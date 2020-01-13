鲁哈尼: 希望避免战争 哈梅内伊: 美国暴露恐怖本质

（德国之声中文网）在美国“定点清除”苏莱曼尼和伊朗军方击落乌克兰客机引发伊朗国内大规模抗议的背景下，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）主持了本周五的穆斯林礼拜活动，这是他自2012年以来首次主持周五礼拜活动。

在礼拜仪式上，哈梅内伊称，美军的空袭“对于美国政府而言是耻辱”，美国暴露了“其恐怖分子本质”。

此前在苏莱曼尼的葬礼上，哈梅内伊就宣称会实施“严厉报复”。不久后的1月8日，伊朗向驻有美军的伊拉克基地发射导弹。在周五的礼拜活动上，哈梅内伊说，“伊朗有能力扇一个傲慢的国家耳光，显示了真主是支持我们的”。

伊朗总统鲁哈尼

“政府每天努力防止战争发生”

伊朗将于下月21日举行议会大选。法新社报道分析认为，即将举行的议会选举可能会对总统鲁哈尼阵营构成挑战。

从去年年底以来，伊朗同美国之间的紧张关系一再升级。今年1月初，伊朗方面宣布，伊朗将不会遵守伊核协议中对其核工作所设下的任何限制，不管是对铀浓缩离心机数量与浓缩能力、铀浓缩程度、以及浓缩铀储备量的限制，还是对伊朗核研发活动的限制。这一表示令西方国家十分担忧。

不过，本周四（1月16日），伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗同国际社会之间依旧存在对话的"可能"。

法新社报道称，鲁哈尼在发表的一段电视讲话中表示："政府方面每天都在努力防止军事冲突或者战争的发生。"

观看视频 01:11 伊朗8日向美国基地发射导弹

今年1月初，美军利用无人机击毙伊朗高级将领苏莱曼尼。此后伊朗军队对美军在伊拉克的军事基地实施了军事报复打击。1月8日，伊朗军方击落了一架从德黑兰起飞的乌克兰客机，导致机上176人丧生。死者中有63名加拿大人、82名伊朗人、11名乌克兰人和4名英国人。伊朗方面声称乌克兰客机被击落事件属于"意外"，还将"意外"归咎于"人为因素"。

加拿大外长尚帕涅（Francois-Philippe Champagne）要求伊朗说明这一灾难的真相。他表示："（遇难者的）家人需要一个答案，国际社会需要一个答案，整个世界都在等待一个回答。在得到答案前我们不会罢休的。"

几天前，英国、法国和德国政府指认伊方违反协议，14日宣布启动伊核协议框架下的争端解决机制。英国首相约翰逊同一天提议以"特朗普协议"作为伊核协议替代方案。但是伊朗方面已经公开表示拒绝。

《华盛顿邮报》报道，德国方面证实，美国威胁如果欧盟继续支持伊核协议，美国就对欧盟出口美国的汽车加征25%的关税。

伊朗外长扎里夫称英法德三国将"残破的伊核协议"出卖给了美国以避免遭受制裁，他还将特朗普的做法比作"高中校园里的霸凌"。

洪沙/王凡/罗法 （法新社，美联社）