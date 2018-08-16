高额关税下周来袭 中国：美方施压无用

(德国之声中文网) 根据彭博社週四(8/30)报导，美国总统特朗普计划在下週公众意见徵询期9月6日结束后，对价值2000亿美元中国进口产品加徵25％关税。

该报导引用了6名知情人士的消息，但白宫拒绝就彭博社的报导发表评论，消息一出，标准普尔指数来到低点，美元、人民币和美国国债收益率也下跌。

特朗普为什麽坚持关税措施？外界分析，主因是他认为2016总统选举胜利要归功于他在贸易上的强硬态度。他认为过去的经贸政策伤害美国工人并有利于外国竞争对手。他举大刀挥向与美国贸易差额达到3750亿的中国，要求北京当局改善美国公司的市场准入和知识产权保护，并削减工业补贴。

这两个世界上最大的经济体在针锋相对的贸易战中，已对双方价值500亿美元的商品徵收关税。上週双方官员为缓和紧张局势磋商，结果没有取得突破。

最新提出的25％的关税将影响消费品，包括家庭用品，技术产品，自行车和服装。据彭博社报导，消息人士称，特朗普尚未做出最终决定，因为政府官员对如何推动北京的改革的意见仍存在分歧。但报导中也提到，对华鹰派，美国贸易代表莱特希泽和白宫贸易顾问纳瓦罗，目前佔上风。

特朗普曾威胁要对每年出口到美国，价值超过5000亿美元的中国商品徵收关税。他在本月稍早接受路透社採访时说，需要时间来解决与中国的贸易战，对此他没有时间表。

中国商务部：美方贸易施压对中国没有用

中国商务部周四(8/30)在例行记者会上，被问到如何回应美方强硬的贸易行动时表示，「美方所谓强硬、施压的做法对中方没有作用，也无益于问题的解决。」发言人高峰说：「无论美方采取何种施压措施，中国都将坚定地按照自己的节奏，稳步推进改革开放。」

中国官媒《人民日报》8月29日发表了中国国务院发展研究中心副主任隆国强的文章〈理性认识当前的中美贸易摩擦〉。当中以冷战后，美国与苏联和日本的竞争为例指出，美国现在把中国定义为长期的「战略竞争对手」。他警告说：「要保持战略定力，避免颠复性错误。」

特朗普：考虑退出世界贸易组织

中美目前将双方加徵的关税都诉诸世界贸易组织(WTO)的争端解决机制。不过处理过程旷日费时，短期不会有结果。

就在这时，特朗普接受彭博社访问时表示，如果WTO再不改革，美国会考虑退出。他上任以来就一直批评WTO对美国不公，也抨击加拿大、墨西哥、中国和欧盟在贸易上对美国不利。他正透过一系列的关税措施逼迫盟友和贸易伙伴重新谈判。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)



夏立民/李芊 (路透社、德新社等)