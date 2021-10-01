鱿鱼游戏：揭露善恶、刻划资本主义成功引发共鸣

（德国之声中文网）家住马尼拉的米瑞兹（Reynald Ramirez）只花了一晚就把「鱿鱼游戏」整季看完，一集接着一集看，停不下来，他评论：「以童年游戏为元素，故事情节有共鸣，有趣又耐人寻味。」，而來自北京的高先生看完「鱿鱼游戏」後，立刻推荐朋友。

地球的另一端，美国人塔克（Colton Tucker ）也在洛杉矶的家中看完这部韩剧，大赞不已，他向德国之声说：「这部片以俏皮的方式阐述人们不喜欢谈论的事情。」

「鱿鱼游戏」主要讲述456名身负巨债的人被引诱到一场游戏中，若连续六场游戏都获胜，就能赢得456亿韩元，但若输掉比赛，代价是失去性命。讲述社会底层人物的「鱿鱼游戏」，内容极为暴力惊悚，呈现出资本主义社会的残酷，又揭露人性丑恶的一面。

从亚洲至欧美，上架仅两周就夺下全球多国的收视冠军，更有望成为Netflix有史以来最受欢迎的影集，在各国引发热议，为何「鱿鱼游戏」能吸引各国观众，且成功引发共鸣？

跨越文化差异

「鱿鱼游戏」以趣味的游戏刻画出社会底层人物的困境，负债的人为了高额奖金赌上生命在所不惜，其中戏剧主要元素是以韩国人的儿时游戏为主，却可以跨文化让其他国家的观众感同身受，学者分析，这是因为该剧主题让人们可以很轻易的「感同身受」，因此文化差异并不会影响观众感受。

像是来自洛杉矶的塔克，虽然平常不是韩剧迷，但「鱿鱼游戏」让他看到为生计而挣扎的穷人，为何最初因害怕死亡离开游戏，後来又迫於现实选择回去。这部剧让他更了解韩国底层社会的生活，并说：「他们甚至愿意冒生命危险或杀死朋友和家人来摆脱债务，像是有些人选择为他人牺牲生命，有些则选择欺骗他们的朋友。」

长年研究韩国流行文化的菲律宾大学副教授艾保罗（Erik Paolo Capistrano）指出，观众意识到这些人可能存在在社会中，他们的故事是如此真实导致他们必须做这些可怕的事情，为了脱离贫困，心甘情愿地接受严酷条件。

他观察到：「很多菲律宾人将『鱿鱼游戏』的剧情与他们目前对自身社会现状的理解连在一起。」

台湾政治大学韩国语文学系助理教授林侑毅也说，底层的人为了拿到金钱，展现人性的丑恶和光辉，观众不只能看到紧张刺激的游戏，还会看到底层社会人与人间的竞争与争夺，这些「探讨人性及社会议题，已经跳脱韩国社会框架，不同国家的人都能与自身经验产生共鸣」。

来自中国的高先生对「鱿鱼游戏」赞叹不已，分析道为什么此剧在全球范围内广受欢迎，他向德国之声表示：心冠肺炎疫情导致经济委靡，大家都有潜在的小愿望，看到这些人为了巨额奖金而赴汤蹈火，也呼应了时下状态，多少都会产生共鸣。他说「在世界各个角落的许多底层民众面对疫情很多无奈，若有这种出路，可能也会想要试试。」

另外，「鱿鱼游戏」通过韩国儿时游戏贯穿整部剧，如一二三木头人和弹珠等，都是东亚国家观众的共同的文化记忆，因此可以很快接收这样的内容，没有冲突。

林侑毅向德国之声分析，这些元素跟韩流风潮结合，往欧美国家传播，对西方观众而言，这是新奇的东方或韩国元素，他们会希望通过戏剧更了解东方文化。

挑起潜意识中的「无力感」

林侑毅说，这部片有点像是2019年的韩国电影「寄生虫」（台湾译「寄生上流」、香港译「上流寄生族」），当时「寄生虫」描述阶级对立，金字塔和底层家庭的不同生活方式，有强烈对比，和「鱿鱼游戏」中的人性探讨有点相像，并以年轻人喜爱的游戏方式呈现，更引人入胜。

他并补充，该剧声光、景象十分讲究，加上紧凑的节奏，都是韩国影视产业本身就存在的元素，「鱿鱼游戏」把这些原本的元素加上「游戏」，结合起来很成功。他形容「鱿鱼游戏」有点像是韩国游戏节目「Running Man」电影「寄生虫」，融合得令人赞叹。

「鱿鱼游戏」也被许多评论称它描述了年轻一代在生活中被疏忽的感受，因此剧中角色受到观众同情，且该剧强调的「公平竞赛」引人省思。

今年30岁的菲律宾人米瑞兹就说，「作为观众，想透过看戏逃离一下现实，而『鱿鱼游戏』给了我们一点逃离现实的机会，感觉像是回到童年，暂时逃离作为成年人得面对的人生问题」。

剧中负责游戏竞赛的人曾经说过：「参与游戏的人都是平等的，这是因为我们要给在外界受不平待遇和歧视的人，赢得公平竞争的最後机会。」

韩国精神科医生李日俊（音译）向媒体表示：「『鱿鱼游戏』虽然很刺激紧张，但它的确触动了我们社会潜意识中根深蒂固的虚脱与无力感。」他指出，「鱿鱼游戏」提供一个反思的机会，让我们思考在现代资本主义社会竞争激烈的体系中，每个人是否都享有平等的机会，能否光靠自己能力来达到成就，而无需其他人的牺牲或计谋。

曾赴韩国当交换学生、来自台湾的李宜庭评论「鱿鱼游戏」时说：「剧里游戏主办方跟参与者说，可以提供一个翻转人生的契机，但实则却以人均价值一亿韩元来定义或标价生命，极为讽刺也令人冲击。」

她向德国之声指出，在接受教育与成长的过程中，被教导被强调公平正义的重要性，但实际上在社会中仍存有诸多不平等以及特权事件，这部戏让我们感受到「写实与现实」，进而反思并产生共鸣。

串流平台崛起而受益

「鱿鱼游戏」是串流平台Netflix自制影集，不同於过去各国电视台购买版权的方式播映韩剧，通过网路影音平台，可同时在各国发布，观众也可以自由选择收看时间。

菲律宾副教授艾保罗直言，「鱿鱼游戏」在各国大受欢迎串流平台发挥了巨大作用，他指出，尤其是在疫情期间，许多人通过串流平台减轻因疫情带来的压力，再加上观众在社交媒体上发表评论即时反馈，让「鱿鱼游戏」在网路上引发热议，也使更多人对该剧产生好奇。

他向德国之声说：「这不仅仅是「鱿鱼游戏」，而是串流平台上的各种韩国影视内容，都可能因此获益。

林侑毅也表示类似看法，他说，过去韩剧在其他国家播出还得需要给译者翻译的时间，但通过串流平台播出，Netflix在制播过程早已考量翻译等後制，因此可以在完成各国字幕翻译後无时差同步推出。

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