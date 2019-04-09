高通苹果世纪大和解 英特尔宣布退出5G

(德国之声中文网) 高通和苹果的恩恩怨怨纠缠已久，外界原本预期诉讼会持续到今年五月，没想到在4月16日美股收盘前一小时，两年的恩怨以一纸和解协议宣告终结。

根据高通的公开声明，两公司将解除在全球各地进行中的所有诉讼，和解协议中包括了苹果向高通支付的一次性款项，双方也达成一项为期六年的全球专利许可协议。 该协议已于2019年4月1日生效，并有两年的延期选项。 另外，双方还达成了一项芯片供应协议。 公开声明中均未载明上述共识的具体金额。

消息传开后，高通的股价飞涨了23%，来到美股70.45美元，为去年十月以来的最高点。

在苹果与高通宣布和解的几个小时之后，英特尔宣布退出5G modem芯片市场，没有指明这是苹果与高通和解的原因还是结果。

巨头相争没有赢家

苹果与高通一个是手机制造商、一个是芯片制造商，互相需要却又互相指责。 苹果曾指控高通利用它在芯片制造商中的垄断地位，收取过高的权利金。 高通否认这些指控，反过头谴责苹果滥用其地位压低价格。 在过去两年当中，高通曾因触犯反托拉斯法遭到美国联邦贸易委员会起诉，也因为权利金争议被要求支付给加拿大黑莓机8.15亿美金。 苹果则是在2018年末，因为与高通的专利争议，某些特定型号的iPhone被禁止在中国和德国贩卖。

高通与苹果如果继续打官司，获利尚不可知，但是损失却是可以预期。 如果高通在最近的这场官司中败诉，很可能会面临数十亿美金的罚款。 华尔街日报报导，高通在争讼过程中因为公司前景的不确定性，在市值上损失了超过250亿美金。

另一方面，在下一代的科技大战中，5G连网速度将会成为手机的决胜关键。 苹果如果继续跟高通争讼，可能十分不利: 苹果从两年前开始积欠权利金，促使高通向三星等苹果的竞争对手供应芯片。 如今，苹果的主要竞争对手三星与华为都已经准备好释出5G手机，如果iPhone没有应用高通芯片推出新产品，将会落于不利地位。 苹果因为与高通的纠纷，在最新一代的手机中采用英特尔(Intel)公司的芯片，但英特尔在5G方面的技术落后高通至少一年。

华为在5G设备上的发展已经严重威胁到苹果的地位

穆尔咨询和战略公司的分析师穆黑德(Patrick Moorhead)说: 「我相信苹果跟高通都没有预料到他们会陷得这么深。 这个和解对无线产业来说是件好事，公司们可以自在地投入到研发当中，为他们的发明收到合理的报酬，消费者则因为科技的快速发展而受益。 」

罗法/杨威廉(法新社、美联社)