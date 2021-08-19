高雄大火：吞噬46条人命 映现贫穷老人悲歌

（德国之声中文网）台湾高雄市一栋有40年历史的「城中城」商住大楼周四（14日）凌晨发生大火，造成46人死亡，是高雄史上最惨重的火灾，起火原因当局仍在调查中。

「城中城」大楼共有13层楼，1至5楼废弃无人使用，7至11楼约有120户住户。住在8楼的70岁蔡女士是少数能逃出来的住户，她对德国之声表示，自己是「浅眠的人」，当晚凌晨两点多，突然听到对面楼的人大喊「双城着火了，你们快跑」後就醒来，什麽都没拿就马上搭电梯下楼逃跑。

蔡女士算是幸运的住户，这场大火共酿成46死和41人受伤，是台湾25年来最死伤最严重的火灾。

「被时代遗弃的楼」

楼龄约40年的「城中城」在高雄市知名的破旧大楼，甚至因公共设备老久失修而有「鬼楼」之称。不过，城中城在80年代曾是高雄知名的综合型商场，里面有戏院、百货、溜冰场和餐厅，也是高雄盐埕区的地标。

在经历90年代末一场大火以及商圈移转後曾经繁华的城中城大楼渐渐没落。由於业权复杂，一直未能整栋转售、拆卸，後来因租金便宜逐渐成为社会底层的容身之所。

曾出版《盐埕漫游》一书的眼科医师沈政璋，对「城中城」所在的盐埕区有深入研究。他的诊所距离「城中城」仅150米，他说：「罹难者说不定还有我的病人，我真的不知道里面住那麽多人。」

沈政璋向德国之声说，「城中城」大楼的外观看来就像是座废墟。他很讶异里面住了那麽多人，同时又能理解住在里面的长辈无力搬离的无力感。他说：「这场火只是烧出中低下阶层的无奈，烧毁弱势者剩馀的栖身之所。」

弱势老人无权选住哪

「城中城」大火的罹难者平均年龄62岁，显示这栋大楼里的住户大部分都是长者。像是70岁的住户蔡女士，独自住在「城中城」已有15年。

她向德国之声透露，每个月的房租仅台币2000元（约人民币460元），「房租便宜才住」。据悉，同一条街的套房月租约台币6000元（约人民币1380元），相当於「城中城」的三倍价钱。

蔡女士是许多台湾独居老人的缩影，根据台湾官方统计，台湾仅老人居住的住宅数约近62万户，占比约7％ ，其中许多在都市生活的老人都是住在老旧大楼。

已退休的前台湾大学社会系教授薛承泰向德国之声解释，这些长辈有的是年轻时买的房子，因地域好不想搬离，有的则是经济弱势因别无选择，只好住在租金较为低廉的老旧公寓。

台湾2018年正式进入「高龄社会」，推估至2026年老年人口占比将超过20%，将迈入「超高龄社会」，台媒称，台湾老年人口在亚洲排名第3，65岁以上的老人超过380万人。

薛承泰说：「经济状况很好的老人可能会搬走，因此住在老旧公寓的老人，往往是经济中等或中下，又或是没有子女及伴侣的独居老人，他们在住房上就没有选择。」

「城中城」管理差

除了弱势老人居住问题，老旧大楼管理及都市更新的议题也成为「城中城」大火发生後台湾社会关注的议题。

高雄的「城中城」属於住商大楼并未设有管理委员会，其所在的府北里里长林传富向台湾媒体表示，里面住许多行动不便的独居老人，和当年从随国民党从大陆到台湾的荣民（荣誉国民，多指退伍军人）。

他也坦承，「城中城」大楼管理差，没有管理组织，内部水管电线混乱。过去台湾媒体进入该大楼拍摄的画面显示，内部走廊年久失修，环境脏乱。

同区居民简先生对德国之声说，由於「城中城」大楼租金便宜，除了有老弱妇孺居住，也有吸毒、酗酒的人进驻，造成大量治安问题，经常有人吵架、打架，「我平日没事也不会走近」。

他续指，该大楼住户不少人以收集废物为生，也有人租用作仓库，导致里面杂物堵塞，而业主或住户代表可能是怕保安问题，把侧门都封死了，只有中间大门打开，这也可能导致住户在大火中逃生困难。

简先生不讳言「这种灾难是早晚的事情」，又指政府多次希望处理掉该大楼，但因产权复杂而无果。他认为大火是悲剧，但「很乐见」该问题大楼以及其衍生的治安问题因此而「得到解决」。

政府视而不见

薛承泰认为，「城中城」大火凸显出台湾老旧大楼的管理问题，台湾政府须负很大责任。他指出，台湾40年以上的房子占比约25%，大部分都是60年代盖的公寓型、没有电梯的大楼，地方政府和中央政府都在喊「都更」，但动作非常慢，主要原因是是老旧公寓长年被政府忽略。

他向德国之声指出，台湾老旧社区内有许多违建，或是占领公共空间等行为，但政府明明知情却不愿介入，导致老旧公寓邻里关系恶劣，因此在推动都市更新上，居民们很难达成共识，并批评政府：「连一个巷道违规停车都管不好，老百姓对政府的信任程度当然很低，再加上邻里关系差，怎麽都更？」

薛承泰强调，老旧公寓潜藏很多公安危险，像是顶楼加盖或堆积问题等，都会导致发生火灾时逃生困难，政府称要进行都市更新是正确的方向，但必须要有步骤，像是恢复老旧社区的友善及安全，同时更得建立政府的信任度，积极处理社区的违建、违规停车问题。

他对於「城中城」大火不感意外，并说：「会发生公安问题是迟早的，因为老旧大楼管理和逃生管道等等都是问题，政府必须介入管理。」

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