 高额关税下周袭中 北京：美方施压无用 | 经济纵横 | DW | 31.08.2018

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经济纵横

高额关税下周袭中 北京：美方施压无用

谈判未果下，美国将在下週再对价值2000亿美元中国商品开徵25%关税。中国要如何找到一个不影响政治安全的方式解决持续扩大的贸易争端？

USA Trump Besuch in China US Flagge mit Mao Porträt am Tiananmen (Reuters/D. Sogolj)

有关中美贸易战，中国内部有两个主要讨论，一个就是关于是否应该找到一个不太丢面子的方式向美国妥协。另一个则是美国对中国的施压是多层面遏制中国崛起大战略的一环。

(德国之声中文网) 根据彭博社週四(8/30)报导，美国总统特朗普计划在下週公众意见徵询期9月6日结束后，对价值2000亿美元中国进口产品加徵25％关税。

该报导引用了6名知情人士的消息，但白宫拒绝就彭博社的报导发表评论，消息一出，标准普尔指数来到低点，美元、人民币和美国国债收益率也下跌。

特朗普为什麽坚持关税措施？外界分析，主因是他认为2016总统选举胜利要归功于他在贸易上的强硬态度。他认为过去的经贸政策伤害美国工人并有利于外国竞争对手。他举大刀挥向与美国贸易差额达到3750亿的中国，要求北京当局改善美国公司的市场准入和知识产权保护，并削减工业补贴。

这两个世界上最大的经济体在针锋相对的贸易战中，已对双方价值500亿美元的商品徵收关税。上週双方官员为缓和紧张局势磋商，结果没有取得突破

最新提出的25％的关税将影响消费品，包括家庭用品，技术产品，自行车和服装。据彭博社报导，消息人士称，特朗普尚未做出最终决定，因为政府官员对如何推动北京的改革的意见仍存在分歧。但报导中也提到，对华鹰派，美国贸易代表莱特希泽和白宫贸易顾问纳瓦罗，目前佔上风。

特朗普曾威胁要对每年出口到美国，价值超过5000亿美元的中国商品徵收关税。他在本月稍早接受路透社採访时说，需要时间来解决与中国的贸易战，对此他没有时间表。

USA Finanzkurs - USD Dollar (Getty Images/AFP/E. Hambach)

中美贸易战不断升级，先是对价值340亿到160亿中国商品课税。2000亿美元中国商品关税又要上路。外界关注特朗普最後是否真会对价值超过5000亿美元中国商品征税。

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从7月6日第一波中美关税战开始，至今将近两个月。美国农户现况如何？一起从大豆、小麦和樱桃，看看他们怎么求存。 (30.08.2018)

美国皮尤研究中心本周三发表的一份最新报告显示，在贸易紧张升级的背景下，对中国抱有好感的美国人比例从去年的44%降至38%。此外，与军事实力相比，担心中国经济实力的美国人数量增加。 (29.08.2018)

中国针对美国上周开征的关税进行救济，但是，世贸本身却可能因为法官减少，而拖慢回应速度，或甚至，失去裁决能力。 (28.08.2018)

中美第四轮贸易谈判平淡收场，美国下一波2000亿美元商品关税是否如箭在弦？贸易战硝烟散去无期，中国已经拟备好银弹政策，减低贸易战对国内劳工市场的震盪。 (24.08.2018)

中国商务部：美方贸易施压对中国没有用

中国商务部周四(8/30)在例行记者会上，被问到如何回应美方强硬的贸易行动时表示，「美方所谓强硬、施压的做法对中方没有作用，也无益于问题的解决。」发言人高峰说：「无论美方采取何种施压措施，中国都将坚定地按照自己的节奏，稳步推进改革开放。」

中国官媒《人民日报》8月29日发表了中国国务院发展研究中心副主任隆国强的文章〈理性认识当前的中美贸易摩擦〉。当中以冷战后，美国与苏联和日本的竞争为例指出，美国现在把中国定义为长期的「战略竞争对手」。他警告说：「要保持战略定力，避免颠复性错误。」

特朗普：考虑退出世界贸易组织

中美目前将双方加徵的关税都诉诸世界贸易组织(WTO)的争端解决机制。不过处理过程旷日费时，短期不会有结果。

就在这时，特朗普接受彭博社访问时表示，如果WTO再不改革，美国会考虑退出。他上任以来就一直批评WTO对美国不公，也抨击加拿大、墨西哥、中国和欧盟在贸易上对美国不利。他正透过一系列的关税措施逼迫盟友和贸易伙伴重新谈判。

  • USA Washington - Robert Lighthizer nach Amtseinführung (Reuters/K. Lamarque)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    301调查

    此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

  • China Nationaler Volkskongress Liu He (Reuters/J. Lee)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    为摩擦降温

    两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

  • Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    钢铝关税

    3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

  • USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    500亿清单

    3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit (picture-alliance/dpa)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    美国大豆

    作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

  • China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    博鳌论坛

    4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

  • Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    中兴，中兴

    4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

  • Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    刘鹤再度赴美

    5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

  • USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

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    暂停互相加征关税

    谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

  • USA Washington Donald Trump auf dem Weg nach Nashville (picture-alliance/MediaPunch/CNP/C. Kleponis)

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    500亿+投资限制

    5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

  • China | Chinas Stellvertrender Minsterpräsident He trifft US-Handelsminister Ross (Reuters)

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    700亿换暂停关税？

    6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

  • Symbobild Made in China 2025 (Reuters/Stringer)

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    500亿，“中国制造2025”

    6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

  • China US-Produkte im Supermarkt (picture alliance/AP Photo/Andy Wong)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    中国宣布对等措施

    6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

  • USA Kabinetttreffen mit Trump | Immigration (Reuters/L. Millis)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    威胁2000亿

    6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

  • US-Kongress Washington Außenansicht US-Fahne (dpa)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    改变限制投资计划；7月6日在即

    6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。

    作者: 苗子(综合报道)


夏立民/李芊 (路透社、德新社等)

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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

美中“贸易战”将在7月6日迎来一个关键的日子。两国此前都将各自加征数百亿美元关税的生效日期定在了这一天。这一路是怎么走过来的？德国之声带您详细回顾。 (05.07.2018)  

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