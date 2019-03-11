 鬥而不破 中美贸易战如何收尾? | 经济纵横 | DW | 13.03.2019

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经济纵横

鬥而不破 中美贸易战如何收尾?

华盛顿与北京双方不断放出贸易谈判正面消息。不过现在传出，若关键议题谈不拢，美方有可能不会签署任何协议。这样的话，三月底或四月特朗普与习近平还见不见?

Argentinien G20 Gipfel - US-Präsident Donald Trump und Chinesischer Präsident Xi Jinping (picture alliance/dpa/Maxppp)

美国智库的日本学者日高义树出版新书《2020年习近平的终结 美国决心击溃中国》。内容指出美国总统特朗普透过经济和军事等介入避免中国成为霸权，并希望在2020年结束习近平体制。

(德国之声中文网) 美国贸易代表莱特希泽 （Robert Lighthizer）週二(3月12日)在参议院财政委员会的听证会上表示，美中可能在最近几周完成贸易协商，有无协议很快就会揭晓。

他说:「我们希望能够在(谈判)最后几周达成协议。」但他也警告，双方依然存有歧见。「如果相关问题没有得到有利于美国的解决方案的话，我们就不会有协议。」

过程中，议员向莱特希泽施压，要求了解特朗普政府是否打算维持关税来确保中国会遵守协议。他说:「中方谈判的重点是取消美国的关税......是否以此为让步，双方还在争论中。」他补充说，美国正在就如何确实地解决知识产权等结构性问题与中方进行讨论，协议中也可望解决汇率操纵问题。

化石燃料成谈判筹码

于此同时，美国能源部长佩里 (Rick Perry)12日表示，包括液化天然气（LNG）在内的美国化石燃料出口是美中贸易谈判的槓杆。

美国是世界上液化天然气出口增长最快的国家，中国是燃料进口增长最快的国家。而贸易战导致去年美国液化天然气运输量比去年下降了20％。消息人士称，中国石油化工计划在贸易战结束后与美國錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）签署一份为期20年的液化天然气供应协议。这笔交易价值约160亿美元。

Symbolbild USA-China: Handelsgespräche (Reuters/D. Sagolj)

根据盖洛普最新数据调查，美中贸易战开打后，有5成7受访者对中国反感，创下20年来新高，还有4成6受访者认为，中国经济对美国构成威胁。

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在周日的新闻发布会上，中国央行行长易纲强调，中美双方都不能将汇率用于竞争性目的。他同时也透露，在汇率议题上，贸易争端中的中美双方已经在许多“关键和重要问题”上达成了共识。 (10.03.2019)

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有关中美贸易休战的各方消息不断传出。但是到底要多久才能完全解决根本分歧，还有关税存在的必要性各有不同讨论。热战过后是否会进入冷战，或是持续闷烧暗斗? 谁又是最后的赢家? (04.03.2019)

贸易战影响中国内部政治

中国政治学者吴强向德国之声表示，保持中美关系稳定对中国来说是当务之急。他说:「我相信习近平期望跟特朗普马上达成贸易协议，稳定今年中国国内外的形势。」他认为，特朗普和金正恩在越南河内的会谈无协议收场后，中国目前对于下一次中美领导人會面的结果處於很不确定的状态。他强调中国处理中美关系是以「鬥而不破」，这个毛泽东曾在国共内战时期用的政治术语为凖则。他说:「他(习近平)也不希望跟美国关系破裂，会尽可能保持边缘化的一种合作开放状态，并不是基于双方真正在制度上相互信任和协调。」

美中互徴进口关税针锋相对以来，双方已经耗费了数十亿美元，并严重扰乱市场和制造业，以及供应链。全世界都在关注全球两个最大的经济体要如何打破现有僵局。

夏立民/罗法 (路透社等)

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