用抖音来加强敏感内容与讨论的审查，而他有证据显示抖音正在美国境内过滤与中国政府观点不同的内容。 他写道：「中国在利用这些软件拓展其外交政策，并在全球压迫言论自由与其他美国人珍惜的权利。 」

抖音的美国发言人强调该公司把所有美国用户的数据都存在美国。 她在回应路透社时说：「中国政府并没有要求抖音对内容进行审查，而他们也没有相关的管辖权，因为用户无法在中国境内使用抖音。 」

美国律师汉克 (David Hanke) 说，鲁比奥的请求对美国外国投资委员会来说算是不太寻常，因为该委员会很少以审查或监控为由来调查中国企业并购美国企业的案子。 他告诉路透社，虽然这不是该委员会首次就中国投资相关的隐忧进行调查，但以中国审查为由进行是很少见的案例。

另一名律师则认为，如果该委员会决定针对此案展开调查，那他们在调查过程中会将重点放在中国公司透过并购能取得的先进技术或敏感的个人信息。 抖音的母公司是中国发展最快速的新创公司之一，而除了抖音外，该公司的另一个人气产品是今日头条。 然而，美国议员将这间公司的中国背景与近年来暴增的人气视为警讯。

除了对抖音收购案提出质疑外，鲁比奥本周也批评美国职业篮球协会 (NBA) 一开始在休斯敦火箭队总管莫雷发推文支持香港示威者一事中采取的立场。 此前，他也一直催促美国政府限制美国公司贩卖零件给中国通讯巨头华为。

虽然美国参议院无法要求美国外国投资委员会调查个别案件，但这个拥有极大权力的委员会却拥有审查任何案件的管辖权。 此前，美国外国投资委员会曾要求北京昆仑万维科技股份有限公司将旗下热门的同志交友软件Grindr卖掉，该公司也按照委员会的指示执行。 北京昆仑万维科技股份有限公司因让中国工程师取得上百万美国人的私密信息而在美国引起关注与讨论。

抖音的母公司2017年12月以将近10亿美元的价格买下Musical.ly, 而后他们关闭Musical.ly，并把所有用户都转移至抖音的海外版。 抖音与Musical.ly都因能让用户针对知名歌曲录制唱歌与跳舞的短影音而闻名。

杨威廉/夏立民 (路透社)