“魔鬼辣”会导致急性中毒 丹麦召回韩国爆辣火鸡面

丹麦食品管理部门警告该国方便面爱好者，食用从韩国进口的三种爆辣方便面产品，有可能会因为调料过辣而导致“急性中毒”。

（德国之声中文网）丹麦食品管理局召回了三个韩国品牌的方便面，理由是这些方便面太过辛辣，可能会导致“急性中毒”。

这些方便面由位于首尔的三养食品公司生产，该公司是韩国最大的食品公司之一，产品销往全球。

在丹麦被召回的三种方便面分别为Buldak“3倍辣味火鸡面”、“2倍辣味火鸡面”和“火鸡辣味汤面”。

丹麦禽畜和食品管理局表示，这些产品含有过高含量的辣椒素。

辣椒素是辣椒中的一种活性成分，也是人类食用辣椒时引起灼烧感的化合物。

它也是一种神经毒素，可以对健康构成危害。

“如果您购买了这些产品，建议丢弃或者在购买的商店退回。” 图像来源: AP/picture alliance

“建议丢弃或者退货”

丹麦食品管理部门表示：“这些以超级辣为卖点的方便面不能再继续销售，因为消费者尤其是儿童在食用时存在急性中毒的风险。”

管理部门发表的声明中还指出：“（方便面中）辣椒素含量如此之高，有可能对健康造成危害。”

“如果您购买了这些产品，建议丢弃或者在购买的商店退回。”

韩国三养食品在海外非常受欢迎，2023年该公司的营业利润创下1.1亿美元的历史新高。

该公司表示，这是其商品首次因被认为太过辛辣而被召回。

该公司补充说，他们将努力更好地了解出口市场的当地规范。

挑战辛辣食品带来健康风险

挑战辛辣食物的活动已经存在数年。

丹麦相关机构表示，该国的儿童和青少年在社交媒体相互挑战谁更能吃辣。

官员认为，重要的在于，父母们应该有所意识并避免让子女接触这些过于辛辣的食品。

丹麦发出的健康警告和召回超辣火鸡面的措施在网上引发了热烈的讨论。

许多社交媒体用户评论说丹麦人对辛辣食物的耐受性很低。

（美联社、法新社）

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