 高雄世界同志游行取消 台湾批“政治考量” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.08.2022

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时政风云

高雄世界同志游行取消 台湾批“政治考量”

高雄市去年获得了2025年世界同志骄傲游行承办权。但是现在，由于和主办该系列活动的国际组织InterPride就“台湾”名称再生分歧，高雄市筹备委员会宣布“被迫停办”此次活动。

2020年10月的台湾骄傲游行

2020年10月的台湾骄傲游行

（德国之声中文网）高雄市世界同志骄傲游行筹备委员会8月12日宣布，鉴于国际组织InterPride拒绝台湾承办方用台湾名号，决定停止举办2025年世界同志骄傲游行(WorldPride 2025)。

去年，在台湾方面的强烈抗议下，该国际组织刚刚放弃了将台湾称为“地区”的提法，被台湾方面视作一大政治成就地区之表述会暗示台湾不是一个国家。

台湾外交部指出，InterPride当时同意不再将台湾称作地区后，双方就2025年活动的名城取得了共识：台湾世界骄傲游行(WorldPride Taiwan)。

2017年的世界同志骄傲游行在马德里举办

2017年的世界同志骄傲游行在马德里举办

但是，高雄筹备委员会现在披露，InterPride最近突然要求将2025年活动名称中的台湾字眼删除，替换成高雄。高雄方面表示，经仔细评估，认为如果继续举办该活动，可能损害台湾和台湾同性恋群体的利益，因此决定在正式签署承办协议之前终止该项目。

InterPride则在一份声明中对高雄方面的决定感到惊讶，在失望之余也表示尊重该决定。该组织称，之前曾提议将名称修改为高雄世界骄傲游行，台湾(WorldPride Kaohsiung, Taiwan)，并指出我们曾有信心就使用主办城市名称这一长期传统达成妥协

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台湾2019年通过亚洲首例同性婚姻，但法律规定同性配偶不得共同收养非血缘子女。来自高雄的一对男同志伴侣经过近3年的诉讼，终获法院裁定许可，成为台湾乃至亚洲第一个同志共同收养家庭。

在香港国安法出台后，为避免运动员在香港挥舞台湾国旗或以台湾名义参赛触法，台湾同运会表示不会组织代表队参与2022年在香港举办的同乐运动会。

中国微信大规模封锁高校LGBT学生社团的公众号，限缩其发声及沟通管道，学者认为「这是中国不愿让LGBT群体存在的一系列打压之一」。

台湾运动员在这次2020年东京奥运会上创造了历史，奖牌数创新高，国际奥会按惯例要求台湾以「中华台北」的名义参赛，以免引起北京的愤怒。不过，现在台湾又有部分人士考虑再次发起奥运正名的公投。

台外交部批评“背道而驰” 

台湾外交部则声明说：这次活动若能举行，将是世界同志游行活动首次在东亚举办，对于亚洲及全球追求多元族群平等价值极具意义。台湾甚为遗憾InterPride基于政治考量，单方面推翻双方共识，破坏彼此合作信任关系导致破局，不但不尊重台湾权益及各项努力、伤害亚洲广大同志社群，也与InterPride组织追求的进步价值背道而驰。

台湾被认为是性少数派权利和自由主义之堡垒，2019年将同性婚姻合法化，开创亚洲地区之先河。而在中国大陆，同性恋虽不违法，但是同性婚姻却并未合法化；同时，中国政府一直在限制媒体报道性少数群体，后者在社交网络平台上也屡遭言论压制

长期以来，台湾不得不以中华台北之名称参加奥运会等国际活动。近年来，台湾各界时常发起“奥运正名”等活动，旨在以台湾取代中华台北参与国际组织，但是遭到了北京方面的巨大压力。北京方面一直坚持一个中国政策，认定台湾是中国一部分，台北政权只是分裂割据势力；基于该政策，北京对任何暗示台湾是事实独立国家的做法都感到愤怒。

（路透社等）

地图找不到的“中华台北”

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