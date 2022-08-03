高雄世界同志游行取消 台湾批“政治考量”

（德国之声中文网）高雄市世界同志骄傲游行筹备委员会8月12日宣布，鉴于国际组织InterPride拒绝台湾承办方用“台湾”名号，决定停止举办2025年世界同志骄傲游行(WorldPride 2025)。

去年，在台湾方面的强烈抗议下，该国际组织刚刚放弃了将台湾称为“地区”的提法，被台湾方面视作一大政治成就。“地区”之表述会暗示台湾不是一个国家。

台湾外交部指出，InterPride当时同意不再将台湾称作“地区”后，双方就2025年活动的名城取得了共识：“台湾世界骄傲游行”(WorldPride Taiwan)。

2017年的世界同志骄傲游行在马德里举办

但是，高雄筹备委员会现在披露，InterPride最近“突然要求”将2025年活动名称中的“台湾”字眼删除，替换成“高雄”。高雄方面表示，经仔细评估，认为如果继续举办该活动，“可能损害台湾和台湾同性恋群体的利益”，因此决定在正式签署承办协议之前终止该项目。

InterPride则在一份声明中对高雄方面的决定感到惊讶，在失望之余也表示尊重该决定。该组织称，之前曾提议将名称修改为“高雄世界骄傲游行，台湾”(WorldPride Kaohsiung, Taiwan)，并指出“我们曾有信心就使用主办城市名称这一长期传统达成妥协”。

台外交部批评“背道而驰 ”

台湾外交部则声明说：“这次活动若能举行，将是世界同志游行活动首次在东亚举办，对于亚洲及全球追求多元族群平等价值极具意义。台湾甚为遗憾InterPride基于政治考量，单方面推翻双方共识，破坏彼此合作信任关系导致破局，不但不尊重台湾权益及各项努力、伤害亚洲广大同志社群，也与InterPride组织追求的进步价值背道而驰。”

台湾被认为是性少数派权利和自由主义之堡垒，2019年将同性婚姻合法化，开创亚洲地区之先河。而在中国大陆，同性恋虽不违法，但是同性婚姻却并未合法化；同时，中国政府一直在限制媒体报道性少数群体，后者在社交网络平台上也屡遭言论压制。

长期以来，台湾不得不以“中华台北”之名称参加奥运会等国际活动。近年来，台湾各界时常发起“奥运正名”等活动，旨在以“台湾”取代“中华台北”参与国际组织，但是遭到了北京方面的巨大压力。北京方面一直坚持“一个中国”政策，认定台湾是中国一部分，台北政权只是分裂割据势力；基于该政策，北京对任何暗示台湾是事实独立国家的做法都感到愤怒。

（路透社等）

地图找不到的“中华台北”

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