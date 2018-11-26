魏京生：习近平现在就想当皇帝

（德国之声中文网）流亡美国的中国异议人士魏京生已经平安生活了20多年。但是，这位被称为中国当代民运之父的男人，还是以中国方式招待访客--递上一支香烟。

他在位于美国首都华盛顿南边、马里兰州一个郊区的家中用中文接受了法新社的专访。他为自己点燃一支烟，然后开始了对于北京"一党专政"的激烈批评。

这是我们并不陌生的声讨：四十年来，魏京生一直在反对中国政府打压人民对民主的渴望。

他为这场战斗付出的代价，是在不同的监狱中，度过了生命中的18年。1997年，在国际压力、包括时任美国总统克林顿的吁请之下，他以健康原因获释，被送上一架前往美国飞机。

魏京生今年68岁，着迷于味道强劲、在美国不容易买到的法国高卢牌香烟，但仍然保持了良好的体型。他在家中管理着以自己名字命名的基金会，为中国人权而战。

本周三，他将纪念一起里程碑事件--1978年12月5日，他在北京一堵墙上贴出"第五个现代化"的大字报。

在这篇文章中，他说邓小平提出的"四个现代化"--即工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化--远远不够，认为民主是中国现代化一个重要的目标。

邓小平被认为是中国改革开放的总设计师。但是，在因为写这样的文章就被投入监狱的魏京生眼里，邓小平受到的赞誉名不副实。

"我想要更正一种说法。无论在中国还是国际社会，人们都说邓小平带来了中国的改革开放。"魏京生说，"这个改革只进行到了一半，只有经济改革而没有政治改革。"

"现在，到了习近平时代，政治上甚至倒退了。"他谈到了中国政府仍在进行中的对于人权人士的打压。

在七十年代中期开始的后毛泽东时代，中国的开放得到了一场广泛的民间运动的推动，得到了邓小平及其他中共元老的支持。

魏京生最后说，"共产党统治下的中国是一个一党专制和资本主义的混合体。镇压人民的时候，它比其他任何地方都更残酷。"

啜了一口来自中国东南部福建省的红茶，魏京生继续对邓小平的后继者进行批评。

魏京生曾经是北京动物园的一名电工。他谴责中国前领导人江泽民利用中国廉价劳动力，勾结西方投资者获取高额利润。

"在毛泽东时代，中国是一个贫穷的社会主义国家；现在，中国是一个贫穷的资本主义国家。总的来说，普通中国人没有从中受益。"

习近平废除了领导人任期限制，势欲打破十年任期惯例，统治更长时间，魏京生对他的批评毫不客气。"习近平不是要等待2023年之后才当皇帝，"他说，"他现在就想当皇帝。"2023年是习近平十年任期结束的时间。

魏京生一再强调，中国"从来没有遵守规则"。他得到华盛顿政界的关注。在位于波多马克河畔的他的家的墙上，挂着他和美国前总统克林顿和老布什的大照片。

魏京生获得了包括萨哈罗夫人权奖在内的诸多国际人权奖，但是他现在已经不再经常去华盛顿了。"美国政府和欧洲政府关心我的安全"，他说，但没有作更多解释。

张平/叶宣（法新社）