鲁哈尼：伊朗希望对话 尽力避免战争

（德国之声中文网）伊朗将于下月21日举行议会大选。法新社报道分析认为，即将举行的议会选举可能会对总统鲁哈尼阵营构成挑战。

从去年年底以来，伊朗同美国之间的紧张关系一再升级。今年1月初，伊朗方面宣布，伊朗将不会遵守伊核协议中对其核工作所设下的任何限制，不管是对铀浓缩离心机数量与浓缩能力、铀浓缩程度、以及浓缩铀储备量的限制，还是对伊朗核研发活动的限制。这一表示令西方国家十分担忧。

不过，本周四（1月16日），伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗同国际社会之间依旧存在对话的"可能"。

法新社报道称，鲁哈尼在发表的一段电视讲话中表示："政府方面每天都在努力防止军事冲突或者战争的发生。"

观看视频 01:11 伊朗8日向美国基地发射导弹

今年1月初，美军利用无人机击毙伊朗高级将领苏莱曼尼。此后伊朗军队对美军在伊拉克的军事基地实施了军事报复打击。1月8日，伊朗军方击落了一架从德黑兰起飞的乌克兰客机，导致机上176人丧生。死者中有63名加拿大人、82名伊朗人、11名乌克兰人和4名英国人。伊朗方面声称乌克兰客机被击落事件属于"意外"，还将"意外"归咎于"人为因素"。

加拿大外长尚帕涅（Francois-Philippe Champagne）要求伊朗说明这一灾难的真相。他表示："（遇难者的）家人需要一个答案，国际社会需要一个答案，整个世界都在等待一个回答。在得到答案前我们不会罢休的。"

几天前，英国、法国和德国政府指认伊方违反协议，14日宣布启动伊核协议框架下的争端解决机制。英国首相约翰逊同一天提议以"特朗普协议"作为伊核协议替代方案。但是伊朗方面已经公开表示拒绝。

《华盛顿邮报》报道，德国方面证实，美国威胁如果欧盟继续支持伊核协议，美国就对欧盟出口美国的汽车加征25%的关税。

伊朗外长扎里夫称英法德三国将"残破的伊核协议"出卖给了美国以避免遭受制裁，他还将特朗普的做法比作"高中校园里的霸凌"。

洪沙/罗法 （法新社）