高龄父亲风险多——精子质量有问题

（德国之声中文网）这是你的35岁生日，才早上8点，母亲已经给你打了三次电话。你还想睡一会儿，但是她还在坚持。你回复过去，她马上拿起话筒，兴奋地告诉你说： "亲爱的，我正在厨房做早餐，你知道发生了什么？我打开了一个鸡蛋，里面有两个蛋黄！你知道这意味着什么吗？"

你当然知道它意味着什么。根据民间风俗，这意味着你还有怀孕的机会。

但是，母亲为什么不打电话给你40岁的哥哥，告诉他这个好消息？

老男人的生育能力：要担心吗？

大多数想要宝宝的夫妇（以及热心的婆婆）都知道，几十年的研究表明，女性到了35岁怀孕，就被称为"高龄产妇"，会有与年龄相关的妊娠并发症风险。

女性高龄怀孕的风险，凭直觉就可以知道--很明显，她们在生育中扮演着关键作用。

男性生育风险呢？看看 Google搜索数据就可以知道，受关注程度远远低于女性。围绕年龄和生育的提问，女性几乎是男性的4倍。

根据最近发表在医学杂志《更年期》上的来自美国罗格斯大学（Rutgers University）一份研究报告，这种缺乏关注是一个错误。该研究回顾了40年来关于父母年龄对生育能力影响的研究，发现父亲年龄与婴儿健康风险之间存在联系。

研究表明，父亲在45岁以上，婴儿早产的风险较高。Apgar评分较低（婴儿出生后立即进行的健康测试，包括外观、脉搏、表情、活动和呼吸等项目），出生体重较低，新生儿癫痫发作率和死胎的风险也较高。

新出版的《生物精神病学杂志》（Biological Psychiatry）研究还显示，生育年龄50岁以上的父亲与孩子的精神分裂症和孤独症存在相关性。先天性心脏病和腭裂也与此相关。

无论女性伴侣的年龄多大，这些老男人问题都可能发生。 "有充分证据表明，年龄较大父亲的孩子更容易被诊断出精神分裂症。"该研究文章的作者、新泽西州罗格斯医学院妇女健康研究所所长巴赫曼（Gloria Bachmann）说。

谁是最可爱的皇室宝宝？ 初次亮相 2019年5月8日，哈里王子和梅根王妃带着新生儿在温莎城堡公开亮相。这是两人的第一个孩子，小王子取名阿尔奇·哈里森（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。

谁是最可爱的皇室宝宝？ 爸爸小时候 他的全名是亨利-查尔斯-阿尔波特-大卫-芒特巴顿-温莎王子。但外界都喜欢叫他哈里王子。他出生于1984年9月15日。青少年时，他曾沉迷派对而登上媒体头条。后来，他摆脱了坏孩子的形象并迎娶了美国演员梅根·马克尔（Meghan Markle）。

谁是最可爱的皇室宝宝？ 王位第三继承人 凯特王妃与威廉王子的长子于2013年7月22日出生。他的名字是乔治-亚历山大-路易，被称为乔治王子。2015年5月2日，乔治王子成为哥哥。他也是王位的第三继承人，之前是祖父查尔斯和父亲。

谁是最可爱的皇室宝宝？ 王位第四继承人——夏洛特公主 乔治的妹妹夏洛特-伊丽莎白-戴安娜公主出生于2015年5月2日。她的名字包含了外祖母和曾祖母的名字。由于继承王位规则的更改，夏洛公主如今成为王位的第四继承人，即便她如今还有了个小弟弟。

谁是最可爱的皇室宝宝？ 剑桥路易王子 威廉王子与凯特王妃将他们的第三个孩子展示给外界，这是2018年的4月23日。他们给他起的名字是路易-亚瑟-查尔斯。他将被称为路易王子。

谁是最可爱的皇室宝宝？ 女王儿时 图中的婴孩是女王伊丽莎白二世。旁边是她的母亲。她的父亲是后来成为国王的乔治六世。伊丽莎白二世出生于1926年4月21日。她的妹妹是玛格丽特公主。

谁是最可爱的皇室宝宝？ 菲利普亲王 这个小男孩出生于1921年6月10日。当时他还不知道，25年后，他会迎娶后来的英国女王——伊丽莎白二世。

谁是最可爱的皇室宝宝？ 这是谁？ 查尔斯-菲利普-亚瑟-乔治，即查尔斯王子，出生于1948年11月14日。四岁时，她的母亲伊丽莎白二世即位。查尔斯王子是王位的直接继承人。

谁是最可爱的皇室宝宝？ 备受爱戴的王妃 这个小姑娘后来将嫁入王室。她就是戴安娜王妃，出生于1961年7月1日。1981年，她与查尔斯王子举行婚礼，世界约7.5亿电视观众观看了婚礼。婚姻的失败同样引起广泛的关注。1997年8月31日，戴安娜在一起车祸中香消玉殒，直到今日仍令人唏嘘。

谁是最可爱的皇室宝宝？ 笑着的威廉王子 威廉-亚瑟-菲利普-路易-芒特巴顿-温莎王子出生于1982年6月21日。父母1992年分开后，威廉与弟弟哈里有时住在戴妃的伦敦肯星顿宫，有时与父亲和祖母伊丽莎白二世住在皇家花园。 作者: Ananda Bräunig



这意味着什么？

巴赫曼说，这些发现与男性精子有关。她指出，由于人们随着年龄的增长而失去肌肉的力量和耐性，精子也会不够健康，这会影响受孕的可能性和受孕后的并发症。

男性生育的年龄界限在哪里？目前仍不清楚。根据该报告，它可能在35岁到45岁之间，但是还需要进一步研究。该研究称，"对于男性和女性生育能力的社会解释与生育角色之间的差异涉及到我们对社会性别角色、生育和家庭计划的预设。"该研究还指出，这些问题并未在医疗界和社会界广为人知，敦促提醒 "高龄父亲们"注意风险。

科学家的这些建议不仅能帮助考虑生育的夫妻，而且也提示精子库调整男性捐精的年龄限制。