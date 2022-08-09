《魔鬼詩篇》魯西迪遇刺 美國務卿稱伊朗煽動暴力

（德國之聲中文網）現年75歲的印度裔英美雙籍小說家魯西迪（Salman Rushdie）上週在美國紐約州一場講座活動中，遭到一名年輕男子衝上台行刺，傷勢嚴重。事發兩天後，他的兒子週日（8月14日）發聲明透露，魯西迪現已摘除呼吸器，能說幾句話，但傷勢仍然危急。

魯西迪是全球文壇重量級作家，以小說《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses）蜚聲國際，但該作品也因被部分穆斯林認為褻瀆伊斯蘭教，於1989年遭到伊朗官方下令追殺。

魯西迪的兒子札法爾・魯西迪（Zafar Rushdie）14日在推特寫道：「在週五的襲擊事件後，我的父親仍在醫院接受治療，情況危急。昨日，令我們稍微鬆一口氣的是，他已經拿下了呼吸器，能夠說幾句話。這些重傷為他的生命帶來巨變，但他一慣好鬥與挑釁的幽默感仍完好無損。」

魯西迪經紀人則通過電子郵件向路透社表示，魯西迪「已經摘除了呼吸器，康復之路已經開始。這是一條漫漫長路，傷勢很重，但他的病情正朝著正確的方向發展。」

此前，他的經紀人在事發當晚的一份聲明中表示，魯西迪「可能會失去一隻眼睛；他手臂上的神經被切斷，肝臟被刺傷。」

案發經過

根據美聯社報導，魯西迪12日在紐約肖托誇學院（Chautauqua Institution）受邀出席一場講座，談論美國為流亡作家和其他藝術家提供庇護的重要性。上午11點左右，當主持人正在介紹魯西迪時，一名年輕男子在數百名觀眾面前突然衝上講台行兇。

魯西迪遇襲倒地後，兇手隨即被正在現場執行安保任務的紐約州警察、工作人員與其他觀眾制伏在地。多人簇擁在魯西迪身旁進行急救，當局派出直升機將他送院治療。

「一個男人不知道從哪裡跳上舞台，開始看起來像是在毆打他的胸部，反覆用拳頭敲打他的胸部和頸部。」在觀眾席的布拉德利費舍爾說。從美聯社記者拍攝的現場照片可見，講台上的佈景板血迹斑斑。

紐約警方表示，現年24歲、來自新澤西州的兇手馬塔爾（Hadi Matar）被控謀殺和襲擊未遂罪。馬塔爾拒絕認罪，警方稱他將持續被關押，不得保釋。

紐約當局表示，目前尚不清楚兇手襲擊的動機。

根據《紐約時報》報導，檢察官在對馬塔爾的傳訊期間稱魯西迪被刺了10次。 《泰晤士報》稱，檢察官在法庭上表示，馬塔爾為參加講座購買了一張通行證。《紐約郵報》則援引美國執法部門的消息稱，馬塔爾對伊朗政府表示同情。

此外，除了魯西迪，講座現場73歲的主持人里斯（Henry Reese）也遭到馬塔爾襲擊，頭部受輕傷，但在醫院接受治療後已出院。里斯聲明表示，魯西迪是「言論自由和創作表達自由的偉大捍衛者之一」，並稱這次襲擊發生在美國的事實表明，「許多政府以及許多個人和組織對作家構成了威脅。」

布林肯批伊朗煽動暴力

魯西迪遇刺後，正在南卡羅來納州度假的美國總統拜登（Joe Biden）13日發布聲明譴責這起「惡毒的」襲擊事件，稱感到震驚難過，並為魯西迪祈福。

法新社報導，拜登稱魯西迪以其對人性的洞察力、無與倫比的故事感、拒絕被恫嚇或緘默，代表著基本、普世的理想、真理、勇氣、韌性，無所畏懼地分享想法，這是自由開放社會的基石。他重申對這些深刻地美國價值的承諾，聲援魯西迪與所有支持言論自由的人。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日也重話指控伊朗官方「煽動暴力」，直接將魯西迪遇刺事件與德黑蘭的言論連結起來。布林肯指控，伊朗國家機構幾代人以來一直在煽動針對魯迪西的暴力行為，官方媒體更對他的生命幸災樂禍。他說：「這是卑鄙的。美國和合作夥伴將使用我們所能掌握的一切適當工具，不會動搖我們對抗這些威脅的決心。」

綜合通訊社報導，魯西迪遇刺後，伊朗國營報紙《伊朗​​日報》稱讚這次襲擊是「神聖法令的執行」。《環球報》則寫道，「那位持刀割開真主敵人脖子的人，讓我們親吻他的雙手。」

針對魯西迪遇刺，伊朗官方尚未發表正式聲明。

魯西迪是誰？

1947年出生於英屬印度孟買的魯西迪，是印度裔的英美雙國籍作家。他在14歲時移居英國，其後就讀劍橋大學國王學院歷史系畢業，現居美國，以魔幻寫實主義文筆著稱。

魯西迪以第二部小說作品《午夜之子》（Midnight's Children）在文壇嶄露頭角，並在1981年榮獲英語小說界最高榮譽布克獎（Booker Prize）。該作品講述印度與巴基斯坦分治，關注區域複雜歷史，曾因怒印度前總理英迪拉・甘地（Indira Gandhi）遭當局禁止在印度發行。

1988年魯西迪的第四部小說《魔鬼詩篇》出版，該作品被部分穆斯林指責褻瀆先知穆罕默德，侮辱伊斯蘭教而引發巨大爭議，並在伊朗國內遭禁。

台灣中央社指出，魯西迪在1989年遭伊朗精神領袖霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）下達宗教裁判令，呼籲穆斯林拿下他的項上人頭。自1980年代末期以來，魯西迪一直是伊朗懸賞刺殺的目標。

當時，英國在與伊朗交涉失敗後，曾於1989年於3月宣布與伊朗斷決外交關係。1998年兩國恢復外交關係，作為復交的前提，伊朗政府也宣布「既不支持也不阻止對魯西迪的刺殺」。此後，魯西迪才逐漸擺脫來自伊朗的死亡威脅。

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