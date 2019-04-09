 高通苹果世纪大和解 英特尔宣布退出5G | 科技环境 | DW | 17.04.2019

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科技环境

高通苹果世纪大和解 英特尔宣布退出5G

科技大厂苹果与芯片制造巨头高通达成世纪大和解，终结两公司之间的所有法律诉讼。 消息传出，两家公司的股价应声上扬，为合作前景锦上添花。

Symbolbild: Apple Qualcomm (picture-alliance/dpa/C. Jialiang)

苹果和高通达成和解，为纠缠两年多的官司画下句点。

(德国之声中文网) 高通和苹果的恩恩怨怨纠缠已久，外界原本预期诉讼会持续到今年五月，没想到在4月16日美股收盘前一小时，两年的恩怨以一纸和解协议宣告终结。

根据高通的公开声明，两公司将解除在全球各地进行中的所有诉讼，和解协议中包括了苹果向高通支付的一次性款项，双方也达成一项为期六年的全球专利许可协议。 该协议已于2019年4月1日生效，并有两年的延期选项。 另外，双方还达成了一项芯片供应协议。 公开声明中均未载明上述共识的具体金额。

消息传开后，高通的股价飞涨了23%，来到美股70.45美元，为去年十月以来的最高点。

在苹果与高通宣布和解的几个小时之后，英特尔宣布退出5G modem芯片市场，没有指明这是苹果与高通和解的原因还是结果。

Symbolbild: Apple Qualcomm 5G (picture-alliance/AP/J. Locher)

5G时代即将来临，各大科技公司都在往前进步的同时，被法律诉讼牵制对苹果或高通都十分不利

巨头相争没有赢家

苹果与高通一个是手机制造商、一个是芯片制造商，互相需要却又互相指责。 苹果曾指控高通利用它在芯片制造商中的垄断地位，收取过高的权利金。 高通否认这些指控，反过头谴责苹果滥用其地位压低价格。 在过去两年当中，高通曾因触犯反托拉斯法遭到美国联邦贸易委员会起诉，也因为权利金争议被要求支付给加拿大黑莓机8.15亿美金。 苹果则是在2018年末，因为与高通的专利争议，某些特定型号的iPhone被禁止在中国和德国贩卖

高通与苹果如果继续打官司，获利尚不可知，但是损失却是可以预期。 如果高通在最近的这场官司中败诉，很可能会面临数十亿美金的罚款。 华尔街日报报导，高通在争讼过程中因为公司前景的不确定性，在市值上损失了超过250亿美金。

另一方面，在下一代的科技大战中，5G连网速度将会成为手机的决胜关键。 苹果如果继续跟高通争讼，可能十分不利: 苹果从两年前开始积欠权利金，促使高通向三星等苹果的竞争对手供应芯片。 如今，苹果的主要竞争对手三星与华为都已经准备好释出5G手机，如果iPhone没有应用高通芯片推出新产品，将会落于不利地位。 苹果因为与高通的纠纷，在最新一代的手机中采用英特尔(Intel)公司的芯片，但英特尔在5G方面的技术落后高通至少一年。

Huawei (picture-alliance/dpa/AP/A. Wong)

华为在5G设备上的发展已经严重威胁到苹果的地位

 穆尔咨询和战略公司的分析师穆黑德(Patrick Moorhead)说: 「我相信苹果跟高通都没有预料到他们会陷得这么深。 这个和解对无线产业来说是件好事，公司们可以自在地投入到研发当中，为他们的发明收到合理的报酬，消费者则因为科技的快速发展而受益。 」

罗法/杨威廉(法新社、美联社)

  • Royole aus China gewann das Rennen um das erste faltbare Handy, hier abgebildet

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    关键是可折叠

    折叠式屏幕今年风行一时。华为推出的 “Mate X”折叠屏手机成为轰动一时的头条新闻。但同是中国公司的柔宇科技动作明显快于华为，该公司去年10月就推出了其首款折叠屏手机。

  • Tanzperformance zur Präsentation des Mate X auf dem Stand von Huawei beim MWC in Barcelona

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    令人印象深刻的价格

    华为Mate X 5G手机有一个可折叠的屏幕。它在三星的银河折叠手机公布一周后亮相。其价格也将韩国手机甩在后面。华为Mate X售价 2299 欧元，比韩国银河贵约300欧元。

  • Ein Firmenvertreter von Huawei stellt in Barcelona die neue Notebook-Reihe Matebook X Pro vor

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    华为笔记本电脑

    “Mate X”虽然令华为广受关注, 但并不是中国人唯一的新发明。该公司还推出了 matebook x pro 笔记本电脑系列。由于有了“onehop”功能，只要都是使用华为的计算机和智能手机，两者之间便可以顺利进行数据交换。

  • Auch dieses futuristisch designte Auto, das BMW in Barcelona zeigte, ist bereits 5G-fähig

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    下一代移动通信

    包括德国宝马在内的很多汽车制造商也在巴塞罗那移动通信博览会上亮相。他们对5G寄予厚望。由于数据传输速度快、延迟小, 下一代移动通信技术将能够推动自动驾驶车辆的新发展。

  • Das Bild zeigt eine der riesigen Ausstellungshallen der Messe in Barcelona

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    日益普及的新科技

    世界移动通信大会是一个规模宏大的盛会，参加者超过10万，了解约2000家企业的产品。5G、人工智能和工业4.0是本届通信博览会的最大亮点。

  • Eine Vertreterin der Firma Mystery Vibe aus London erläutert die Funktionsweise eines Produkts - ein tragbarer Vibrator für Männer

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    男用便携式振动器

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  • Das Bild zeigt den XR-1, einen Dienstleistungsroboter der Firma CloudMinds, der als Pförtner, Rezeptionist oder in der Altenpflege arbeiten kann

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    机器人来了

    据中国制造商CloudMinds 介绍，该公司所生产的服务机器人可以担任门卫、服务台接待员或在养老院从事照顾老人的工作。基于4G和5G网络的服务机器人能够通过各种传感器和模块与人交流视觉感知。

  • Das Bild zeigt einen XR-1 Roboter, der mit einer Hand eine Nadel greift

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    改进的人工智能

    xr-1 型机器人的抓握能力极佳，甚至可以自如地拿起针等微小物品。据制造商介绍，近乎于人类的服务机器人甚至能够发展到拥有情商。但是其价格不菲，高达99.000 美元。


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